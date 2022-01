Hoogvlieger in de NBA: basketballer Ja Morant heeft raketten in de kuiten

Ja Morant (12) heeft zich ontworsteld aan de verdediging van Golden State Warriors. Beeld AP

De beelden van het moment leken gemanipuleerd. Op sociale media wekte elke nieuwe foto, telkens vanuit een andere invalshoek, meer verbazing. Daar hing hij, Ja Morant (22), de wetten van de zwaartekracht aan zijn laars lappend. De sterbasketballer van Memphis Grizzlies plaatste in het uitduel met Los Angeles Lakers een blok waarover nog lang werd nagepraat.

Het gebeurde in het eerste kwart. Memphis leed balverlies, Avery Bradley van de Lakers dacht op weg te zijn naar een makkelijk inleggertje, maar Morant, in de achtervolging, had andere plannen. Toen Bradley de bal omhoog gooide richting het bord, zette hij zijn lancering in. Armen naar achteren. Afzetten, met twee benen, en omhoog. Alleen het vuurwerk ontbrak.

In plaats van het schot te blokkeren, drukte Morant, 1.91 meter lang, de bal met twee handen tegen het bord, een centimeter of dertig boven de ring. ‘Ik wilde hem pakken, in plaats van wegslaan’ verklaarde hij later. Morant was zo hard uit zijn slof geschoten dat zijn wang bijna het bord kuste. Ongedeerd, met bal, kwam hij naar beneden.

Waanzinnig

Op sociale media viel bij basketbalminnend Amerika collectief de mond open. Ook teamgenoten van Morant, zelfs tegenstanders, konden nauwelijks geloven wat ze gezien hadden. ‘Dit was waanzinnig,’ sprak Jaren Jackson Jr. van de Grizzlies. ‘Het beste blok dat ik ooit gezien heb. Punt.’

Bij de Lakers had ook LeBron James goedkeurend toegekeken. Het gezicht van de NBA maakte zijn handelsmerk van het van achteren blokkeren van een ontsnapte tegenstander. ‘Het begint met timing, je prooi besluipen,’ sprak hij. ‘Dat is wat Ja deed. Ik zag het aankomen, maar ik wist natuurlijk niet dat hij het op deze manier ging doen. Die jongen heeft raketten in zijn kuiten.’

In Morant, geboren in South Carolina, heeft de NBA er een nieuwe attractie bij. De spelverdeler met kenmerkende dreads is bezig aan zijn derde seizoen in de competitie. Onder zijn aanvoering is Memphis een van de beste teams in de westelijke divisie. Dit jaar groeide Morant uit tot het kaliber sterspeler bij wie supporters en journalisten alleen nog een voornaam (spreek uit: ‘Djzaa’) gebruiken.

Het doet zijn complete spel tekort, maar vaak gaat het bij Morant over zijn sprongkracht, die hij doorgaans gebruikt voor spectaculaire dunks. Zijn zogeheten ‘vertical’, de piek van zijn sprong, wordt geschat op ruim een meter en vijftien centimeter. (Bij sommige talenten wordt de sprongkracht gemeten bij hun toetreding tot de NBA, met behulp van een paal waarbij de spelers een zo hoog mogelijk punt proberen te raken.)

Morant neemt plaats in een illuster rijtje hoogvliegers, de trapeze-artiesten die elke ochtend de hoogtepunten voor sportzenders verzorgen.

Vernedering

De inmiddels gepensioneerde Vince Carter, volgens velen de beste dunker ooit, had een vertical van 1.10 meter. Bij de Olympische Spelen van Sydney, in 2000, sprong hij met zijn kruis over het hoofd van de 2.18 meter lange Fransman Frederic Weis, die jaren nodig had om te herstellen van de vernedering.

Basketballegende Michael Air Jordan zou naar verluidt de hoogste vertical van allemaal hebben genoteerd. Bij een test aan de universiteit van North Carolina reikte hij in elk geval tot één meter en 17 centimeter, maar volgens de overlevering zou hij ooit 1.20 meter hebben aangetikt. Ter vergelijking: Cristiano Ronaldo, een van de beste springers in de voetbalwereld, kwam bij een wetenschappelijke benadering van zijn kunnen tot 78 centimeter.

De gemiddelde hoogte van een sprong in de NBA ligt rond de 72 centimeter, want niet iedereen kan vliegen als Morant. Zijn uitspattingen zijn mede indrukwekkend door zijn lengte: met zijn 1.91 meter is hij de grootste niet.

Met een adembenemend gemak nadert Morant niettemin de ring, die sinds de uitvinding van het basketbal op 3.05 meter hangt. (James Naismith, de Canadese bedenker van de sport, hing zijn perzikmand op die hoogte aan een balustrade in een gymzaal.)

De hoop onder liefhebbers is dat Morant volgende maand meedoet aan de jaarlijkse dunkwedstrijd van het zogenoemde all-starweekend, al leert het recente verleden dat de grootste sterren, een gezelschap waartoe de Grizzlies-leider inmiddels behoort, verstek laten gaan.

Bij de demonstratie, waar slechts eer op het spel staat, etaleren de beste springers op een creatieve wijze, soms met hulpstukken, hun kunsten. Jordan won ooit, Carter ook. In de editie van 2008 plaatste de onbekende Gerald Green een kaarsje op de ring om het vlammetje vervolgens tijdens zijn vlucht uit te blazen.

Ook Morant zou het kunnen, bewees zijn blok tegen de Lakers. Later in de wedstrijd onderstreepte hij zijn sprongkracht met een verwoestende dunk op aangeven van een teamgenoot. Opnieuw moest hij even bukken.