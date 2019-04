Honkballer Xander Bogaerts ‘in een klap’ de best verdienende Nederlandse topsporter - of toch niet?

Xander Bogaerts schudt handen met Dave Dombrowski, teamhoofd van baseball operations van de Boston Red Sox. Beeld AP

Want de honkbalbond heeft buiten Max Verstappen gerekend. Die strijkt volgens een schatting van de BBC 20 miljoen per jaar op bij Red Bull, inclusief bonussen. De Formule 1-coureur ontvangt naar verluidt een basissalaris van ruim 10 miljoen euro. Zakenblad Quote meldde in 2017 op basis van ‘een insider met kennis van Verstappens contract’ dat de coureur voor elk WK-punt 45.000 euro ontvangt. Een zege levert 178 duizend euro extra op. Met 249 punten en twee zeges kwam hij volgens die voorwaarden vorig jaar op 21,6 miljoen uit.

Anders dan in Amerikaanse sporten is er officieel niets bekend over de salarissen in de Formule 1. De bedragen komen van autosportmedia die de jaarverslagen doorpluizen of van anonieme bronnen met kennis van zaken. Die geslotenheid over salarissen is niet vreemd, zegt arbeidspsycholoog Kilian Wawoe, verbonden aan de Vrije Universiteit. Weten wat iemand verdient, is een garantie voor spanning op de werkvloer.

Bogaerts niet meer weg te denken Sinds zijn entree in de Amerikaanse topcompetitie Major League is Xander Bogaerts niet meer weg te denken bij topclub Boston Red Sox. Meteen in zijn debuutjaar in 2013 won hij de World Series. Vorig jaar won hij de titel opnieuw. In de tussentijd groeide hij uit tot een van de beste spelers op zijn positie (korte stop). Hij wordt geroemd om zijn leiderschap, spectaculaire verdedigen en rust aan slag. Hij sloeg in de Major League al 75 homeruns.

Wawoe: ‘Onderaan het loongebouw is geld een middel om te overleven. Daarboven – de grens wordt geschat op zo’n 60.000 euro – is het ook belangrijk. Niet om het avondeten te kunnen betalen, maar om te zien waar je staat in de hiërarchie. Salaris wordt dan een vorm van waardering. Dat zal in de sportwereld, waar alles is gericht is op competitie, niet anders zijn. Het is redelijk universeel dat mensen status afleiden aan inkomen.’

Amerikaanse sportcompetities zijn verplicht transparant te zijn over de salarishuishouding, omdat ze zich moeten houden aan een salarisplafond. Zo is van de Nederlandse honkballers Kenley Jansen (15 miljoen euro) en Andrelton Simmons (11,5 miljoen euro) ook al een tijd bekend dat ze meer dan 10 miljoen opstrijken.

Hoogstwaarschijnlijk zitten voetballers Virgil van Dijk en Frenkie de Jong (vanaf 1 juli, als hij bij Barcelona speelt) ook in het Nederlandse eliteclubje van 10 miljoen. Oranje-aanvoerder Van Dijk krijgt bij Liverpool volgens de Britse pers exclusief bonussen ruim 10 miljoen per jaar. De Jong zou in Barcelona tegen het salaris van Bogaerts aan schuren met 16 miljoen euro per jaar.

Net als in de Formule 1 worden in het voetbal salarissen het liefst geheim gehouden. Hoe hoger de beloning, hoe schever de gezichten. ‘We hebben allemaal namelijk een neiging tot zelfoverschatting. Als we dan weten dat een ander meer verdient, vinden we dat snel oneerlijk’, legt arbeidspsycholoog Wawoe uit. ‘Over Cristiano Ronaldo wordt zelfs gezegd dat hij is vertrokken uit Spanje, omdat hij het niet kon verkroppen dat Messi meer verdiende dan hem. Dat is pure psychologie.’