Honda-directeur Toyoharu Tanabe: ‘Max weet precies wat hij wil’

Tanabe (rechts) op het podium met Verstappen na de zege in de GP van Oostenrijk. Beeld Getty Images

Toyoharu Tanabe had geen idee wat te doen toen hij na de overwinning van Max ­Verstappen in Oostenrijk plots hoorde dat hij naar het podium mocht. Het Wilhelmus klonk, hij doolde nog door gangen op de Red Bull Ring. Hij vond net op tijd de juiste trap om de beker in ontvangst te kunnen nemen.

Twee maanden later lacht de directeur van het Formule 1-motorenproject van Honda ietwat beschaamd om het voorval. Het protocol na een zege is voor de Japanner nou eenmaal geen gesneden koek. Verstappens overwinning in Oostenrijk was de eerste voor een auto met een Hondamotor sinds 2006.

Tanabe stond met tranen in de ogen naast de Nederlander. ‘Het was heel speciaal’, zegt hij in het krappe Honda-onderkomen op het circuit van Spa-Francorchamps. Op de baan in de Ardennen start zondag de tweede seizoenshelft.

Het eerste halfjaar van de samenwerking tussen Verstappens team Red Bull en de Japanse autofabrikant was bemoedigend. Na de zege in Oostenrijk kwam er nog een overwinning in Duitsland bij. Vergeleken met een jaar geleden, toen Verstappens auto werd aangedreven door een Renaultkrachtbron, heeft Red Bull 21 WK-punten meer veroverd. Daarnaast viel Verstappen nog geen enkele keer uit met motorpech en was hij voor het eerst in zijn loopbaan de snelste in de kwalificatie.

Tanabe zou bij de seizoenstart in maart voor dat tussenrapport hebben getekend, geeft hij toe. ‘Vooral omdat het gat met de top tijdens de wintertests in Barcelona nog aanzienlijk was’, zegt hij. ‘Maar daarna heeft het team goed werk verricht met het verbeteren van het chassis en wij hebben ondertussen de motor geüpdatet.’

Verbeteringen

Hij moet even nadenken over de vraag hoeveel mensen er in Hondafabrieken nu aan het zoeken zijn naar nieuwe motorverbeteringen, om vervolgens het antwoord schuldig te blijven. ‘Het zijn er in elk geval veel’, zegt hij. ‘Ze werken elke dag, elk uur en elke minuut aan verbeteringen.’

Zo mag Verstappens nieuwe teamgenoot Alex Albon in België alweer de derde nieuwe Hondamotor van het seizoen testen. Als die bevalt, rijdt Verstappen er volgende week in Italië ook mee. De Nederlandse coureur is enthousiast over de samenwerking met Honda en in het bijzonder over het arbeidsethos van de­ ­Japanners. ‘Tot nu toe hebben ze alles gedaan wat ze hebben beloofd’, zei Verstappen voor de zomerstop in Duitsland.

Andersom is Hondabaas Tanabe blij om met een coureur als Verstappen te werken. Hij is sinds de jaren tachtig actief voor Honda in de Formule 1 en was motortechnicus van wereldkampioenen als Nigel Mansell, Nelson Piquet en Jenson Button.

In Verstappen ziet hij karaktertrekken die hij ook bij die coureurs zag. ‘De feedback van Max is bijvoorbeeld heel simpel, precies en direct’, zegt Tanabe. ‘Verder zegt hij het heel kalm, niet vanuit emotie. Hij weet precies wat hij wil en dat is iets wat grote coureurs delen. Dat helpt ons enorm bij het ontwikkelen van de motor.’

Max Verstappen na zijn overwinning in de Duitse F1 Grand Prix in Hockenheim. Beeld ANP

Pijnlijke uitvalbeurten

De loftuitingen over en weer doen bijna vergeten dat de keuze van Red Bull om Renault in te ruilen voor Honda allesbehalve een garantie op succes was. Het merk is beroemd in de Formule 1, voornamelijk vanwege de zes wereldtitels op rij die eind jaren tachtig en begin jaren negentig werden gewonnen met Williams en McLaren. Daarna stopte de zegeregen.

Toen Honda in 2015 de roemruchte samenwerking met McLaren hervatte, ontdekten de Japanners snel dat de Formule 1 met de huidige hybride V6-motoren complexer is dan ooit. Er volgden drie seizoenen vol pijnlijke uitvalbeurten, waarna McLaren tientallen miljoenen ­betaalde aan Honda om van de ­techniek af te zijn. Het was een afgang voor de Japanners.

Het is geen reden voor Tanabe nu een lange neus te maken naar de Britse renstal. ‘Wij sloten pas in 2015 aan. We begonnen op achterstand. McLaren heeft ons geholpen de huidige Formule 1 te begrijpen en daarom zijn we waar we nu zijn’, zegt de motorenbaas. Of Red Bull profiteert van het leergeld dat is betaald bij McLaren? ‘Laten we het er maar op houden dat we in die periode veel hebben geleerd’, zegt hij. ‘Heel veel.’

Krachtbron

Het doel van Honda is duidelijk: ­Verstappen in 2020 een krachtbron geven waarmee hij kan strijden om de wereldtitel. Tanabe weet hoe het is om succesvol te zijn in de Formule 1. Begin jaren negentig was hij de motortechnicus van McLaren-coureur Gerhard Berger, toen het team met drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna de zeges aaneenreeg.

Hij zag zo van dichtbij hoe Senna in Japan een volksheld werd, omdat hij zijn successen boekte met een Hondalogo op zijn auto. Tanabe ­twijfelt er niet aan dat Verstappen in Japan net zo populair kan worden als Senna. Hij legt uit dat zijn landgenoten gevoelig zijn voor succesverhalen. Zeker als daar Japanners bij ­betrokken zijn.

Toch is het de vraag of Verstappen lang de kans krijgt met Honda succes te boeken. De bedrijfstop overlegt al maanden achter gesloten deuren of het Formule 1-project na 2020 moet worden doorgezet.

Of een overwinning op het eigen Suzuka-circuit in oktober helpt de laatste twijfelaars over de streep te trekken? ‘Ik mag daar niet over praten’, zegt Tanabe. Waarna de brede glimlach op zijn ­gezicht verraadt wat hij niet mag zeggen.