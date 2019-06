Honkbal VS waagt de peperdure oversteek naar Europa

Met twee topteams, een rivaliteit van meer dan een eeuw en honderdduizenden kilo’s aan eigen klei is Amerikaans tophonkbal met volle slagkracht neergestreken in Londen. Dit weekeinde werkt de Major League voor het eerst competitieduels af op Europese bodem. Gaat Europa vallen voor America’s favorite pastime? Topcompetitie Major League heeft er in elk geval veel voor over.

Hoewel er geen bedragen worden genoemd, is het duidelijk dat kosten noch moeite zijn gespaard voor de eerste zogenoemde MLB London Series tussen de New York Yankees en Boston Red Sox. In ruim drie weken tijd is het olympisch stadion in het oosten van Londen omgetoverd tot een tijdelijke honkbaltempel.

Een monsterklus, omdat de Amerikanen het gras van voetbalclub West Ham United onberoerd moesten laten. Dus werd er ruim 13 duizend vierkante meter kunstgras gelegd op een speciale vloer. Verder is er 345 duizend kilo aan Amerikaanse klei uit Pennsylvania ingevlogen en is het veld omheind met 400 meter aan hekwerk.

Spijkerbroek

‘It’s nice’, zegt Boston Red Sox-coach Alex Cora als hij in zijn spijkerbroek vrijdag rond het middaguur voor het eerst het veld oploopt, waar de rubbergeur van de kunstgraskorrels overal in de neusgaten kruipt. Toch is er een ongemakkelijke glimlach zichtbaar als hij wordt bevraagd over de afmetingen van het speelveld. Eigenlijk is het stadion in de breedte namelijk te breed en in de lengte juist te kort voor honkbal. De afstand tot de verste muur is vanaf de slagplaat zo’n 117 meter; 5 meter minder dan het gemiddelde in Amerikaanse stadions.

De verwachting is dat het publiek in Londen de komende dagen veel homeruns te zien krijgt en de Yankees vormen de gevaarlijkste slagploeg van de competitie, wat het ongemak van Cora verklaart. De ploeg uit New York sloeg al een recordaantal van 29 duels achter elkaar minimaal een homerun.

Nee, perfect is het veld niet, geeft Jim Small toe. Hij is directeur bij de Major League als het gaat om internationale projecten. Het is nou eenmaal lastig een honkbalveld te plaatsen in een stadion dat daar niet voor is bedoeld, legt Small uit. ‘We hebben ook erg lang moeten zoeken.’

Ingepalmd

Het is een opmerking die Tjerk Smeets als technisch directeur van de Nederlandse honkbalbond doet fronsen. Sinds 2014 staat er in Hoofddorp een stadion dat voldoet aan elke regel in het vuistdikke eisenboek van de Major League, met precies diezelfde Amerikaanse klei en zelfs echt gras. De gemeente Hoofddorp stak zich er met ruim 12 miljoen euro diep voor in de schulden, ingepalmd door de flirtende Amerikanen.

Dat er een jaar geleden toch voor Londen is gekozen, verbaast Smeets niet. De MLB ziet al jaren American footballcompetitie NFL (sinds 2007) en basketbalcompetitie NBA (sinds 2011) floreren in de Britse hoofdstad. ‘De NFL en NBA zijn in Londen dollarmakende machines geworden. Zo’n machine wil de Major League ook en uiteindelijk draait het om geld. Londen is dan commercieel gewoon interessanter’, zegt Smeets, die benadrukt dat er geen actieve lobby meer is om de Major League naar Nederland te halen.

De Amerikanen zijn bloedserieus in hun plan Europa te veroveren, denkt Smeets. Dat is volgens hem het best te zien aan het affiche in Londen. De rivaliteit tussen de New York Yankees en Red Sox, die al ruim een eeuw oud is, is een van de bekendste in de sportwereld. Daarnaast zijn de Red Sox de regerend Major Leaguekampioen. De Yankees zijn een van de bekendste sportclubs ter wereld. Het logo van de recordkampioen is overal te zien op petjes en kleding. Vaak hebben de dragers in vooral Europa alleen geen idee dat het een honkbalclub betreft, zegt Major Leaguedirecteur Small.

Yankees-vedette Aaron Judge grapte vrijdag tijdens een persconferentie dat hij zich in Londen de afgelopen dagen heeft voorgesteld aan mensen als speler van dat team op hun pet. Small: ‘Wat wij willen, is de verbinding maken tussen Aaron Judge en dat petje. Zodat zij weten dat een van de beste atleten ter wereld dat petje elke dag draagt op zijn werk.’

Traag ritme

Een garantie op succes is het Europese avontuur niet, erkent Small. De Major League stapte eerder succesvol met duels over de Amerikaanse grens naar landen als Mexico, Japan en Puerto Rico. Maar die landen zijn net zo idolaat van honkbal als de VS. In Europa heeft de sport enkel in Nederland en Italië (semi-)profcompetities. En het relatief trage ritme van een honkbalwedstrijd staat verder af van de Europese sportbeleving dan bijvoorbeeld het spectaculaire basketbal of American football.

‘We weten heel goed welke uitdagingen we hebben’, zegt Small. ‘Honkbal is een sport waarin er een diepe connectie is tussen het zelf spelen en kijken. Dus we willen ook echt kinderen inspireren via deze duels de sport te gaan beoefenen.’

Over het slagen van de eerste editie van de London Series lijkt Small zich geen zorgen te hoeven maken. Het leeuwendeel van de 120.000 kaartjes voor de twee duels was binnen een dag weg, ondanks de forse prijs van gemiddeld zo’n 150 euro per ticket. Mogelijk ook te verklaren door het unieke en waarschijnlijk eenmalige affiche. Volgend jaar staan in de London Series de minder mondiaal beroemde St. Louis Cardinals en Chicago Cubs tegenover elkaar.

Daarna moet er onderhandeld worden met de clubs en spelers over nieuwe wedstrijden. Als het aan Small ligt, wordt dat een formaliteit na komend weekeinde.

‘Hopelijk kijken we hier over vijftien jaar terug en zeggen we dat dit het moment was waarop honkbal veranderde in Europa.’