Hoofdrol tieners in bekerfinale volleybal

De twee vielen elkaar na afloop in de armen, opgewonden en wel. De meiden zijn dikke vriendinnen. ‘We kennen elkaar al drie jaar van het regionaal talentencentrum in Rotterdam’, zegt De Haan. ‘En we zien elkaar op maandag, bij de selectietraining op Papendal, onder leiding van Avital Selinger. Doordeweeks appen en facetimen we’, is de toevoeging van Dambrink.

Vooral naar Dambrink wordt gekeken, als de talentenpool van het Nederlandse vrouwenvolleybal in kaart wordt gebracht. Ze is linkshandig, springt hoog en wordt misschien nog een paar centimeter langer dan de 1 meter 86 die ze nu op de meetlat brengt.

‘Elles gaat veel verder komen dan ik’, roept De Haan, die met Brechtje Kraaijvanger de positie van diagonaalaanvaller bij landskampioen Sliedrecht Sport deelt. De Haan is, zoals ze dat zelf noemt, ‘de tank’. Voor Dambrink zijn termen als hinde en springveer op zijn plaats.

Aan de bar

Nog voor de finale in de volgepakte Maaspoort begint, gaat het in de catacomben en aan de bar al over Elles Dambrink. Dat is er een. Daar gaan we meer van horen. Daar gaat het Nederlands volleybal nog plezier aan beleven. Het zijn niet de minsten die zo over haar denken.

Dambrink, nu nog spelend op het één na hoogste niveau van Nederland, wordt vergeleken met Elles Leferink. De Twentse flapuit werd in 1995 gekozen tot beste speelster van Europa, nadat zij, op de leeftijd van 18 jaar, de nationale ploeg naar de Europese titel had gesmasht, nog altijd het grootste succes van het Nederlandse vrouwenteam. Leferink was linkshandig en had de beste service van de wereld. Althans bij het WK van 1998 ontving zij een cheque voor de uitverkiezing tot beste serveerder.

Dambrink kent Leferink niet. Die is intussen 43 en moeder van twee kinderen. De jonge vrouw van Capelle slaat wel aan op het woord Elles, omdat ze denkt dat het om de assistent-trainer van bondscoach Avital Selinger gaat. Maar dat is Alice Blom, ook een vrouw met een groot verleden maar wel een tikje lager in te schalen dan Elles Leferink.

Aflossing van de wacht

Namen en beloften passeren deze weken in hoog tempo in het Nederlandse volleybal. De nationale A-ploeg werd in januari uitgeschakeld voor de Olympische Spelen. Over tweeënhalf jaar wacht het WK in eigen land. Er dient een serieuze aflossing van de wacht te komen. Lonneke Slöetjes en tal van kompanen zijn dan de leeftijd van 30 voorbij. Hun beste jaren zijn dan achter de rug.

Er is al serieus sterk talent gescout. Britt Bongaerts als spelverdeler en Nika Daalderop, als hoofdaanvaller, zullen de nationale ploeg in 2022 gaan dragen.

In de vorige zomer schoof de later ontslagen bondscoach Jamie Morrison liefst zeven nieuwelingen naar voren: Sarah van Aalen, Demi Korevaar, Eline Timmerman, Indy Baijens, Hester Jasper, Annick Meijers en Anniek Siebring. Timmerman, een ‘mid’ met een enorm vaardige arm, bleek de vrouw met de meeste potentie.

Vacature

De grote vacature is echter op de diagonaalpositie, de vrije aanvaller die recht tegenover de spelverdeler in het veld staat en veel van achter de driemeterlijn aanvalt. Baijens, een originele middenaanvaller, werd geprobeerd, Meijers kreeg ook kansen.

Intussen wordt alweer verder gekeken, naar een piepjong iemand als Elles Dambrink. In twee jaar naar WK-niveau groeien zit er normaal gesproken niet in. Ze zit in vwo 5. De Haan, een concurrent in de nationale jeugdploeg: ‘Ik doe vwo 6. Na mijn examen ga ik nadenken over het vervolg van mijn volleybal.’

Ze willen nog een periode in Nederland blijven spelen. Snel de grens over trekken, zoals tal van speelsters tegenwoordig doen, lijkt beiden een onverstandige stap.

Dambrink was al redelijk overweldigd door de ambiance in Den Bosch. De fans van Capelle Nieuwerkerk uit de topdivisie gingen tekeer als tifosi. De zaal trilde van het geluid. Dambrink probeerde zo onverstoorbaar mogelijk te doen. Bij de service stuiteren als Djokovic tot ze het vertrouwen had dat zij de bal goed zou raken. Als ze dat zegt, hangt vriendin De Haan schaterlachend tegen haar aan.