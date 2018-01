Hoop op olympisch goud groeit bij Noorse reus Svindal na winst Super-G

Voor de ervaren Svindal was het de derde Super-G-overwinning op de huisberg van het mondaine Kitzbühel. Hij zou ze allemaal willen inleveren voor die ene grote, de wereldberoemde afdaling over 3.312 meter die door elke skiër wordt gevreesd én begeerd. De Noorse reus, 1.89 lang, sprak in de dagen voor de 'HKR' van deze week dat grote verlangen onomwonden uit. 'Ik wil hier eerste worden.' Want de tijd dringt voor een 35-jarige, zoveel is duidelijk.



Twee jaar geleden leek Svindal de man die de grote, bronzen gemstrofee leek mee te nemen. Hij was de man in vorm, won zeven World Cups en triomfeerde dat jaar op vrijdag in de Super-G van 'Kitz'. In de nare weersomstandigheden van een dag later, slecht licht en zicht, sneuvelde hij op de Hausberg, het voorlaatste deel van de piste waarin de vermoeide benen van de skiër het bijna begeven onder de neerwaartse druk. Svindal werd door een hobbel op die berg gelanceerd, net als de Oostenrijker Hannes Reichelt, en scheurde in de vangnetten de kruisband van de knie.