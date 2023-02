Hoofdrol bij winnend PSV in bekerduel tegen Emmen voor verdediger ‘Lange Gerrit’

PSV-verdediger Jarrad Branthwaite (‘Lange Gerrit’) scoorde twee keer in het bekerduel met Emmen. Beeld ANP

Hoewel de temperatuur richting het vriespunt zakte in het Philips Stadion, had het treffen met Emmen lange tijd iets van een zomeravondwedstrijd, zo eenvoudig als PSV zich voor rust ontdeed van Emmen. Maar de bezoekers kwamen na rust knap terug, nadat de nummer zestien van de eredivisie PSV twee weken geleden in de competitie al had verrast.

De nederlaag in Emmen was voor trainer Ruud van Nistelrooij voldoende reden om van een sportieve crisis in Eindhoven te spreken. Hij kon geen andere woorden vinden voor de situatie waarin zijn ploeg zat, nadat die in de wedstrijden ervoor ook al punten had verspeeld tegen Sparta en Fortuna Sittard.

PSV krabbelde de laatste weken voorzichtig op, met een overwinning op Go Ahead Eagles en een gelijkspel op bezoek bij koploper Feyenoord. De media moesten maar bepalen of het nog steeds crisis was bij de club uit Eindhoven, zei Van Nistelrooij in aanloop naar het bekerduel. PSV vijzelde het vertrouwen weer iets op, al stond het verval in de tweede helft ook symbool voor het wisselvallige seizoen.

Constant niveau

PSV voegde zich bij de laatste acht clubs in de KNVB-beker, het toernooi dat het vorig jaar won. Het team moet nu bewijzen dat het over een langere periode een constant niveau kan halen. Zeker nu de komende weken een druk programma wacht. De ploeg van Van Nistelrooij speelt deze maand tegen Groningen, Utrecht en Twente. In de Europa League wacht een dubbele confrontatie met Sevilla.

Een belangrijke rol kan weggelegd zijn voor Thorgan Hazard en Patrick van Aanholt, sterk spelend tegen Emmen. De twee kwamen in de winterstop op huurbasis naar PSV en moeten samen met de gehuurde Fábio Silva het tussentijdse vertrek van een trits spelers zien te camoufleren. 19-voudig Oranje-international Van Aanholt begon in de basis, de Belg Hazard en Portugees Silva vielen in.

In het seizoen waarin algemeen directeur Marcel Brands forse bezuinigingen moet doorvoeren, dient PSV creatief te zijn. De beste spelers met de hoogste transferwaarde, Gakpo en ­Madueke, werden in de winter verkocht voor 80 miljoen. Daarvoor in de plaats kwamen huurlingen. De kas is gespekt, maar de selectie heeft aan kwaliteit ingeboet. Al dicht PSV de gaten in de selectie dus met huurlingen.

De club houdt het grote geld liever nog even vast, tot aankomende zomer. Dan mag de nieuwe technisch directeur Ernie Stewart met een goedgevulde portemonnee de markt op om komend seizoen, waarin veel op het spel staat, een zo sterk mogelijk team samen te stellen. In 2024 mag Nederland waarschijnlijk twee clubs rechtstreeks inschrijven voor de Champions ­League, waar door een nieuwe opzet nog meer miljoenen voor het oprapen liggen dan nu al het geval is.

Huurling ‘Lange Gerrit’

Jarrad Branthwaite, die in Eindhoven ‘Lange Gerrit’ wordt genoemd, is ook zo’n huurling, al kwam de verdediger van 1.95 meter afgelopen zomer al naar PSV. De 20-jarige Engelsman knokte zich gedurende het seizoen in de basis en is de laatste weken de meest stabiele factor in de vaak wankele PSV-defensie. De club wil de verdediger van Everton graag vastleggen.

Branthwaite leek de bekerhouder een zorgeloze avond te bezorgen door binnen een kwartier twee keer te scoren. Eerste kopte hij raak uit een vrije trap van Joey Veerman. Een paar minuten later dribbelde hij met de bal aan de voet het middenveld in. ­Emmen-doelman Van der Hart kon het licht van richting veranderde schot niet keren.

Fluctuerend spel

Maar als wel vaker dit seizoen fluctueerde het spel van PSV. Zo weinig als het voor rust van Emmen te duchten had, zo moeizaam verliep het in de tweede helft, waarin de bezoekers al snel iets terugdeden. Mark Diemers poeierde de bal op fraaie wijze strak in de kruising. PSV creëerde amper uitgespeelde kansen na rust.

Pas toen Luuk de Jong een kwartier voor tijd de 3-1 maakte, ging een collectieve zucht van opluchting door het Philips Stadion, dat met 30 duizend toeschouwers redelijk goed gevuld was. Voor de spits was het zijn eerste doelpunt sinds drie maanden, toen hij in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax scoorde. De aanvoerder kampt de laatste weken met een mindere vorm en kwam ook tegen Emmen weinig in het spel voor.

Door de overwinning klom PSV weer een stukje uit de put, waar het in januari in terecht was gekomen. Maar wil de ploeg van Van Nistelrooij dit seizoen een serieuze gooi doen naar de prijzen, dan zal PSV een constanter niveau moeten halen.