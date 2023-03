Honkballer Xander Bogaerts: ‘Als je écht goed wilt worden, moet je kunnen slaan. Dat is wat betaalt’

Xander Bogaerts staat aan slag in de wedstrijd tegen Panama, de tweede wedstrijd van het Nederlands Koninkrijksteam op de World Baseball Classic in Taiwan. Beeld Henk Seppen

In de Amerikaanse Major League is honkballer Xander Bogaerts (30) een van de beste spelers. Hij is tweevoudig landskampioen, multimiljonair en de nieuwste aanwinst van sterrenploeg San Diego Padres. Maar zodra hij zich aansluit bij het Nederlands Koninkrijksteam is hij gewoon een van de jongens.

Dat is te zien bij het tweede WK-duel, donderdag in Taiwan. Hij viert zijn homerun in de wedstrijd tegen Panama (3-1) met de vriendenploeg. Samen laten ze de bekende kreet ‘siuuuuu’ horen, geleend van voetballer Ronaldo. Bogaerts, een voetballiefhebber, laat zien ook de bijbehorende sprong onder de knie te hebben.

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft vanuit New York over Amerikaanse sporten.

Nederland ligt dankzij twee zeges op rij op schema voor een plek in de kwartfinale, maar kort voor het vierjaarlijkse toernooi, dat officieel World Baseball Classic heet, maakt Bogaerts zich nog zorgen. Vanuit het trainingskamp van de San Diego Padres in Peoria (Arizona) hoort hij hoe de Nederlandse ploeg 30 kilometer verderop, in Scottsdale, met een nederlaag tegen Zuid-Korea strompelend aan de voorbereiding op het WK is begonnen. Hij is er nog niet bij. Pas als de selectie voor de groepsfase naar Taiwan vertrekt, mag hij aansluiten van zijn Amerikaanse werkgever.

Bogaerts kijkt uit naar het weerzien met zijn ploeggenoten, de mannen van Curaçao en Aruba die het net als hij maakten in Amerika. Jurickson Profar, Jonathan Schoop, Didi Gregorius en anderen. Sommigen kent hij al vanaf zijn 9de van de Antillen. ‘We zijn samen opgegroeid’, zegt Bogaerts.

In de kleedkamer van San Diego, een ruimte ter grootte van een paar tennisvelden, krijgt de korte stop een nieuwe handschoen aangemeten. De fabrikant komt persoonlijk langs voor overleg. In het peperdure sterrenensemble van de Padres hoort Bogaerts bij de grote jongens. Na tien jaar bij Boston Red Sox speelt hij komend seizoen, dat een week na het WK begint, aan de westkust: in december tekende hij een contract ter waarde van 280 miljoen dollar, dat hem voor elf seizoenen verbindt aan San Diego.

Beste slagman

Bogaerts is niet de enige grootverdiener in die ploeg. Met toppers als Manny Machado (elf jaar, 350 miljoen), Fernando Tatis Jr. (veertien jaar, 340 miljoen) en Juan Soto (dit jaar 23 miljoen) schudde de club de portemonnee tot op de laatste cent leeg. Alleen het landskampioenschap telt.

Bogaerts is niet meer de jongen die op zijn 19de, in 2011, wereldkampioen werd met Nederland. Hij werd na het toernooi geridderd in Haarlem, toen zijn Amerikaanse succesverhaal nog moest worden geschreven.

De Arubaan debuteerde in 2013 bij de Red Sox en werd meteen kampioen. In de jaren die volgden, werd hij vijfmaal uitgeroepen tot beste slagman op zijn positie. Vier keer deed hij mee aan de all-starwedstrijd voor uitblinkers uit de competitie, en hij behoort steevast tot de beste vijf in lijstjes van de beste spelers op zijn positie van korte stop: hij probeert de ballen te vangen die de tegenstander tussen tweede en derde honk door mikt. In 2018 werd hij voor een tweede keer kampioen met Boston, dat weigerde om hem te betalen zoals San Diego uiteindelijk deed.

Xander Bogaerts wordt gefeliciteerd met zijn homerun tegen Panama. 'Als je écht goed wilt worden, moet je kunnen slaan. Dat is wat betaalt.’ Beeld Henk Seppen

Dat in Nederland weinig mensen hem zullen kennen, verbaast Bogaerts niet. ‘Daar houden ze van voetbal’, zegt hij. ‘Ik snap het wel.’ Zelf keek hij elke wedstrijd van het afgelopen wereldkampioenschap. Zijn favoriete club is Bayern München. Vaak gebruikt hij het team bij spelletjes Fifa.

Zijn vader groeide deels op in Nederland, keerde terug naar Aruba en woont nu in Hongkong. Zijn moeder was maatschappelijk werkster in zijn Arubaanse geboorteplaats San Nicolas. Bogaerts denkt nog familie in Nederland te hebben, maar zeker weet hij het niet. De laatste keer dat hij er was, is enkele jaren geleden. Nederlands spreekt hij nog, maar hij gebruikt het maar zelden. Als hij mag kiezen, gaat hij voor Engels. Bogaerts spreekt uitvoerig, geduldig en met zelfreflectie.

Altijd al ambitieus

Hij herinnert hoe hij in San Nicolas in de achtertuin van zijn oma, samen met tweelingbroer Jair, zijn eerste ballen gooide. Hij moet een jaar of 4 zijn geweest, denkt Bogaerts. ‘Ik heb een goede jeugd gehad, maar mijn familie was niet de rijkste’, zegt hij. ‘Mijn moeder was altijd aan het werk. We groeiden op met onze ooms, die zelf geen kinderen hadden. Zij zorgden dat we spullen hadden om te honkballen.’

Vanaf hun 8ste speelden de broers in clubverband. ‘We waren beter dan de andere jongens’, zegt Bogaerts. ‘Ik weet dat ik toen al vastberaden was om het hoogste te bereiken. Het is alles waar ik aan dacht.’ Dat hij het daadwerkelijk gered heeft, verwondert hem zo nu en dan nog steeds.

Bogaerts heeft zijn capuchon over zijn hoofd getrokken. Daarna zijn helm opgedaan. Het is relatief koud in Arizona, dat bekendstaat om zijn zachte, warme winters. Met frisse tegenzin wandelen de honkballers van de Padres in de vroege ochtend naar buiten voor de eerste training van de dag. Muziek komt uit de speakers rondom het trainingsveld. Bogaerts neemt plaats tegenover een werper om zijn slag te oefenen.

Zijn oom vertelde het hem toen hij jong was: als je het wilt maken, moet je zorgen dat je goed kunt slaan. ‘Dat is hoe ik het gered heb’, zegt Bogaerts. Met zijn 1.86 meter is hij niet de grootste, maar qua kracht doet hij voor weinigen onder.

‘Mijn verdediging was in het begin niet heel best, maar ik zorgde altijd dat ik goed genoeg sloeg. Dat zou me aan de top brengen en houden, werd me verteld. Je kunt nog zo goed verdedigen, maar als je écht goed wilt worden, moet je kunnen slaan. Dat is wat betaalt.’

Twijfel

Succes met de knuppel is vluchtig, weet Bogaerts. Het komt en gaat. ‘Iedereen die honkbalt, heeft wel eens een periode meegemaakt waarin het niet wil lukken’, zegt hij. ‘Ineens raak je geen bal meer. Je gaat je afvragen of je nog wel goed genoeg bent. Speel ik wel de juiste sport?’

Ook na bijna tien jaar in de Major League kent Bogaerts nog momenten van twijfel. ‘Ik ben ook maar een mens’, zegt hij. ‘Alleen kan ik toevallig aardig honkballen.’

Lang duren zijn vormcrises meestal niet meer. ‘Na jaren van succes weet ik hoe ik met tegenslag moet omgaan, weet ik dat ik hier thuis hoor. Maar ik heb mijn worstelingen gekend’, zegt Bogaerts. ‘Elke speler die dit niveau bereikt, krijgt daar mee te maken’, vervolgt hij. ‘Dat is nodig om te beseffen hoe moeilijk deze sport is. Op televisie lijkt het soms makkelijk wat we doen, maar er gaat veel werk in zitten. Je moet je spel constant evalueren en bestuderen, thuis en bij de club. Dat moet je echt willen. Sommige jongens berusten in wat ze hebben bereikt, maar ik wil mezelf altijd verbeteren. Dat heeft me misschien wel geholpen in de loop der jaren.’

Alle dagen honkbal

Zijn palmares is indrukwekkend, maar nooit won Bogaerts de World Baseball Classic, tegenwoordig het officiële wereldkampioenschap. In 2013 en 2017 haalde hij de halve finale met het Koninkrijksteam. Driemaal moet scheepsrecht zijn, maar het deelnemersveld is ditmaal sterker dan ooit. Veel major leaguers kregen voor het toernooi vrijaf van hun clubs. Ook de Padres werkten mee.

In zijn competitie vliegen de seizoenen voorbij, zegt Bogaerts. Het komt volgens hem door de lange dagen die hij maakt, tenminste, als er een wedstrijd op het programma staat. In de competitie, waarin clubs 162 keer per seizoen spelen, speelt hij vrijwel elke dag. Als Bogaerts in de avond in actie moet komen, meldt hij zich meestal in de vroege middag bij het stadion, uit of thuis. Vaak gaat hij kort voor middernacht pas weer naar huis of het hotel.

Wil hij zijn contract uitdienen, dan zal hij tot zijn 41ste op het veld staan. Voor een snelle, behendige korte stop is het onwaarschijnlijk. ‘Je kunt altijd nog van positie wisselen’, zegt Bogaerts. ‘Ik ben natuurlijk niet verplicht om tot die leeftijd door te spelen, maar je weet maar nooit.’

Van een sleur is voorlopig geen sprake, zegt de Arubaan. Hij is liefhebber. Bogaerts is dankbaar voor het geld dat San Diego aan hem wil besteden, maar het is niet zijn belangrijkste drijfveer. Telkens weer, minimaal 162 keer per seizoen, geniet hij als hij het veld opstapt. Niet iedereen deelt zijn enthousiasme, weet Bogaerts. ‘Sommige jongens doen het alleen omdat ze er goed in zijn, of om voor hun familie te zorgen. Dat is ook prima. Maar ik heb er echt plezier in. Toen ik als kind een wedstrijd speelde, hoopte ik altijd dat we er daarna nog eentje zouden doen. Dat gevoel heb ik nog steeds.’