Hoofdrol voor doelman Timon Wellenreuther bij winnend Feyenoord dat opnieuw uitloopt in titelrace

Bij Feyenoord staan er telkens weer andere spelers op om wedstrijden te beslissen. Tegen Sparta greep doelman Timon Wellenreuther de hoofdrol. Hij was kort voor rust tweemaal niet te passeren door Sparta’s topscorer Vito van Crooij; eerst in een een-tegen-eensituatie, daarna bij een strafschop. Wellenreuther, stand-in voor de geblesseerde Justin Bijlow, verrichtte twee weken eerder al een cruciale redding tegen Ajax, maar viel daarvoor niet echt op. Bij Sparta drukte de Duitse doelman helemaal zijn stempel op de wedstrijd.

Het stond op dat moment 1-1. Na rust buitte Feyenoord het continue veldoverwicht uit via Santiago Giménez en David Hancko. Voor rust had Igor Paixão al gescoord, en Spartaan Micah Pinto. Dat laatste doelpunt, een krul in de kruising na een solo, was het sportieve hoogtepunt van de wedstrijd. Het deerde Feyenoord uiteindelijk niet, de kampioensschaal komt nadrukkelijk in zicht, gezien ook het relatief eenvoudige programma en de toegenomen doeltreffendheid van de laatste weken.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

De derby begon al in rozige sferen. De avond ervoor speelde FC Twente gelijk, elders in Rotterdam, bij Excelsior (0-0). Daardoor staat Sparta (let wel: vorig seizoen nog degradatiekandidaat) nog maar op een punt van de vijfde plaats. En vlak voor de aftrap kwam er dus het voor Feyenoord goede nieuws uit Deventer. De zon stond schuin boven het afgeladen Kasteel, de sfeer was opperbest. De Feyenoordfans probeerden zelfs een duet op te zetten met de fanatieke Sparta-fans schuin tegenover hen. Precies in die periode, na elf minuten, viel de 0-1. Sparta-doelman Olij bokste de bal na een hoekschop zo voor de voeten van Paixão, vervanger van de geschorste Idrissi. De Braziliaan haalde daarop kiezelhard uit.

Het was uiteraard feest daarna in dat vak met Feyenoord-fans, maar dat werd ruw verstoord door een geweldige actie van Sparta-back Pinto die de bal na een afgeslagen hoekschop oppikte, een aantal Feyenoorders omspeelde en met zijn sterke linkerbeen de bal prachtig in de kruising krulde. De Luxemburgse linksback had nota bene net kenbaar gemaakt dat hij niet wilde verlengen bij Sparta en oogde emotioneel na zijn fraaie treffer.

Klemvast

Feyenoord was daarop nog een keer gevaarlijk via Jahanbakhsh, maar Sparta kreeg kort voor rust veruit de grootste kansen op een voorsprong. Sparta brak met twee man uit en Van Crooij kwam alleen voor Wellenreuther, maar die redde knap. De daaropvolgende strafschop, verkregen nadat Van Crooij van dichtbij tegen de arm van de wegdraaiende Wieffer had aangetrapt, pakte Wellenreuther zelfs klemvast.

Kort na rust had Feyenoorder Szymanski na een vloeiende aanval over links al kunnen scoren, maar de Pool nam de bal aan in plaats van direct te vuren en zag zijn schot geblokt. Giménez vuurde twintig minuten later wel direct, maar schoot hoog over.

Een paar minuten later sloeg de al de hele wedstrijd actieve Mexicaanse spits wel toe. Weggestuurd door Jahanbakhsh tikte hij de bal fluks langs Olij. Hancko profiteerde daarna van onzorgvuldigheid van de Sparta-defensie en besliste daarmee de wedstrijd. Daarna klonken er louter kampioensliederen op Het Kasteel en na afloop werd Wellenreuther naar voren geroepen door het dolenthousiaste uitvak. Ja, het vertrouwen in Rotterdam-Zuid is groot.