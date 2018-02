Hoogleraar en oud-staatssecretaris: 'Schaatscoach Anema had geschorst moeten worden'

Poging tot matchfixing, was het oordeel van NOCNSF. Er volgde geen schorsing, maar een officiële waarschuwing

Vliegenthart vindt dat de sportkoepel de kwestie niet in stilte had moeten afhandelen. 'Goed bestuur en fair play vergen heldere normen, die consequent worden toegepast en waarover in openheid verantwoording wordt afgelegd, zodat iedereen weet wat wel en niet hoort.' Ook Olfers vindt dat NOCNSF in de fout is gegaan. 'Niet alleen de internationale schaatsunie ISU, maar ook het Nederlandse publiek had vier jaar geleden al recht op deze informatie.'



Anema hielp donderdag Jorrit Bergsma aan het zilver op de 10 kilometer. Volgens Olfers had hij nooit in Zuid-Korea aanwezig mogen zijn. 'Coaches met dergelijke opvattingen moet je niet in je sport willen. Hij had vier jaar geleden de functie van bondscoach. Een voorbeeldfunctie. De tone at the top, zoals dat heet, is van zwaarwegend belang in dit soort zaken.'



In andere sporten zijn volgens Olfers zware sancties opgelegd na poging tot matchfixing. 'Er is afgelopen jaren van alles opgetuigd om de integriteit van de sport te verdedigen en Anema komt weg met een berisping. Als sancties niet uitlegbaar zijn, dan raak je je rechtsgevoel kwijt. Dat staat hier op het spel.'