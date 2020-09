Hoogspanning op de rustdag: Tourrenners getest op virus

Het wordt de spannendste rustdag ooit. Beeld BELGA

Ze arriveren maandagmiddag in teambussen bij het provinciehuis van het departement Charente-Maritime in La Rochelle, met zicht op de glinsterende baai Pertuis d’Antioche. Het Duitse Sunweb, een uurtje later gevolgd door het Spaanse Movistar. Andere ploegen waren er al eerder. Ze slenteren naar binnen, de hal in en dan de trap op naar de eerste verdieping. Renners, ploegleiders, verzorgers, mecaniciens.

Renners en staf ogen op hun gemak, maar op papier wordt het de spannendste rustdag die ze ooit meemaakten in de Tour de France. Binnen krijgen ze een wattenstaaf in neus en keel geduwd, buiten staan twee trucks met laboratoriumapparatuur geparkeerd. Uiterlijk dinsdagmorgen horen ze of ze besmet zijn met het coronavirus en de Tour moeten verlaten of dat ze verder in de wielerkaravaan door Frankrijk kunnen trekken. Zo’n 650 testen zijn afgenomen, de helft al zondagavond en maandagochtend in wat verder weg gelegen rennershotels. Voorafgaand aan de Tour zijn de teamentourages al twee keer gecontroleerd. Twee stafleden van Lotto-Soudal en één van Sunweb moesten voortijdig naar huis.

Het protocol is onverbiddelijk: en het team . Eerdere pogingen om het regime wat te versoepelen – alleen uitsluiting als het twee renners betreft – stuitten op verzet van de gezondheidsautoriteiten in Frankrijk. Wel is voortaan voorzien in een snelle hertest. De afgelopen weken zijn enkele renners uit wedstrijden geweerd na wat later bleek een vals-positief resultaat te zijn. Een latere test viel negatief uit, de renners om wie het ging hadden ook geen klachten gehad. De uitslag van de extra controle zou binnen twee uur beschikbaar zijn.

Een woordvoerder van koersorganisator ASO laat in het midden wat er gebeurt met het peloton als een renner positief test. Hij wijst erop dat in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, die eind februari werd stilgelegd nadat het virus opdook, uiteindelijk maar twee renners ziek zijn geworden. ‘We zullen wel zien wat er dan gebeurt. We moeten het nog leren hoe iets kan uitpakken.’

De gevoelens over de veiligheid onder de renners zijn gemengd. In de hotels wordt alles uit de kast gehaald om contacten met anderen buiten het team te vermijden. Daar maken ze zich geen zorgen. Volgens sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma zijn er binnen zijn ploeg als gevolg van de hygiënemaatregelen zelfs minder gezondheidsklachten dan vroeger. Hij hoort het ook van andere teams. ‘We leven in een kerngezonde bubbel.’



Maar tijdens de ritten van afgelopen weekeinde over Pyreneeëncols moesten de renners zich honderden meters voor de top zoals vanouds een weg banen door dichte hagen toeschouwers. Menigeen negeerde het dringende verzoek van de ASO een mondkapje te dragen en afstand te houden. Luid schreeuwend moedigden ze hun favorieten aan. Onder anderen Michal Kwiatkowski van Ineos en Tadej Pogacar van UAE Emirates gebaarden tevergeefs dat het publiek ruimte moesten maken.

De ASO is na het afgelopen weekeinde niet van plan minder toeschouwers toe te laten. De woordvoerder wijst erop dat sommige cols bij gebrek aan ruimte al volledig worden afgesloten en op andere bergen de toegang zal worden beperkt. ‘Maar we kunnen niet voorkomen dat over afstanden van 10 tot 20 kilometer toeschouwers bij elkaar gaan staan.’

Bauke Mollema heeft de test al ondergaan. Hij is niet ongerust over de uitslag. ‘Ik voel me fit en gezond. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat er een grote kans op besmetting in de buitenlucht bestaat.’ Cees Bol zei tegen de NOS dat een vals-positieve test hem nog het grootste gevaar leek.

Maar intussen wordt er ook gerekend en dan worden er slagen om de arm gehouden. Luister naar Robert Gesink, die al eerder vaststelde dat er ‘nog aardig wat feestjes’ in de Franse dorpen zijn waar ze doorheen fietsen. ‘We zitten hier wel met een heel peloton renners. Ik ben geen wiskundige, maar de kans is natuurlijk vrij groot dat van alle mensen die hier gekomen zijn, iemand wél iets opgelopen heeft.’