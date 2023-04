Hoofdklasse hockey kijkt (gedwongen) naar verdeling geld tussen mannen en vrouwen: ‘Verschil in beloning is eigenlijk niet meer van deze tijd’

Eva de Goede (l) tijdens de wedstrijd HGC - Kampong. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op de stralende zondagmiddag in Wassenaar staan met HGC-middenvelder Eva de Goede en aanvaller Lidewij Welten van Kampong twee van Nederlands beste hockeysters van de afgelopen vijftien jaar tegenover elkaar. De Goede (34) is bezig aan haar zeventiende seizoen in de hoofdklasse, Welten (32) aan haar achttiende. De twee topspeelsters laten in het spectaculaire duel tussen de middenmoters flarden van hun klasse zien en kunnen na afloop leven met het 4-4 gelijkspel.

De Goede en Welten staan symbool voor de successen van het Nederlandse vrouwenhockey sinds 2008. Met het Nederlands team wonnen ze onder meer driemaal olympisch goud en drie wereldtitels. Geen mannelijke collega kan tippen aan de prijzenkasten van De Goede en Welten en evenmin aan die van diverse andere internationals in de vrouwenhoofdklasse.

Toch blijven de verdiensten van de tophockeysters nog altijd ver achter bij die van de mannen. En dat steekt bij veel speelsters. Vorige maand stelden internationals Maria Verschoor (Amsterdam) en Josine Koning (Den Bosch) de grote financiële verschillen aan de kaak op Internationale Vrouwendag.

De Goede weet als geen ander dat het verschil in salarissen tussen mannen en vrouwen in het tophockey er altijd is geweest, vertelt ze na de wedstrijd. ‘Ik vind het heel goed dat er nu open over wordt gesproken en dat iedereen zich ervan bewust is dat het gat er is. Want eigenlijk is het niet meer van deze tijd dat de verschillen zo groot zijn. Ik weet dat er aan gewerkt wordt, maar ik snap ook dat het tijd kost’, zegt De Goede.

Inhaalslag

Een belangrijke katalysator om de kloof in vergoedingen tussen het eerste mannen- en vrouwenhockeyteam te verkleinen, vormt het initiatief ‘De Inhaalslag’ van ABN Amro. De bank lanceerde dit project in het najaar van 2020 om de kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen in het hockey te bevorderen.

Het concern legde de eis op tafel dat clubs 50 procent van het sponsorgeld van ABN Amro – dat gebruikt wordt voor hoofdklassehockey – vanaf 2023 moeten reserveren voor de vrouwen. In 2025 bekijkt de bank of deze budgetten daadwerkelijk gelijk verdeeld zijn. Zo niet dan stopt ABN Amro als sponsor van het tophockey bij de betreffende vereniging.

Aanleiding voor dit initiatief was het onderzoek van de bank dat mannen in het professionele hockey vijf tot acht keer meer verdienden dan de vrouwen, vertelt Sander Bestevaar. Hij is bij ABN Amro hoofd partnerships, events & foundations. ‘Wij vonden het niet kunnen dat de betalingen zó ver uit elkaar lagen dus hebben wij een harde voorwaarde op tafel gelegd. Waar wij actief zijn als sponsor willen we dat ons sponsorgeld gelijk verdeeld wordt.’

Minder snel

Inmiddels is het project ‘De Inhaalslag’ halverwege. Bestevaar is blij met de stappen die zijn gezet maar moet ook erkennen dat de veranderingen minder snel gaan dan hij zou willen. ‘Vooropgesteld: wij kunnen het niet alleen. Hopelijk krijgt ons initiatief navolging van andere sponsors’, zegt Bestevaar. In het tophockey is het immers niet ongebruikelijk dat een sponsor één topspeler (mede) financiert.

Wel stemt het de projectleider positief dat volgens hem ‘zonder uitzondering’ alle hoofdklasseclubs mee willen in het streven om mannen en vrouwen gelijk te belonen. ‘Dit jaar heeft ABN Amro met alle hoofdklasseverenigingen contractueel vastgelegd dat van ons sponsorbudget aan de clubs 50 procent naar de tophockeyers gaat en 50 procent naar de tophockeysters.’

En hier blijft het niet bij, benadrukt de bank. Bestevaar: ‘De volgende stap is dat we willen dat de begroting voor het tophockey gelijk verdeeld wordt over mannen en vrouwen. De eerste gesprekken hierover lopen.’

Diverse clubs in de hoofdklasse zijn al enige tijd bezig met een eerlijkere verdeling van hun topsportbudget, al willen ze niet uitweiden over de hoogte van salarissen. In het algemeen zijn er volgens Mark van Loon, bestuurslid tophockey van HGC, in de hoofdklasse vrouwen zo’n twintig hockeysters die een salaris van tussen de 10.000 en 30.000 euro verdienen. ‘Bij de heren zullen alleen de internationals boven de 20 of 25.000 euro uitkomen’, vermoedt Van Loon.

Amsterdam

De voorzitters van Amsterdam en Den Bosch lieten onlangs op de website Hockey.nl weten dat bij hun club van het totale budget voor tophockey op dit moment 60 procent naar de mannen gaat en 40 procent naar de vrouwen. Enkele jaren geleden bedroeg die verhouding bij beide clubs nog 70-30. De voorzitters hebben de intentie om deze lijn door te trekken al wijzen ze – met het oog op de concurrentiestrijd met andere clubs – wel op het belang van collectiviteit.

Voorzitter Gorrit-Jan Blonk van HGC laat aan de Volkskrant weten dat het bedrag bij zijn club voor tophockey ‘momenteel richting vijftig-vijftig groeit’. ‘We praten veel over het onderwerp gelijke kansen voor mannen en vrouwen’, zegt Blonk. ‘Er is een beweging in gang gezet die uiteindelijk gaat resulteren in een situatie waarbij er sprake is van een gelijkmatige verdeling.’

Of de 34-jarige Eva de Goede dit nog gaat meemaken bij HGC is de vraag. ‘Nee, dat geloof ik zeker niet’, zegt De Goede. Zij beraadt zich over haar sportieve toekomst.