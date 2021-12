Hoolwerf maakt einde aan de twijfels op massastart in Calgary

Bart Hoolwerf op het podium van de massastart bij de Wereldbekerwedstrijden in Calgary met Bart Swings of Belgium (links) die zilver won en Felix Rijhnen (brons). Beeld EPA

In de laatste honderd meter laat Bart Hoolwerf een heel arsenaal aan juichvarianten passeren. Hij klapt in de handen, drukt zijn vuisten tegen zijn voorhoofd, slaakt een kreet, geeft een beuk op zijn borst, legt zijn vinger tegen zijn lippen, brult nog een keer en deelt dan een uppercut in het luchtledige uit. Iedereen op de Olympic Oval in Calgary mag weten dat hij de massastart gewonnen heeft. Even later biggelen de tranen van ontlading over zijn wangen.

De druk op de 23-jarige Hoolwerf was enorm bij de wereldbekerwedstrijden in Canada. Om het maximale aantal schaatsers naar de Winterspelen te mogen afvaardigen moest hij zich plaatsen voor de finale van de massastart. Zou hij sneuvelen in de halve finale, dan zouden er geen negen maar slechts acht Nederlandse mannen naar Beijing mogen.

De halve finale op zaterdagochtend was daarom spannender dan de finale. Hoolwerf moest bij de beste acht terechtkomen. Dat was niet eenvoudig, want hij trof onder anderen regerend olympisch kampioen Lee Seung-hoon en Bart Swings, die in Pyeongchang zilver pakte. Met veel moeite glipte ‘Albertus Hoolwerf’, zoals hij in de officiële uitslagen heet, naar de vijfde plaats. De Jumbo-Visma-rijder had zijn belangrijkste taak volbracht. Nederland mag met achttien schaatsers naar de Winterspelen: negen mannen en negen vrouwen.

Tempo is obstakel

Als regerend nationaal massastartkampioen mocht Hoolwerf dit seizoen laten zien of hij op het mondiaal niveau ook mee kon, zoals de inmiddels gestopte Arjan Stroetinga dat voorheen deed. Maar bij de wereldbekers in Tomaszow Mazowiecki en Salt Lake City struikelde Hoolwerf telkens in de halve finale.

Hij was gewogen en te licht bevonden, was de teneur, onder anderen bij Jorrit Bergsma. De wereldkampioen van 2020 drong in Polen en de VS wel door tot de eindstrijd, maar kon daar in zijn eentje weinig beginnen tegen de goed op elkaar ingespeelde koppeltjes uit andere landen. De Fries was bij de NOS na het debacle in Salt Lake City fel, zeker voor zijn doen. ‘Hoolwerf heeft potentie, maar hij lijkt me er nu nog niet klaar voor.’

Het grootste obstakel is het tempo. Een massastartspecialist als Swings noteert rondetijden op de 1.500 en 5.000 meter waar Hoolwerf alleen van kan dromen. Omdat alle Nederlandse toprijders met het oog op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) de wereldbeker in Calgary oversloegen, mocht Hoolwerf er een 5 kilometer rijden. Hij werd in de B-divisie 23ste in 6.27,61. Ter vergelijking: Swings werd op de 5 kilometer in de A-groep zesde in 6.12,39 en met 1.43,51 vijfde op de 1.500 meter.

Hoolwerf is een marathonrijder, iemand die in wedstrijden over meer dan 40 kilometer eindsprints kan winnen. Zo won hij in 2018 het Open NK op de Weissensee over 100 kilometer, vlak voor zijn broer Evert (26).

De familie Hoolwerf is een marathonbolwerk. Behalve Bart en Evert, die de afgelopen maand vijfmaal een marathon won, schaatst ook neef Willem (27). Hij werd in 2016 nationaal massastartkampioen. Hun vaders schaatsten ook en het familiebedrijf Hoolwerf Heiwerken is de sponsor van de marathonploeg van Evert en Willem.

Racen met het hart

Bart mag voor een andere equipe rijden, bij de ploegpresentatie eerder dit najaar werd hij in zijn Jumbo-Visma-tenue toch op het podium gehesen naast de mannen van Hoolwerf Heiwerken. Hij hoort tenslotte bij de clan.

De minimarathon over zestien ronden gaat sneller dan de marathons die Hoolwerf normaliter betwist, maar één element is in beide disciplines van groot belang: geluk. In de finale was dat de aanvalsdrift van Felix Rijhnen. De Duitser, die vooral als skeeleraar actief is, ging aan het begin van de wedstrijd op avontuur. Hoolwerf zat in zijn windschaduw en liet zich met graagte meevoeren. ‘Ik wilde racen met mijn hart, koersen op instinct. Dat is waar ik goed in ben’, zei Hoolwerf na afloop bij de NOS.

Het peloton aarzelde. Wat moesten ze met Rijhnen en Hoolwerf aan? De twee reden nog nooit eerder een internationale massastartfinale. De aarzeling leverde snel honderd meter voorsprong op, een serieus gat.

In de tas

Ondertussen fnuikte Kars Jansman (26), de andere Nederlander, elk initiatief tot achtervolging. Hij reed in de weg, dichtte gaatjes, deed alles om de vaart uit het peloton te halen. Hoolwerf en Rijhnen profiteerden, liepen bijna 300 meter uit en keken bij het uitkomen van de bochten de groep in de rug.

Met vier ronden te gaan haperden de benen van Rijhnen en ging Hoolwerf alleen verder. ‘Het was nu of nooit.’ Fraai zag het er niet meer uit, maar daar maalde hij niet om. Het peloton kwam geen moment meer in zijn buurt. Rijhnen werd nog net voorbij gespurt door Bart Swings.

Hoolwerf weet niet of hij zelf zal profiteren van de olympische startplek die hij zaterdag voor Nederland veilig stelde. De massastart is geen onderdeel van het OKT over twee weken. De selectiecommissie van de KNSB bepaalt naar eigen inzicht welk duo de olympische massastart mag rijden. Hij wil er zich niet druk om maken. ‘Ze mogen van mij lekker discussiëren, maar ik heb deze in de tas.’