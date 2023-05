Hond, valpartijen en langdurige regen in Giro deren Evenepoel alleen fysiek

Remco Evenepoel zittend na zijn eerst valpartij in de vijfde etappe van de Giro. Beeld AFP

Grote schrik in de vijfde etappe van de Ronde van Italië, woensdag: opeens zit wereldkampioen en voornaamste favoriet voor de eindzege Remco Evenepoel op de stoep met bidons en zijn fiets om zich heen. De Belg is gevallen op 150 kilometer van de aankomst. Niet de onophoudelijke regen en de daardoor spekgladde wegen zijn de oorzaak, maar een vrolijke hond.

Het beest was de weg op gesprongen en vanuit de helikopter leek het alsof hij wilde spelen met Evenepoels ploeggenoot Davide Ballerini door tegen de fietsende Italiaan op te springen. Ballerini wilde niet over het hondje rijden, viel en gleed op zijn billen meters door op het laagje water dat op de weg stond. Achter hem viel ook Evenepoel in zijn poging voor Ballerini uit te wijken. De hond huppelde terug naar zijn baasje.

Eerder dit seizoen, ook in Italië, sprong er een paard voor de gillende en later winnende Demi Vollering tijdens de Strade Bianche. Een paard op het parcours is zeldzaam, maar honden die voor de koers springen zijn van alle tijden. Minstens één keer leidde dat tot de dood van een renner: Joaquim Agostinho, beschouwd als Portugals grootste ooit. In 1984 kwam hij op 41-jarige leeftijd zwaar ten val door een loslopende hond, reed de koers in de Algarve wel uit, maar overleed tien dagen later na een door de val noodzakelijke operatie.

Evenepoel bleef woensdag verontrustend lang zitten, maar sprong uiteindelijk fluks op de fiets en zocht in de kilometers erna nadrukkelijk de camera op de motor om iedereen, vooral in thuishaven Schepdaal, te laten weten dat deze val-met-hond vooralsnog goed was afgelopen.

Gladde wegen

Het incident van de regenboogtrui leek als het hoogtepunt van de vijfde etappe van de Giro van 2023 herinnerd te worden, totdat vanaf ruim 6 kilometer voor het einde de gladde wegen hun tol eisten.

Eerst schoof een groep met daarin Evenepoels uitdager Primoz Roglic van Jumbo-Visma onderuit in een scherpe rechterbocht. De Sloveen greep de fiets van ploeggenoot Koen Bouwman en zette daarmee met succes de achtervolging in.

Daarna vloog het peloton onder het 3-kilometerbord door en dat is in een etappe die eindigt in een sprint een belangrijk punt. Wie binnen die drie kilometer ten val komt, verliest geen tijd, maar krijgt dezelfde eindtijd achter de naam als de ritwinnaar.

Evenepoel kwam door die regel goed weg, want hij werd door twee renners van Trek-Segafredo van de sokken gereden. Weer zat de wereldkampioen op de grond, nu niet gelaten, maar woedend. De fysieke schade leek vooralsnog wederom niet groot, maar mogelijk is dat anders na een doorwaakte nacht.

Chaotische sprint

In de laatste honderden meters ging het opnieuw mis in een chaotische sprint, vooral door Mark Cavendish. De Brit met ruim 150 sprintoverwinningen op zijn naam verloor op volle snelheid enkele keren de controle over zijn fiets, herstelde zich wonderbaarlijk, maar capituleerde uiteindelijk op spectaculaire wijze.

Met fiets en al maakte Cavendish een sliding op hoge snelheid, dwars door de afsprintende groep gleed hij over de finish naar de vijfde plaats. Daarna schoof hij David Dekker onderuit, wiens sprint en mooie kans op de ritzege even daarvoor om zeep waren geholpen door mechanische pech.

Kaden Groves van Alpecin won de rit en Andreas Leknessund van Team DSM mag donderdag nóg een dag in de roze leiderstrui rijden. Uiterlijk zondag, zo is de verwachting, zal Evenepoel die na een lange, vlakke tijdrit weer in plaats van zijn regenboogtrui dragen.