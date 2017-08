Homerun is niets bijzonders meer in de Major League

In juni sloegen spelers 1.093 ballen over de hekken. Een record voor die maand in de bijna 150-jarige geschiedenis van de competitie. Het gemiddeld aantal homeruns per wedstrijd is in drie jaar tijd gestegen van 1,7 naar 2,5. In de VS zijn ze naarstig op zoek naar verklaringen voor de plotse overvloed van iets wat recent nog een schaars fenomeen was.



Drie jaar geleden waren de werpers nog de baas in de competitie.