Honkballers zijn klaar voor een loopgravenoorlog tegen de MLB-clubs

Werper Max Scherzer tekende vlak voor de lockout nog een zeer lucratief contract waardoor hij van LA Dodgers overstapte naar New York Mets. Beeld AP

In de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB mogen spelers momenteel niet trainen, kunnen er geen contracten worden ondertekend en is zelfs contact tussen clubs en hun honkballers verboden. Een lockout, zo heet de impasse, een middel waarmee clubeigenaren de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst willen openbreken.

De gevolgen zijn vooralsnog te overzien, een maand na het einde van het seizoen. De competitie ligt stil, eigenaren kunnen geen inkomsten uit kaartverkoop en televisierechten verliezen en spelers krijgen alleen tijdens het seizoen betaald. De situatie begint pas echt te knellen naarmate de nieuwe jaargang nadert - de voorbereiding start begin februari, de competitie in maart.

Gezien de kloof tussen eigenaren en spelers is het niet ondenkbaar dat de lockout een tijdje zal duren. Tot op het laatste moment onderhandelde een selecte groep eigenaren vorige week in een hotel in Texas met vertegenwoordigers van de spelersvakbond. Vruchteloos dus.

Buitensluiten

Vrijwel meteen was daar de lockout, goedbeschouwd de tegenhanger van een staking: het zijn de werkgevers die personeel buitensluiten en daarmee onder druk proberen te zetten.

Een verrassing was het niet dat de twee partijen er niet uitkwamen. De relatie tussen de MLB en spelers raakte de afgelopen jaren ernstig bekoeld, onder meer door de moeizame onderhandelingen voorafgaand aan het ingekorte coronaseizoen. Veel spelers proefden nog een bittere nasmaak van een (in hun ogen) gebrek aan flexibiliteit bij hun bazen.

Verklaringen van de twee kampen onderstreepten de huidige verhoudingen. ‘Vanaf het begin heeft de spelersvakbond geen moment willen meewerken’, schreef MLB-baas Rob Manfred, die handelt namens de clubs en volgens critici de belangen van zijn spelers uit het oog verloor.

De spelersvakbond counterde: ‘De eigenaren zetten spelers met een lockout onder druk om hun rechten en voordelen op te geven.’

In de onderhandelingen toonden de miljardairs die de clubs in handen hebben zich grotendeels content met de cao die werd ondertekend in 2016, een overeenkomst waar de spelers zich nu niet meer in kunnen vinden. De deal zou onevenredig in het voordeel werken van de eigenaren, die de laatste jaren bijvoorbeeld 57 procent van de inkomsten kregen, waar die in andere grote competities ongeveer fifty-fifty worden verdeeld tussen clubs en spelers.

Meer verdienen

De honkballers willen, simpel gezegd, meer kunnen verdienen. In de afgelopen jaren daalde het gemiddelde salaris in de MLB met 6 procent, terwijl de waarde van clubs juist aanzienlijk steeg.

Jonge talenten moeten volgens spelersvakbond MLBPA eerder in hun carrière een verbeterd contract kunnen ondertekenen. Verder wil de vakbond competitie bevorderen. Dat zou momenteel te weinig gebeuren, omdat eigenaren tevreden zouden zijn met de miljarden aan inkomsten die ze met elkaar mogen verdelen.

Ook de huidige opzet van de zogeheten draft speelt een rol: de slechtste teams mogen automatisch als eerste nieuwe talenten kiezen bij de jaarlijkse selectieronde. Verliezen wordt daarmee beloond, en welk team wil de portemonnee trekken in een race naar de bodem?

De laatste keer dat een werkonderbreking de MLB wedstrijden kostte, was in 1994, toen de spelers in staking gingen. De play-offs werden dat jaar geschrapt, en het conflict nam ook een hap uit het volgende seizoen.

Destijds protesteerden de honkballers tegen de invoering van een salarisplafond, met succes. Wel werd als compromis een limiet ingevoerd waarboven teams meer belasting over hun salarisbudget moeten betalen. Die moet nu omhoog, vinden spelers, maar volgens de MLB zouden alleen rijkere teams daarvan profiteren.

De laatste lockout in de MLB, in 1990, duurde 32 dagen en werd beëindigd voor het seizoen begon. Ook in andere Amerikaanse sporten vond de impasse meermaals plaats, onder meer in basketbalcompetitie NBA, in aanloop naar het seizoen 2010/2011. Sterspelers gingen toen in buitenlandse competities aan de slag.

Langste lockout

De langste lockout in ijshockeycompetitie NHL duurde 309 dagen en zorgde ervoor dat het gehele seizoen 2004-2005 werd geschrapt. In American footballcompetitie NFL vond nooit een lockout plaats, maar door een spelersstaking in 1987 moesten clubs vervangende spelers inzetten. Het kwam de kwaliteit van het spel niet ten goede.

De honkballers van de MLB zijn klaar voor een loopgravenoorlog, verklaarde Max Scherzer, werper van New York Mets en een prominent lid van de vakbond. ‘We hebben een aardige schatkist aan geld die we zo nodig onder spelers kunnen verdelen.’

Zelf was Scherzer een van de transfervrije spelers die vlak voor de lockout nog snel voor veel geld werd vastgelegd. Scherzer tekende een recordcontract van drie seizoenen voor 130 miljoen dollar, waarmee hij de bestbetaalde speler in de MLB werd. Met de onderbreking in zicht, besloten meerdere clubs de portemonnee te trekken, want wanneer het straks weer mag, is onduidelijk.

De MLB gebruikte de koopgekte, waarvan alleen spelers uit het topsegment profiteerden, als munitie voor de onderhandelingen. Zo slecht hadden de spelers het niet, oordeelde Manfred.