Hoofdprijzen allround en sprint voor mindere goden

Antoinette de Jong, vergezeld door Melissa Wijfje en Carlijn Achtereekte. Beeld BSR Agency

Jan Blokhuijsen greep zijn kans bij afwezigheid van Patrick Roest en Sven Kramer. Na een jaar zonder schaatsen was het zijn derde nationale titel allround. Vorig seizoen keek hij op televisie naar alle kampioenschappen. Het jaar stond in het teken van zijn huwelijk en nieuwe vaderschap. Door solide de eerste drie afstanden te rijden, kon hij gecontroleerd op de 10.000 meter de overwinning veiligstellen. Marcel Bosker en Douwe de Vries werden tweede en derde. Door de overwinning mag Blokhuijsen volgende maand afreizen naar Hamar voor de WK.

Voor Antoinette de Jong betekende haar nationale allroundtitel het einde van vormloze weken. De allrounder greep tegen de verwachting in op de NK afstanden naast alle startbewijzen voor de WK afstanden in Salt Lake City en zocht in Heerenveen naar de oude vorm. ‘Eindelijk loopt het weer’, verzuchtte de Friezin na de afsluitende vijf kilometer waarin ze met 6.58,38 de laatste aanval van belager Melissa Wijfje afsloeg. Ze leerde van fouten uit het verleden. ‘Mijn valkuil was vaak dat ik te hard startte en inzakte tegen het einde van de race. Nu heb ik ingehouden.’

Haar tweede nationale allroundtitel – de eerste was in 2016 – is een hoogtepunt van het seizoen. ‘Ik ben op de weg terug. Hier zit een mooi verhaal achter en ik mag er trots op zijn dat ik mezelf na een moeilijke periode heb herpakt. Doe dat maar eens als je een heel seizoen uit elkaar ziet vallen. Een titel blijft bijzonder.’

Bij de vrouwen won Letitia de Jong drie van de vier afstanden: een zege op de 500 meter ging naar Femke Kok. Ze had weinig te duchten van favoriet Jorien ter Mors, die na een wisselvallig en moeilijk seizoen tweede werd.Ter Mors plaatste zich wel voor de WK sprint, aangezien De Jong en Jutta Leerdam al waren geplaatst voor het WK, samen met Jutta Leerdam. Bij de vrouwen mag Melissa Wijfje met Antoinette de Jong en Ireen Wüst naar de WK allround, bij de mannen voegt Jan Blokhuijsen zich bij Roest en Kramer.