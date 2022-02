Hoofdrol voor jeugd bij winnend Feyenoord na eerbetoon aan clubicoon Wim Jansen

Orkun Kökcü van Feyenoord passeert Sparta-doelman Maduka Okoye. Beeld ANP

Er was geen vuurwerk en er waren geen spandoeken. Zelfs een specifiek spreekkoor ontbrak zondag in De Kuip voor Wim Jansen. Het bleef bij een minuut hard klappen, net als in de andere Nederlandse stadions voor het op 25 januari overleden Feyenoord-icoon.

Juist door het ingetogen karakter was dit het ultieme eerbetoon. De stille strateeg koesterde de achtergrond. Liever dan in De Kuip verbleef de oud-middenvelder de laatste decennia op de jeugdopleiding, spiedend naar talentjes, af en toe een jeugdtrainer iets influisterend als hij iets had gezien. Jansen had, gelijk het clubadagium, liever daden dan woorden, weten zij die hem goed kenden. Liever een goede wedstrijd van zijn geliefde Feyenoord tegen stadgenoot Sparta met een hoofdrol voor vrolijke talenten dan allerlei verhalen over hemzelf.

Zo verliep de middag exact. Feyenoord was oppermachtig tegen een defensief ingestelde opponent, met veel wind en regen ook nog, en won met 4-0. De jeugd toonde zich, waarbij uitgerekend een 21-jarige middenvelder de beste was. Orkun Kökcü gaf opzichtig het ritme aan bij Feyenoord, zowel in balbezit als bij balverlies. En dat niet alleen: hij tekende voor de 1-0 en leidde de 2-0 in.

Ze vielen vlot die treffers, in de vierde en elfde minuut in een, vanuit Feyenoords perspectief, zalig eerste half uur, volgens Feyenoord-coach Slot zelfs het beste van het seizoen.

Nieuwkomers

Ja, Sparta hielp mee, het halve elftal bestond uit nieuwkomers in een poging degradatie af te wenden. De punten moeten tegen andere ploegen behaald worden, Feyenoord is momenteel ‘twee maatjes te groot’, stelde coach Fraser, die overigens gedurende de korte, succesvolle periode dat Jansen hoofdtrainer was bij Feyenoord opbloeide als speler.

Fraser klaagt vaak over het materiaal waar hij mee moet werken, hemelt het dan weer op om de moraal hoog te houden. De coach die na dit seizoen afscheid neemt, wisselt en husselt, maar een winnende formatie wil er maar niet ontstaan. Inmiddels heeft Sparta, vorig seizoen verrassend achtste, nog maar een punt meer dan hekkensluiter PEC Zwolle.

Feyenoord zakte rond de winterstop iets weg door onfortuinlijke nederlagen tegen Ajax en Vitesse in een lege Kuip. Maar de schwung zit er nu weer goed in met dat typische Slot-voetbal waarbij de hele ploeg onvermoeibaar aanvalt en verdedigt door het centrum en over de flanken, een soort opgevoerd totaalvoetbal. Guus Til scoorde nog tweemaal na rust met dank aan kolderiek uitglijdende Spartanen, en staat al op dertien doelpunten dit seizoen, maar Kökcü werd verkozen tot man van de wedstrijd. ‘Dat was wel terecht, zeg, jeetjemina,’ loofde Slot. ‘Het tempo waarop hij speelt. De keuzes die hij maakt aan de bal. De snelheid waarmee hij handelt. Het verdedigende werk dat hij ook niet schuwt. De duels die hij wint. Hij ziet de oplossing en kan het dan ook nog uitvoeren met beide voeten.’

Wat geluk

Kökcü had wat geluk bij zijn doelpunt, zijn schot werd van richting veranderd, maar de voorafgaande kapbeweging was fraai. Summum voor Slot was echter Kökcü’s actie die leidde tot de 2-0 van Jahanbakhsh. De in Haarlem geboren Turks international won een duel door zijn lichaam slim te gebruiken en gaf een pass over vijftig meter in de loop van Sinisterra die daarna Jahanbakhsh bediende. Slot: ‘In die ene actie kwamen al zijn kwaliteiten naar voren. Er zit nog steeds een stijgende lijn in, ook qua rendement.’

Het is lekker voetballen in een beweeglijk team dat direct de bal wil veroveren, stipte Slot aan. ‘Dan heb je plezier, doe je meer en oog je fitter. Nu moet hij nog goed gaan spelen in duels dat het niet zo goed gaat, zoals tegen Vitesse. Dan word je van een goede speler een topspeler.’

Jansen zag uiteraard ook Kökcü aan het werk in de Feyenoordjeugd, sprak veelvuldig met jeugdtrainers over het talent dat op zijn veertiende met oudere broer Ozun overkwam van FC Groningen. Kökcü was lang een flegmatieke nummer 10 die zich vooral concentreerde op het geven van steekpassjes en het etaleren van zijn techniek. ‘Dat was genieten, maar als middenvelder moet je tegenwoordig completer zijn,’ vertelt jeugdtrainer en oud-publieksspeler Gaston Taument.

Wat meer Jansen

Kökcü zou eigenlijk wat meer van de nijvere Wim Jansen moeten krijgen. Taument: ‘Maar het is niet zo dat Wim dan vertelde hoe hij het vroeger invulde. Hij sprak nooit over zijn eigen carrière. Hij was bezig met de toekomst, met zijn club, met talentjes.’

Vaak zijn het verdedigers die de laatste jaren doorbreken bij Feyenoord. Ook nu zijn zij in de meerderheid met Malacia, Geertruida en Bijlow. Terwijl middenvelders en aanvallers normaliter meer geld opleveren. Grote transfersommen en Champions League-voetbal is wat Feyenoord nodig heeft, sprak technisch directeur Frank Arnesen vaak. Dat is allebei mogelijk, nummer 2 PSV is tot op een punt genaderd, voor onder meer Kökcü zou veel interesse zijn.

Jansen ging het vooral om de ontwikkeling an sich. Taument: ‘Ik denk dat hij vandaag van boven glimlachend heeft toegekeken.’