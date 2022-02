Hongaarse broers Liu gaan al shorttrackend China veroveren

De Hongaarse shorttrackploeg op viert de winst op de olympische aflossing op de Spelen van Pyeongchang: van links naar rechts: Shaoang Liu, Viktor Knoch, Shaolin Sandor Liu en Csaba Burjan. Beeld Getty Images

Als Shaolin Sandor Liu een olympische gouden medaille wint, dan wil hij zijn ereronde door het shorttrackstadion maken met een bijzondere vlag die zijn gemengde afkomst etaleert. Zijn moeder heeft een Chinese vlag speciaal voor hem vastgenaaid aan de driekleur van Hongarije, het land waar Liu voor uitkomt.

Liu heeft een Hongaarse moeder en Chinese vader. ‘Ik wil niet alleen voor de Hongaren winnen en ook niet alleen voor mezelf, maar ook voor de inwoners van China. Ik ben zelf fiftyfifity en als ik een medaille win is die voor 50 procent voor China en voor 50 procent voor Hongarije’ zei de 26-jarige shorttracker een week voor aanvang van de Spelen.

Liu won al eens goud, toen had hij alleen een Hongaarse vlag in handen. Samen met zijn jongere broer Shaoang (23) was hij de motor van de aflossingsploeg die vier jaar geleden goed was voor een olympisch primeur. De ploeg won de allereerste olympische titel voor Hongarije bij de Winterspelen.

De gouden relayrace leverde hem roem op in Hongarije, maar ook in China, het land dat vader Liu ruim dertig jaar geleden verliet om in Europa zijn geluk als kunstschilder te beproeven. ‘We zijn nog geen hype in China’, vertelde Shaoang toen hij eerder deze winter met zijn broer in Nederland was. ‘Maar ze kennen ons al wel.’ Shaolin Sandor: ‘Als we in Beijing over straat lopen, dan worden we herkend en willen mensen met ons op de foto.’

Shorttrackmachine

De twee broers, beiden gezegend met weelderige wenkbrauwen, zijn op het ijs onafscheidelijk. Ondanks tweeënhalf jaar leeftijdsverschil voelen ze zich als een tweeling. Wie de beide mannen op het ijs tegen zich treft, krijgt te maken met een goed geoliede machine.

Of de tandem ook in Beijing samen zal kunnen rijden is nog de vraag. Dinsdagmiddag reed Shaolin Sandor zonder zijn broer in het Capital Indoor Stadium zijn rondjes. Shaoang bleek in aanloop naar de Spelen covidpositief in Hongarije en wacht daar op een serie negatieve testresultaten die hem nog toegang tot China kunnen verschaffen.

Vader Liu komt uit Tianjin, een stad van dertien miljoen inwoners op een kleine twee uur rijden van Beijing. Op zoek naar een beter leven stapte hij er in de jaren ’90 in de trein op weg naar Europa, samen met een van zijn vijf broers. Uiteindelijk belandde hij in Boedapest, waar hij schilderijen maakte en verkocht aan de toeristische Vacistraat in het centrum van de Hongaarse hoofdstad, waar hij ook zijn vrouw zou ontmoeten.

2019, Dordrecht. Shaolin Sandor Liu ( rechts ) wint goud en Shaoang Lui ( links ) het zilver op de 1.500 meter tijdens de EK shorttrack. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Al vroeg gingen de twee jongens schaatsen. Eén uitje naar de ijsbaan en ze waren verkocht. Ze waren jong al fanatiek. Zozeer zelfs dat ze als kind naar China verhuisden voor hun sport. Shaolin Sandor was 12, Shaoang 10 toen ze vertrokken naar Changchun, de schaatsstad in het noordoosten van China. ‘Het kan er min 25 graden zijn in de winter. Het was behoorlijk zwaar, maar er ligt een goede ijsbaan met goede faciliteiten en er zijn veel andere schaatsers. Het was een belangrijke periode in ons leven’, vertelde Shaolin Sandor. Ze deden er hun noordoostelijk Chinees accent op, wat de inwoners van Beijing er zo uitpikken.

Ze bleven er anderhalf jaar, de eerste maanden nog met hun ouders, daarna met zijn tweetjes onder het toeziend oog van een gouvernante. Op school kregen ze privéonderwijs, want hoewel ze Chinees leerden spreken van hun vader, beheersen ze het schrift niet. Ze kunnen het lezen noch schrijven. ‘Maar iedereen was heel behulpzaam met het vertalen en ze regelden een flatje op maar drie minuten lopen van de ijsbaan.’

Op het ijs was het wennen voor de jongens, maar heimwee hadden ze niet. ‘Daar waren we te moe voor.’ Van twee keer per week trainen gingen ze naar een regime van twee keer per dag op het ijs bij de lokale ijsclub.

Harde leerschool

Dat is volgens de broers eigen aan de Aziatische aanpak. ‘In Europa beschermen we onze talenten, maar in China, Japan en Korea hebben ze er zoveel dat het ze niet uitmaakt hoe jij als sporter je voelt. Je traint hard en vanuit de duizend jeugdschaatsers selecteert het zichzelf uit. Als je het niet aankunt, ga je wat anders doen.’

Deze tactiek kent veel slachtoffers. Veel kinderen haken opgebrand af en als ze wel doorstoten naar de top houden ze het vaak niet lang vol. Soms zijn Chinese shorttrackers al op hun 20ste opgebrand, zien de Liu’s. Zijzelf waakten daarvoor en keerden na achttien maanden terug naar Hongarije en trainden een aantal jaren weer wat kalmer. Het betaalde zich uit in de jeugdcategorieën waar beiden tot de wereldtop behoorden. Toen ze hun ontwikkeling voelden stokken haalden ze hun Chinese clubcoach Zhang Jing naar Hongarije.

Zhang is sinds 2014 bondscoach van Hongarije en leidde de broers naar grote successen. Vorig jaar nog eindigden ze als eerste en tweede op het WK in Dordrecht. Shaoang won de 500 meter en het klassement, Shaolin Sandor was de beste op de 1.000 meter. Op de relay werden ze door de Nederlanders geklopt.

De afgelopen jaren zijn de Liu’s meerdere keren gepolst of ze niet wilden uitkomen voor China, dat vier jaar geleden met Wu Dajing goud veroverde op de 500 meter. Maar de jongens zagen de moordende concurrentie niet zitten. Shaolin Sandor: ‘Daar moet je met honderden anderen afrekenen en zijn de kwalificaties al loodzwaar. In Hongarije zijn we met zijn achten. Dat is gemakkelijker. Ons leven is minder stressvol.’

Door hun genen en hun opleidingstraject zijn ze een mooie mengeling van Hongarije en China, denken ze. Op het ijs zijn de Aziatische schaatsers over het algemeen technisch begaafder, terwijl Europeanen meer kracht hebben en uithoudingsvermogen etaleren. ‘Wij hebben de Chinese techniek en de Europese power.’

Altijd buitenbeentjes

In hun jeugd waren de broers buitenbeentjes op hun overwegend witte Hongaarse school. Ze tilden er niet te zwaar aan. In hun moederland zijn mensen met een andere huidskleur nu eenmaal wat zeldzamer dan in veel andere westerse landen. Na hun olympische titel waren er negatieve reacties over hun gemengde afkomst.

Dat mocht niet verrassend zijn in het land van de conservatieve president Viktor Orbán, waar immigranten met argwaan worden bekeken. Toch beklijfden vooral de positieve berichten. ‘De meeste mensen zien ons gewoon als Hongaren’, vertelde Shaolin Sandor in 2019. Meer wilde hij er niet over kwijt. De broers blijven liever weg van politiek.

Toch speelde het wel, ook binnen hun gouden relayteam. In 2019 beklaagde Csaba Burjan zich op Instagram over lange wachttijden bij de douane op het vliegveld van Shanghai, toen de ploeg daar voor wereldbekerwedstrijden was. Bij een foto van de lange rij had hij ‘fuckin China’ geschreven.

Coach Zhang nam het instagrambericht hoog op. Ze vond het racistisch en wilde onmiddellijk ontslag nemen als bondscoach van Hongarije. De Hongaarse schaatsbond wist haar binnenboord te houden. Burjan werd door de bond voor een jaar geschorst, ondanks snelle excuses en verwijdering van zijn post. Voor de aflossingsploeg in Beijing werd hij niet geselecteerd.

Als straks de tribunes gevuld zijn met Chinees publiek, dat vanwege de coronamaatregelen uitsluitend op uitnodiging welkom is, verwachten ze behoorlijk wat enthousiasme. ‘Dat merken we altijd al bij wedstrijden in China. De speakers roepen het publiek ook vaak op om voor ons te juichen zoals ze voor de Chinese rijders zouden doen.’

Er zit meer dan vaderlandsliefde achter hun toenadering tot China. De beide mannen weten dat er ook grote commerciële kansen liggen in het land met 1,4 miljard inwoners. Ze hebben al een Chinese sponsor, maar er moet, zeker bij successen meer in het vat zitten.

Shaolin Sandor: ‘Ons belangrijkste doel is natuurlijk sportief, maar het liefst blijven we er na de Spelen nog wat langer om tijd uit te trekken voor de media en bekender te worden. De Chinese markt ligt open voor ons’. Zo ziet Shaoang het ook. ‘Het is een mooie kans om iets nieuws te beginnen.’