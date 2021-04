Honkballers komen in het geweer tegen maatregelen die zwarte kiezer benadelen

Het bord van de All-Star-wedstrijd wordt op een track geladen nadat de wedstrijd is verplaatst van Atlanta naar Denver. Beeld AP

In het verdeelde Amerika bevindt de honkbalcompetitie MLB zich in een politieke wervelstorm nadat de jaarlijkse All-Star-wedstrijd, een demonstratiepartij met de beste spelers, is weggehaald uit Georgia. Die staat had een wet aangenomen die het stemmen voor met name zwarte kiezers zal bemoeilijken.

De wedstrijd van 13 juli is verplaatst van Atlanta naar Denver in de staat Colorado. Voor de MLB was het een opzienbarende beslissing die begin deze maand genomen werd. De organisatie staat niet bekend om haar vooruitstrevendheid: vorig jaar was de MLB de laatste grote competitie die zich uitsprak na de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die stierf onder de knie van een politieagent.

‘We steunen het kiesrecht van alle Amerikanen en zijn tegen obstakels op de weg naar het stemlokaal’, verklaarde competitiebaas Rob Manfred. ‘We blijven eerlijke toegang tot verkiezingen onvoorwaardelijk steunen.’ Manfred had zijn conclusie getrokken na overleg met clubeigenaren, burgerrechtenorganisaties en de spelersvakbond.

Lang in de rij staan

Volgens Democraten en activisten maakt de nieuwe wet het stemmen lastiger voor zwarte Amerikanen, met strengere regels voor ID-bewijzen, het schrappen van afleverpunten en mobiele stemlokalen en een verbod op het uitdelen van eten en drinken aan kiezers die lang in de rij moeten staan. Dat fenomeen komt vooral voor in armere buurten.

De maatregel werd genomen door de Republikeinse machthebbers in Georgia ‘om de betrouwbaarheid van de verkiezingen te vergroten’, zo verklaarde gouverneur Brian Kemp bij het ondertekenen van de wet.

Critici zien in de maatregelen een vervolg op de ongefundeerde beweringen over fraude van oud-president Donald Trump, maar vooral een manier om minderheden te dwarsbomen. Door voter suppression (onderdrukking, waarvan de wet als uitwas wordt gezien) zouden de Republikeinen een herhaling willen voorkomen van de presidentsverkiezingen in november, toen het zuidelijke Georgia voor het eerst sinds 1992 koos voor een Democratische kandidaat.

In een interview op sportzender ESPN liet president Joe Biden, uitgenodigd om te praten over het begin van het honkbalseizoen, zijn licht schijnen op de situatie in Georgia. ‘Jim Crow in de 21ste eeuw’, noemde hij de nieuwe wet, verwijzend naar apartheidsregels uit het Amerikaanse verleden. Het verplaatsen van de All-Star-wedstrijd zou op zijn steun kunnen rekenen, verklaarde Biden. Niet veel later hakte de MLB de knoop door.

Oren laten hangen

De competitie had haar oren laten hangen naar Democraten en activisten, oordeelden conservatieve Amerikanen. ‘De MLB is bezweken voor angst, politiek opportunisme en linkse leugens’, zei Kemp. Anderen wezen naar de miljoenen dollars aan inkomsten die Atlanta door de verplaatsing zou mislopen.

Ook de oorspronkelijke gastheer van de demonstratiewedstrijd, Atlanta Braves, was niet blij met de koerswijziging, zij het niet vanwege de achterliggende reden. Het probleem had rondom de wedstrijd aangekaart kunnen worden, vond sterspeler Freddie Freeman. Bovendien waren de Braves van plan om hun in januari overleden clublegende Hank Aaron te eren (hetgeen alsnog zal gebeuren in Colorado).

Anderzijds kon de MLB rekenen op lof, bijvoorbeeld vanuit de Players Alliance. De groep van ruim honderd voormalige, met name Afro-Amerikaanse honkballers, werd opgericht nadat de MLB vorig jaar negen dagen had gewacht met een verklaring over de dood van George Floyd. ‘We zullen nooit terugdeinzen in de strijd tegen ongelijkheid’, reageerde de organisatie. ‘Nooit stoppen met het afbreken van barrières richting het stemlokaal.’

De Players Alliance, die opkomt voor de rechten van Afro-Amerikaanse spelers (nog slechts 8 procent van de competitie), coaches en bestuurders, was een van de bronnen die de MLB had geraadpleegd. De competitie doneerde vorig jaar tien miljoen dollar aan de organisatie en bood de stadions van haar clubs bij de presidentsverkiezingen aan als stemlocaties.

Wie volgt?

Het is de vraag of andere competities het voorbeeld van de MLB zullen volgen en hoe de honkbalcompetitie in het vervolg zelf zal handelen. Waar wordt de lijn getrokken? In ruim veertig staten van Amerika worden wetten voorbereid die vergelijkbaar zijn met die van Georgia.

Het duurde niet lang voordat rechtse commentatoren MLB-baas Manfred hypocrisie verweten, onder meer vanwege zijn lidmaatschap van de Augusta National Golf Club in Georgia, waar dit weekeinde het prestigieuze Masters-toernooi werd gehouden. Zou hij dat ook opzeggen?, vroeg de Republikeinse politicus Marco Rubio.

Het verplaatsen van de Masters, een toernooi dat in tegenstelling tot de All-Star-wedstrijd van de MLB niet jaarlijks van locatie verandert, was volgens het bestuur niet aan de orde. De club die in 1990 voor het eerst een zwart lid toeliet, en in 2012 de eerste vrouw, wilde de ‘kwetsbare gemeenschappen’ in de omgeving van de baan hun inkomsten niet ontnemen, verklaarde de toernooidirecteur.