Hoogstwaarschijnlijke Formule 1-entree van Porsche en Audi bewijst: verbrandingsmotor of niet, F1 blijft summum van racen

Volkswagen-ceo Herbert Diess Beeld REUTERS

Herbert Diess zei deze week dat de prestigieuze automerken, die onder Volkswagen vallen, hem hebben overtuigd dat het tijd is om in te stappen in de koningsklasse. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor de Formule 1 zelf.

Anderhalf jaar geleden gaf motorleverancier Honda nog een alarmerend signaal af als het gaat om de toekomstbestendigheid van de raceklasse. De Japanse autofabrikant besloot ondanks de succesvolle samenwerking met Max Verstappens team Red Bull de sport te verlaten. Het bedrijf was zichzelf naar eigen zeggen aan het herijken, omdat de auto-industrie ‘een transformatie van eens in de honderd jaar’ aan het doormaken was. In die nieuwe koers was volgens de Japanners geen ruimte meer voor de Formule 1.

Echt keihard zei Honda het niet, maar tussen de regels door was te lezen dat de klasse langzaam uit de tijd aan het raken was. Het vervuilende imago van de verbrandingsmotor die de F1-auto’s aandrijft speelde daarbij een rol, in combinatie met de rappe elektrificatie van reguliere straatauto’s.

Zonder Honda bleven er nog maar drie motorfabrikanten over in de F1: Mercedes, Ferrari en Renault. Op datzelfde moment, eind 2020, timmerde de volledige elektrische raceklasse Formule E juist flink aan de weg. Die klasse leek alles te hebben wat de Formule 1 miste: door het uitstootvrije racen kon er midden in wereldsteden als Parijs, New York en Rome worden geracet. En het groene imago sloot perfect aan op de ontwikkelingen in de wereld en auto-industrie, getuige de liefst zeven deelnemende autofabrikanten.

Grote merken verlaten Formule E

Nu is die situatie compleet gedraaid. Grote merken als BMW en Audi hebben de Formule E verlaten. Mercedes vertrekt na het huidige seizoen, ook al greep het met Nederlander Nyck de Vries vorig jaar de wereldtitel.

De bedrijven noemden allerlei redenen voor hun vertrek, van het herverdelen van budgetten tot het gebrek aan toegevoegde waarde van de technologie in FE-bolides voor straatauto’s. Buiten kijf staat alleen dat de Formule E in de acht jaar dat het bestaat nog niet heeft kunnen tippen aan de aantrekkingskracht van de F1. Tegelijk is de drempel om in te stappen voor nieuwe merken lager en vooral goedkoper geworden vanwege het vorig jaar ingestelde budgetplafond.

‘Op een bepaald moment zijn de argumenten dan op’, zei VW-topman Diess over de ambities van Audi en Porsche, die via de F1 een exclusievere uitstraling willen krijgen. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk in 2026 instappen, als de Formule 1 nieuwe motoren introduceert. Dat zal in ieder geval weer een V6-verbrandingsmotor zijn, met een krachtigere elektrische component.

Boven alles toont de F1-verliefdheid van Audi en Porsche dat de verbrandingsmotor in de Formule 1 nog wel een tijdje bestaansrecht heeft, zolang de klasse wordt gezien als het summum van racen.