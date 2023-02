Hoogspringster Britt Weerman (19) is het NK-niveau al ontgroeid, nu lonken de Olympische Spelen van Parijs

Britt Weerman bedwingt met gemak de lat, die hier op 1,84 meter ligt. Later ging ze ook over de 1,90 meter, genoeg voor de hoogspringtitel op de NK indooratletiek in Apeldoorn. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Na haar vergeefse tweede poging om over 1,90 meter te springen, glijdt Britt Weerman meteen van het kussen. Ze loopt naar de boarding van het Omnisportcentrum in Apeldoorn, waar de NK indoor atletiek worden gehouden. Haar blik is gericht op de tribune, achter de houten wielerbaan.

Daar staat op tien meter afstand van haar een man in een knalrode trui met weidse armgebaren aanwijzingen te geven aan de hoogspringster uit Assen, die een almaar voortdurend droomseizoen beleeft. Twee keer al sprong ze een stevig Nederlands record van 1,96 meter: op mondiale schaal de achtste prestatie van het seizoen tot nu toe. De hoogste sprong is dit jaar 2,02 meter.

‘Dat is mijn coach’, zegt de 19-jarige Weerman na afloop over de man in het rood. De armgebaren ten spijt is het vooral mentale steun die de 1,74 meter lange hoogspringster oppikt. ‘Effe oppeppen, vertrouwen geven. Hij zag dat ik niet helemaal in een lekkere flow zat tijdens de wedstrijd. Ik was een beetje lui.’

De lat aanvallen

Lui wil in het hoogspringen zeggen: ‘Je voeten laten hangen en een niet erg actieve aanloop.’ Haar coach riep haar over de wielerbaan toe assertiever te zijn. ‘Dan weet ik dat ik meer spanning op mijn lichaam moet brengen en de lat als het ware moet aanvallen. Dan zie je ook gelijk dat het een stuk beter gaat.’ Weerman vloog bij haar derde poging met ruime marge over de 1,90 meter.

Bij die hoogte liet het talent het zondag in Apeldoorn: het was immers ruimschoots genoeg voor haar tweede nationale titel op rij. ‘Die hoogte halen ben ik aan mijn stand verplicht’, zegt Weerman met een lach. ‘Ik had nog wel door willen gaan, maar mijn coach vond het beter te stoppen met het oog op het EK indoor over twee weken. Sowieso wil ik altijd zo min mogelijk sprongen maken, want hoe meer ik er doe, hoe minder ik word. Als elke hoogte steeds in één poging lukt, kom ik in een lekkere flow en krijg ik vertrouwen. ’

Aanvankelijk koerste Weerman aan op een turncarrière, maar op haar twaalfde maakte een elleboogblessure daar een eind aan. Daarna kwam de atletiek op haar pad en stortte ze zich op de meerkamp, de multidiscipline waarmee elke Nederlands kind bij de atletiekclub begint. ‘Maar door die elleboogblessure moest ik bijvoorbeeld de speer met mijn verkeerde arm gooien. Met de meerkamp kwam ik dus niet echt verder.’

Wel bleek haar talent voor de horden en het hoogspringen. ‘Ik werd er steeds beter in, heb die twee een tijdje gecombineerd, maar sinds ruim een jaar doe ik alleen nog ‘hoog’. Ik heb dat jaar heel goed kunnen trainen, dat is eigenlijk alles. Ik heb niks opeens drastisch veranderd, of zo.’

Wereldtop in vizier

Die keuze voor hoogspringen heeft zijn vruchten afgeworpen, want sinds kort komt de Europese- en wereldtop in haar vizier. ‘Dat is nu eenmaal als je 1,96 meter springt. Ik beschouw mezelf nog niet tot die top, maar heb al een hele tijd een goede vorm. Of het genoeg is voor een medaille op het komende EK weet ik niet. Eerst daar maar eens de finale halen.’

Als hoofddoel heeft ze zichzelf het Europees kampioenschap voor atleten jonger dan 23 gesteld, in juli in Finland. ‘Daar wil ik gewoon een medaille halen. Alles wat erbij komt, EK of WK, is leuk om mee te pakken en ervaring op te doen.’

De limiet voor het WK atletiek in Boedapest, komende zomer, is 1,97 meter. ‘Dat is ook wel een doel, ja. Als ik 1.96 kan springen, zou 1.97 toch moeten lukken.’ En 2 meter, de psychologische barrière voor elke hoogspringer? Het is niet meer dan anderhalf vingerkootje boven haar huidige record. ‘Ja, tuurlijk! Heel vet om daar ooit overheen te gaan, dat kunnen er niet veel zeggen.’

Als Weerman haar huidige lijn doortrekt, komt ze vanzelf uit in ‘Parijs 2024’. ‘De Olympische Spelen zijn, als ik zo doorga, wel haalbaar. Als ik tenminste gewoon fit blijf en niet geblesseerd raak.’

Weinig tegenstand

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Weerman dat olympische pad zo’n beetje in haar eentje moet bewandelen. Bij het NK stuitte ze op weinig tegenstand. Toen ze haar eerste sprongpoging deed, op 1,81 meter, waren al acht van de twaalf concurrenten uitgeschakeld. Weerman hield op 1,84 slechts één tegenstander over, de 20-jarige zevenkampster Sofie Dokter van dezelfde atletiekvereniging als Weerman, Groningen Atletiek. Dokter kwam niet over de 1,87.

‘Ik moet altijd lang wachten voordat ik aan de beurt ben. Daardoor raak je de focus een beetje kwijt, verslap je iets. Ik was blij dat er tenminste nog íemand met me mee ging.’ Toch heeft Weerman altijd zin in NK’s. ‘Want dan kunnen mijn ouders er zijn en mijn opa en oma uit Assen. En er is heel veel publiek vandaag.’

Maar toch, hoe gezellig ook, het NK-niveau lijkt Weerman toch ontgroeid. Een week geleden sprong ze in Metz tegen de Oekraïense Jaroslava Mahoetsjitsj, de wereldkampioene indoor en wereldranglijstaanvoerder met 2,02 meter. ‘Dat is een echte wereldtopper: heel veel medailles en zo. Tegen haar springen motiveert extra waardoor mijn eigen niveau omhoog gaat. Die tegenstand ga ik in de toekomst steeds meer nodig hebben en die ga ik echt wel krijgen.’