Honkbalkampioenschap Atlanta Braves alom in de VS gevierd

Als absolute underdog begon Atlanta Braves vorige maand aan de play-offs van het Amerikaanse honkbalseizoen. Dinsdagnacht kroonde de club zich tot kampioen na een finalereeks van zes wedstrijden tegen Houston Astros: 4-2. In een hobbelige jaargang vol blessureleed en wisselende prestaties, bewees Curaçaoënaar Ozzie Albies (29) zich als een constante factor.

Met een 7-0 overwinning in Houston plaatste Atlanta dinsdagnacht een toefje slagroom op het seizoen. ‘Super-, super-, superblij’ was Albies. ‘Het is moeilijk te beschrijven hoe ik me voel,’ sprak de tweedehonkman tegen een lokale sportzender.

Voor de derde keer in vier seizoenen wist een speler uit het Koninkrijk der Nederlanden de Amerikaanse honkbaltitel te veroveren. Arubaan Xander Bogaerts (Boston Red Sox, 2018) en Curaçaoënaar Kenley Jansen (Los Angeles Dodgers, 2020) gingen Albies de afgelopen jaren voor. Met de vlag van zijn eiland om de schouders liet die het onwaarschijnlijke succes dinsdagnacht op zich inwerken.

Albies won zijn eerste kampioenschap in zijn vijfde seizoen in Atlanta, waar de supporters van de Braves 26 jaar op de titel hadden gewacht. De club kende hoogtijdagen in de jaren negentig, maar wist toen slechts één van de vijf finaleplekken, die van 1995, te verzilveren. Van het huidige team werd minder verwacht, en lang wees niets erop dat de droogte dit seizoen zou eindigen.

Lang kwakkelen

Met dertig homeruns, ruim honderd honkslagen die tot punten leidden en een selectie voor de jaarlijkse all-star-wedstrijd kende Albies een van zijn beste jaren in de MLB, maar zijn ploeg bleef lange tijd kwakkelen. Sterspeler Ronald Acuña Jr., Albies’ beste vriend, haakte in de zomer af met een ernstige knieblessure, begin augustus hadden de Braves nog altijd meer wedstrijden verloren dan gewonnen.

Van alle clubs die vorige maand aan de play-offs begonnen, kende Atlanta de meeste verliespartijen. Ook in het beslissende staartje van het seizoen hield de tegenslag aan. De Cubaan Jorge Soler, gedurende het seizoen aangetrokken via een spelersruil, miste de halve finalereeks tegen regerend kampioen Los Angeles Dodgers door een coronabesmetting. In de eerste wedstrijd van de finale brak de ervaren werper Charlie Morton zijn been.

Atlanta wist te overleven door een gedegen defensie en slagvaardigheid op de juiste momenten. In de finale sloegen de Braves in zes wedstrijden elf homeruns, tegenover slechts twee van Houston.

Vooral de rake klap van de herstelde Soler galmde dinsdagnacht lang na. De bal zeilde over de rand van het stadion en landde op ruim 135 meter van de slagplaat. Het was de derde inning, de homerun was goed voor drie punten. Kloppend op zijn borst schreeuwde Soler richting zijn ploeggenoten in de dugout van Atlanta. Het moment bleek een mentale tik voor Houston.

Rangschikking

Aanvallend kende Albies in de finale tegen Houston niet zijn beste serie. In de kampioenswedstrijd werd hij teruggeplaatst in de rangschikking der slagmannen, maar bewees hij zijn waarde met twee honkslagen in drie slagbeurten. Ook liep hij twee van de zeven punten over de thuisplaat.

De overwinning van de Braves werd niet alleen in Atlanta gevierd. Dat Houston verloor, leidde tot het nodige leedvermaak onder honkballiefhebbers. De Astros werden twee jaar geleden betrapt op valsspelen: met camera’s op de tribune onderschepte de club signalen die catchers van tegenstanders aan hun werpers gaven. De club bezigde de illegale praktijken onder meer in het kampioensjaar 2017, volgens critici dus geen echte titel.

Overal waar de ploeg dit seizoen kwam, klonk boegeroep. Dat Houston in de afgelopen vijf seizoenen driemaal de finale haalde, en (voor zover bekend) ook op legitieme wijze aan de top bleef, deed er voor de gekrenkte supporters niet toe. Collectief plaatste honkbalminnend Amerika zich achter Atlanta, het sprookjesteam dat de grote boze Astros uiteindelijk wist te verslaan.