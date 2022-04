Hoog torent mijn vader voor uitpuilende tribunes boven iedereen uit

Als mijn vader in zijn laatste jaren in de woonkamer uit zijn hoog-laag bed keek, naar rechts, zag hij een spectaculaire zwart-wit foto van een spelmoment uit de wedstrijd Haarlem - BVV (2-0). Het magnifieke middelpunt op de foto is Kick Onkenhout zelf. Hoog torent hij voor uitpuilende tribunes in een luchtduel boven iedereen uit. Zelfs Haarlem-keeper Kokhuis wordt overtroffen.

De wedstrijd werd op 17 mei 1948 gespeeld in het Haarlem-stadion. Mijn vader was pas 18 jaar en het stadion was uitverkocht. Twee jaar eerder was Haarlem kampioen van Nederland geworden, maar in deze reeks zat alles tegen.

In de kampioenscompetitie met PSV, Heerenveen, Go Ahead, EDO en BVV uit Den Bosch speelde Haarlem ditmaal geen rol van betekenis. BVV werd kampioen van Nederland en Haarlem hield alleen PSV onder zich. Sterspeler Kick Smit was niet in zijn beste doen en de verdediging van Haarlem toonde grote gebreken.

Zijn debuut in het eerste elftal had stopperspil Kick Onkenhout op 12 mei 1948 gemaakt in een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam, tegen stadgenoot EDO. ‘Mijn eerste in het eerste!!’ schreef hij in wat hij het ‘Voetbal-plakboek van Kick Onkenhout!!’ noemde; de uitroeptekens zijn het bewijs van zijn euforische stemming.

Het plakboek van mijn vader heeft bij mij lange tijd gemengde gevoelens opgeroepen. De pers was genadeloos. Van zijn leeftijd werd geen melding gemaakt, van zijn onervarenheid evenmin. Kop in Het Vrije Volk: ‘Zwak moment van Onkenhout beslist strijd tegen EDO’. Dat zwakke moment was een mislukte terugspeelbal, halverwege de tweede helft bij een 1-1 stand. Verdam profiteerde en EDO won.

‘Iedereen hadden wij gisteravond in het Olympisch Stadion willen zijn’, schreef Het Vrije Volk, iedereen... Behalve Onkenhout’. De verslaggever stelde vast dat de ‘slanke jongeman’ zich ‘in het grote stadion blijkbaar niet op zijn gemak voelde’.

Het, goddank, laconieke commentaar van mijn vader in het plakboek: ‘Enfin, ik ben in ieder geval opgevallen’.

In een ander boekje, ‘Voetbalprestaties van Kick Onkenhout’, hield hij nauwgezet zijn wedstrijden bij. Na de return tegen BVV (3-2) keerde hij niet meer in het elftal terug. ‘Door belachelijke penalty tegen mij (bal op m’n schouder!!) verloren we deze wedstrijd. Volgens mijzelf was dit mijn beste optreden in het eerste!’

Als bewijsstuk voegde hij een krantenfoto van het cruciale moment bij waarop te zien is dat de bal zijn borst raakt, en niet zijn arm. Onkhuyzen, wordt hij in het bijschrift genoemd. Mijn vader: ‘Onkhuyzen is mijn pseudoniem!!’ Zijn vrolijke samenvatting, ondanks alle tegenslagen en de harde kritiek in de media: ‘Mieters seizoen gehad’.

In het volgende seizoen mocht hij het nog een keer proberen in het eerste elftal, in een wedstrijd tegen Blauw-Wit. Omringd door talloze internationals zakte hij in de verdediging door het ijs. Blauw-Wit won met 5-1. Uit het dagboek: ‘Was het een wonder dat ik na deze kritieken niet meer werd opgesteld?!’

Twee jaar later maakte hij de balans op. ‘Langzamerhand tot conclusie gekomen dat mijn mentaliteit niet de geschikte is voor het hoger voetbal’, schreef hij na het seizoen 1951-1952 in zijn voetbaldagboek. Hij had een hekel aan de ‘opgefokte sfeer’ en het gebrek aan ‘vriendelijkheid’ en ‘contact’.

‘De moeilijkheid is echter dat ik zo verschrikkelijk graag hoger voetbal wil blijven spelen, om het spel zelf’. In 1953: ‘Hierna gestopt in verband met militaire dienst’. Al op 7 mei 1945 had hij op de Grote Markt in Haarlem voor de intocht van de Canadese bevrijders een meisje leren kennen, later onze moeder. Dat scheelde vast ook.

Niet meedogenloos genoeg, relativerend, zachtmoedig, onvoldoende brutaal: als voetballer bleef hij steken. Gelukkig maar. Dinsdag is hij overleden. Zijn tekortkomingen als voetballer hebben ons leven gekleurd. Als vader excelleerde Kick Onkenhout.