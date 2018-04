Honkballer Gregorius slaat er op los voor de Yankees; met twee homeruns sleept Nederlander acht punten binnen

Gregorius bleef kalm, vond zijn draai en kreeg de supporters steeds vaker op de banken. Eerst met knappe, atletische verdedigende acties. De laatste twee seizoenen excelleert hij ook als slagman. Vorig seizoen sloeg Gregorius 25 homeruns. Dat waren er meer dan ooit voor een korte stop van de Yankees.



Toch ging het afgelopen winter over veel in New York, maar niet over de Nederlander. De club trok Giancarlo Stanton aan, de superslagman die vorig jaar 59 homeruns sloeg. Slechts acht keer sloeg iemand meer ballen over de hekken in de historie van de Major League.



De Yankees hadden ook al slagkanon Aaron Judge onder contract, vorig jaar goed voor 52 homeruns. De New Yorkse pers schreef in de seizoensvoorbereiding vrijwel alleen over het duo dat de Yankees na negen jaar weer aan een kampioenschap moest helpen. Gregorius is na vijf wedstrijden de succesvolste slagman met twee homeruns en het hoogste slaggemiddelde.