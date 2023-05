Honderd jaar na de ‘nazi-Spelen’ wil Duitsland de Zomerspelen opnieuw naar Berlijn halen

Toeschouwers brengen massaal de Hitlergroet tijdens de Olympische Spelen in Berlijn, 1936. Beeld Corbis

Het zou zomaar kunnen dat honderd jaar na de ‘nazi-Spelen’ van 1936 Berlijn opnieuw het decor voor de Olympische Spelen zal zijn. Tenminste, als het aan de Duitse bondsminister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser ligt. Wat de SPD-politica betreft keren de Olympische Zomerspelen in 2036 terug in de Duitse hoofdstad. ‘Ik ben er helemaal voor’, zei ze deze maand in een gesprek met de Duitse website The Pioneer.

Faeser staat niet alleen in haar opvattingen. In de politiek worden de Spelen van 2036 steeds meer als een kans gezien en niet als hindernis, schreef de Berlijnse krant Tagesspiegel in april. De staatssecretaris voor sport in de hoofdstad, Nicola Böcker-Giannini, ziet het ook wel zitten. ‘Het zou een kans zijn om de diversiteit van de stad onder de aandacht te brengen.’

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Faesers voorganger, Horst Seehofer, stond er in 2019 nog heel anders tegenover. ‘Ondenkbaar’, noemde hij een Duitse kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2036. ‘Hoe zou de wereld daarnaar kijken? De Duitsers vieren de honderdste verjaardag van de nazi-Spelen? Dat kan niet.’

Volgens Faeser is het juist een goed idee om honderd jaar na die zwarte olympische bladzijde terug te keren naar Berlijn. De beste plek om te herdenken hoe het toenmalige regime de mensenrechten schond en probeerde schoon te poetsen met sport is in de stad waar de besmette Spelen plaatsvonden, vindt ze. Het Duits Olympisch Comité DOSB heeft de kandidaatstelling inmiddels in overweging.

De Duitse oorlogszucht

De Duitse relatie met de Olympische Spelen is op zijn minst ingewikkeld, nog los van de Zomer- en Winterspelen van 1936 die onder de hakenkruisvlag werden gehouden. Het land had eerder de Zomerspelen van 1916 toegewezen gekregen en later de Winterspelen van 1940. Maar beide keren gingen de Spelen door de Duitse oorlogszucht niet door.

In 1972 wilden de Duitsers de fascistische schandvlek wegpoetsen met vrolijke Zomerspelen in München, maar ook dat toernooi zou een zwarte bladzijde in de sportgeschiedenis worden. Bij de aanslag op de Israëlische equipe en de daaropvolgende mislukte bevrijdingsactie kwamen zeventien mensen om het leven.

Afgelopen zomer, precies vijftig jaar na die traumatische gebeurtenis in de Beierse hoofdstad, organiseerde München een multisport-EK. Ook dat was van tevoren een beladen toernooi, maar bleek uiteindelijk een groot succes. Het gaf het zelfvertrouwen van de Duitse sportwereld een boost, want kennelijk hoeft een gevoelig verleden een succesvol heden niet in de weg te zitten.

Wat Faeser betreft is het sowieso belangrijk dat een land als Duitsland meedingt naar grote toernooien. Als uitgesproken tegenstander van het WK voetbal in Qatar, wil ze een alternatief bieden voor kandidaatsteden uit landen waar ze het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. ‘Wij moeten een goed voorbeeld stellen.’