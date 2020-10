Honkbalminnend Amerika opgelucht na uitschakeling Houston Astros

Manuel Margot en Willy Adames van Tampa Bay Rays vieren de 4-2-overwinning op Houston Astros en daarmee een plaats in de World Series, de finale van het honkbalseizoen in de VS. Beeld Getty Images

Iedereen behalve Houston Astros. Het was de vurige wens van honkballiefhebbers bij aanvang van de play-offs in de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De opluchting was groot toen de honkbalschurken, betrapt op vals spel in voorgaande seizoenen, zaterdagnacht in de halve finale werden uitgeschakeld door Tampa Bay Rays.

De club uit Florida liet Houston van een 3-0-achterstand in wedstrijden terugkomen tot 3-3, maar stelde in het beslissende zevende duel orde op zaken: 4-2. De comeback van Houston was bewonderenswaardig, maar buiten de grenzen van de Texaanse stad bleven complimenten uit.

Gretig werden de ‘bad guys’ van de Amerikaanse sportwereld uitgezwaaid. ‘De Rays hebben het honkbal een dienst bewezen’, verwoordde Jon Heyman, journalist van MLB Network, de gedachten van veel honkbalfans. ‘De Astros kunnen ooit weer de finale halen, maar niet dit jaar. Niet in het jaar waarin het schandaal werd onthuld. Thank you, Rays.’

De zonden van Houston Astros waren niet vergeten in een seizoen dat door de uitbraak van het coronavirus maanden werd uitgesteld en werd teruggebracht tot zestig wedstrijden (in plaats van de gebruikelijke 162).

Afgelopen winter werd de club ontmaskerd: Houston had valsgespeeld in de seizoenen 2017 en 2018, bleek uit onderzoek van de MLB nadat een oud-speler uit de school was geklapt. Hoe het plan werkte? Bij thuiswedstrijden richtte de club een camera op de vingers van de catcher van de tegenstander om de handsignalen te onderscheppen, waarmee die het type worp naar zijn werper communiceert. In de catacomben, vlak achter de dug-out, bekeken spelers en stafleden de beelden op een videoscherm.

In eerste instantie werd de informatie door een speler, een loopjongen, naar de dug-out gebracht, later werd gebruikgemaakt van sms’jes en slimme horloges en van vuilnisbakken waar spelers met knuppels op ramden om de slagman direct te waarschuwen. Alleen bij een fastball (rechttoe, rechtaan, keihard) bleef het stil. Bij een aanstaande effectbal begon het getrommel, voor oplettende kijkers zelfs zachtjes op televisie te horen.

Van 2017 tot en met 2019 wonnen de Astros de meeste wedstrijden van alle clubs in de MLB. In 2017 werd de club kampioen. Houston mocht de titel behouden, oordeelde MLB-baas Rob Manfred, tot woede van veel honkbalfans. De straf die de competitie uitdeelde was volgens hen te mild: coach A.J. Hinch en technisch directeur Jeff Luhnow werden geschorst en vervolgens ontslagen. De club kreeg een boete van 5 miljoen dollar, maar betrokken spelers gingen vrijuit. Enkele van hen werkten mee aan het onderzoek van de MLB.

Publieke verontschuldigingen van sterspelers José Altuve en Carlos Correa kwamen aan de late kant en clubeigenaar Jim Crane zette kwaad bloed door te verklaren dat het misplaatste gedrag de uitslag van wedstrijden niet had beïnvloed.

Mocht de coronapandemie winnaars hebben gekend, dan was Houston Astros er een van. Bij aanvang van het nieuwe seizoen schraapten supporters van rivaliserende clubs hun kelen, werden spandoeken gemaakt en de messen spreekwoordelijk geslepen, maar na maanden van uitstel speelden de Astros uiteindelijk voor lege tribunes. De scheldpartijen, het boegeroep waarvan de spelers een voorproefje hadden gekregen tijdens de voorbereiding op het oorspronkelijk geplande seizoen, werd hen bespaard.

Buiten het stadion vloeide de haat rijkelijk. Een Twitteraccount genaamd ‘2020 Astros Shame Tour’ had binnen de kortste keren meer dan 300 duizend volgers en hamert er dagelijks op los. Tijdens de serie met Tampa Bay, gespeeld op neutraal terrein in San Diego, luchtte een supporter van Chicago White Sox zijn hart vanaf zijn balkon boven het stadion. ‘Attentie, leden van Houston Astros die betrokken waren bij het schandaal uit 2017 en 2018’, klonk het door een megafoon. ‘Jullie zijn allemaal een stel valsspelers.’

Zelfs bij het verhoor van Amy Coney Barrett, kandidaat voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, haalde een senator vorige week de praktijken van de Texanen aan. ‘Ik wil het hebben over Houston Astros, waarvan iedereen weet dat het verschrikkelijke valsspelers zijn.’

Eerder in de play-offs, na het verslaan van de Minnesota Twins, gooide sterspeler Carlos Correa nog een plas olie op het vuur. ‘Ik weet dat veel mensen boos zijn, dat ze ons hier niet willen zien. Maar wat zeggen ze nu?’

Goddank voor Tampa Bay Rays, klonk het zaterdagnacht. Voor eerstejaars Randy Arozarena, goed voor zeven homeruns in de play-offs, waarvan een cruciale in de beslissingswedstrijd tegen de Astros. De sensationele Cubaan werd uitgeroepen tot beste speler van de halve finale. Voor de eerste keer sinds 2008 staat de club met bescheiden budget in de World Series, de finale van het honkbalseizoen die morgen begint. (Zondagnacht werd de beslissingswedstrijd in de andere halve finale gespeeld, tussen Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves.) Het mooiste moet nog komen, benadrukten spelers en coaches, maar met het verslaan van de Astros zijn de harten van neutrale kijkers veroverd.