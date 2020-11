Hoop op een mooi voetbaljaar voor Oranje is gepast

Georginio Wijnaldum in actie tijdens Nederland - Polen, begin september in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De laatste indruk blijft het langst hangen, luidt een oude wijsheid. Juist daarom verschafte Polen - Nederland (1-2) vrolijkheid, ondanks de uitschakeling voor de finales van de Nations League.

Tot de 75ste minuut in Chorzow dreigt woensdag de nederlaag, die voor een wat sombere balans had gezorgd voor bondscoach Frank de Boer. Dan, bij aanvang van het Hollands kwartiertje, krijgt Georginio Wijnaldum een gemakkelijke strafschop mee, benut door Memphis Depay, en kopt Wijnaldum, de topschutter van de laatste jaren, de 1-2 binnen. Eind goed, al goed.

Meteen is de klassieke frons op het voorhoofd van bondscoach Frank de Boer opgelost in lachrimpels en neemt hij met opgewekt gemoed afscheid van het jaar van corona, waarin hij de baan overnam van opbouwwerker Ronald Koeman. De Boer: ‘Het zit goed in elkaar. Daarmee begint het.’ Hij doelt op de veerkracht van het elftal.

Het Oranje van tegenwoordig, vanaf de komst van Koeman in 2018, is pas verslagen als de tijd officieel voorbij is, een flagrante tegenstelling met de jaren daarvoor, zeg maar de duistere episode 2015-2017, toen een achterstand meestal een nederlaag inluidde. De Boer is in elk geval geëindigd met twee zeges, na een nederlaag en drie gelijke spelen. Hij heeft de stijgende lijn te pakken.

Opvallend is dat hij zelfs iets aanvallender speelt dan Koeman, wat niet was verwacht. Nederland zet iets sneller druk, waarbij het nog schort aan de aansluiting van de linies. Compactheid is noodzaak in het huidige voetbal. Relatief bescheiden Poolse spelers als Placheta en Jozwiak, uitkomend op het tweede niveau van Engeland, kregen zoveel ruimte dat het net was of het hier sterren van het wereldvoetbal betrof. Aanvoerder Wijnaldum waarschuwde na afloop voor dat euvel. Het is zaak gezamenlijk beter te verdedigen, om succesvol te zijn tegen grotere landen dan Polen.

Lange termijn

Eerder in de week beschouwde De Boer de kansen op wat langere termijn, bij het EK bijvoorbeeld, dat voor Oranje begint met wedstrijden in Amsterdam tegen Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Landen als Spanje, Italië, België, Duitsland, zelfs na de nederlaag met 6-0 tegen Spanje, Engeland, Portugal of Kroatië; ze zijn ongeveer gelijkwaardig of beter. Nederland is pas het tiende Europese land op de Fifa-ranglijst. Die lijst zegt niet alles, maar er is geen reden om Oranje favoriet te noemen.

Er is ook genoeg werk te verrichten, in elk opzicht, zeker ook in aanvallende zin. Menig wedstrijd dit jaar kenmerkte zich door gemiste kansen, door matige schoten ook. In 2020 is slechts acht keer gescoord in acht duels (de eerste twee wedstrijden onder leiding van interim-trainer Dwight Lodeweges), verdeeld over slechts vier mannen: Wijnaldum (3), Depay, Van de Beek (beiden 2) en Bergwijn.

Het middenveld, dat vijf van de acht treffers maakte, liet zich in defensief opzicht geregeld overlopen. Frenkie de Jong en Davy Klaassen zijn de huidige controleurs, maar ze denken ook bijna voortdurend aanvallend. Het is niet voor niets dat de sobere, nu geblesseerde Marten de Roon bij Koeman zo populair was, zeker in topduels tegen Duitsland en Frankrijk.

Ook in de defensie liggen kwesties open, waarbij het vooral de vraag is of aanvoerder Virgil van Dijk voor het EK is hersteld van een knieblessure. Met hem, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij heeft Nederland drie verdedigers uit de hoogste klasse van het metier. De onvermoeibare rouwdouwer Denzel Dumfries is eerste keus op rechts, Owen Wijndal kan mogelijk de linksbackpositie innemen. Hij is een van de aanvoerders van een arsenaal talent, van wie spelers als Myron Boadu, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch een kans maken op EK-selectie.

Een vraag is waar Daley Blind speelt als iedereen topfit is, maar voor Blind is vrijwel altijd ruimte, zeker omdat hij opbouwend vaak de beste van allemaal is. Zijn sterkte, inzetbaarheid op meerdere posities, is tevens zijn zwakte. Daarbij mist Nederland een internationale topkeeper van het kaliber Oblak, Neuer of Courtois.

Nog één activiteit telt 2020: de loting, op 7 december, voor de Europese kwalificatiegroepen voor het WK van 2022 in Qatar. Nederland is een van de tien groepshoofden. Dat betekent: geen België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Kroatië, Italië, Denemarken en Duitsland als groepstegenstander. De groepswinnaars plaatsen zich direct.

In juni volgt het uitgestelde EK. De tegenstand van Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië schept verplichtingen, zeker omdat ook de beste vier nummers drie van de poules de laatste zestien bereiken. Van succes is pas sprake als Nederland minimaal de kwartfinales haalt. Zo werkt dat nu eenmaal met verwachtingen.