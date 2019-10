Honderdjarig Leeds United verlangt terug naar de top

De Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink maakte eind jaren negentig 42 goals in 87 wedstrijden voor de Engelse club. Beeld Getty Images

De Leeds United-fans hebben al jaren weinig reden tot juichen, maar een paar weken geleden zat het de voetbalploeg eens mee. De club die begin jaren zeventig berucht was als Dirty Leeds, kreeg van de Fifa de Fair Play Award. De ploeg had Aston Villa laten scoren nadat Leeds zelf op onzuivere wijze op voorsprong was gekomen. Voor Leeds en haar manager Marcelo Bielsa was het een troostprijs want liever had het dit jubileumjaar tussen de voetbalgrootmachten doorgebracht.

Een halve eeuw geleden was Leeds zo’n grootmacht. In 1969 en 1974 werd het kampioen onder de legendarische Don Revie. Na het tweede kampioenschap haalde het zelfs de finale van de Europa Cup 1, na onder meer Johan Cruijffs Barcelona te hebben uitgeschakeld. Het Dirty Leeds-imago werd niet geknakt door Revie’s opvolger Brian Clough, die elegant voetbal wilde brengen. Hij hield het 44 dagen vol, een episode die is vereeuwigd in de film The Damned United.

Begin jaren negentig volgde er opnieuw een glorietijd. Gordon Strachan, Vinnie Jones en Eric Cantona leidden de club in 1992 naar het derde en voorlopig laatste kampioenschap. Leeds bleef in de subtop meedoen, tot de club in 2004 degradeerde en begon aan een diepe winterslaap. Elland Road werd een doorgangshuis voor eigenaren, voorzitters en trainers. The Whites brachten zelfs twee seizoenen op het derde niveau door. Een faillissement lag enkele keren op de loer.

De enige constante was de loyaliteit van de fans. Zelden zitten er minder dan 30 duizend toeschouwers in het stadion dat door Alex Ferguson is omschreven als ‘een van de meest angstaanjagende voetbaldecors’. Met lede ogen zagen fans hoe andere regionale rivalen promoveerden, zoals Sheffield United, Hull City en Huddersfield Town, de club nota bene wiens voorzitter honderd jaar geleden een startlening aan het net opgerichte Leeds United had gegeven.

Hernieuwd optimisme

Maar in Leeds heerst hernieuwd optimisme. Reden daarvoor is de komst in 2018 van Marcelo Bielsa, de 20ste coach in 19 jaar. Spelers lopen weg met de oud-bondscoach van Argentinië, ondanks zijn afstandelijke benadering en uitputtende trainingen. Journalisten hangen aan zijn lippen, omdat hij vaak met interessante theorieën komt, bijvoorbeeld de stelling dat kick ‘n rush net zo schadelijk voor voetbal is als klimaatverandering voor de mensheid.

Tijdens wedstrijden zit de 64-jarige op een omgekeerde emmer, omdat hij niet graag langs de zijlijn staat en vanuit de dug-out geen overzicht heeft. Wonen doet Bielsa, die 6 miljoen pond per jaar verdient, in een flatje boven een winkel. Elke dag maakt de Argentijn, ontdekte The Sun, een wandeling van drie kwartier naar het trainingscomplex. Overleg voeren met zijn assistenten doet hij het liefst in een bovenkamer van een cafetaria.

Spygate

Hoe serieus Bielsa voorbereidingen neemt, bleek aan de vooravond van de topper tegen Derby. Hij had niet alleen alle 51 voorafgaande wedstrijden van deze concurrent op video bekeken, maar ook een van zijn assistenten met nijptang, blocnote en verrekijker naar het trainingsveld Derby gestuurd. Spygate gaf de nodige reuring, dit tot verbazing van Bielsa die beweerde dat spioneren heel gewoon is in de Latijns-Amerikaanse voetbalcultuur. Het werd hem vergeven.

Met zijn charisma en liefde voor elegant voetbal, doet hij denken aan Clough. In Bielsa’s debuutjaar leek Leeds af te stevenen op promotie, maar dat liep speek door een late terugval in de play-offs. De verjaardag viert Leeds als nummer vijf van de Championship, de divisie onder de Premier League. Niet alleen de bewoners van The Beastly City, zoals Charles Dickens Leeds noemde, smachten naar de titel, of op z’n minst promotie, maar ook Bielsa zelf.

Pep Guardiola vindt zijn Argentijnse collega een genie en de bekende voetbaljournalist Henry Winter riep het Engelse voetbal op te leren van zijn intellectueel-wetenschappelijke benadering, maar Bielsa's palmares is geen weerspiegeling van zijn faam. Zijn eerste en laatste grote prijs dateert uit 1998 toen hij met Velez Sarsfield kampioen van Argentinië werd. Hoe het ook afloopt, het Marching On Together klinkt als vanouds op Elland Road en ‘Bielsa Ball’ roept alom respect op.