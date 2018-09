Holland Acht op WK geplaagd door groeipijn

Het is de Holland Acht niet gelukt om de finale te halen op de WK roeien in Plovdiv. Dat betekent een flinke domper voor het vlaggeschip van het Nederlandse mannenroeien. Met een nieuwe, verjongde bemanning en het zilver bij de EK, vorige maand in Glasgow, leek de boot juist aansluiting te hebben gevonden bij de wereldtop.

Maar woensdag slaagde de boot er al niet in zich rechtstreeks te plaatsen voor de eindstrijd. Vrijdag ging het in de herkansing opnieuw mis. De Nederlandse acht finishte bijna twee seconden achter de Roemenen en Britten, twee equipes die de mannen van bondscoach Mark Emke in Glasgow nog achter zich hielden.

Opvallend was dat het in de race over twee kilometer misging voor Nederland na het passeren van de duizend meter. Normaal is de boot in dat stuk juist op zijn sterkst.

De teleurgestelde Emke had na de race niet meteen een verklaring voor het falen van zijn prioriteitsboot. ‘Ik zag het niet aankomen. In de voorwedstrijd waren ze slecht weg. Dat ging in de herkansing wel goed, maar het tweede gedeelte van de wedstrijd was gewoon niet goed genoeg. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over vertellen’, liet hij via de telefoon weten vanuit Plovdiv.

Volgens de coach zal het optreden grondig worden geanalyseerd. ‘We zijn in de afgelopen weken toch ergens iets kwijtgeraakt’, stelde Emke. Na die evaluatie wil hij pas nadenken over het veranderen van de bezetting voor de Spelen van Tokio over twee jaar. Van de Holland Acht die in Rio 2016 het brons greep, zitten nog twee roeiers in de huidige acht. De overige teamleden zijn gestopt of overgeplaatst naar andere boten. In de afgelopen maanden vulde Emke de boot met jonge, talentvolle roeiers die met een rugzak vol gouden medailles uit Nederlandse juniorenachten al hadden bewezen de potentie te hebben om de wereldtop te halen. Maar dat gaat wel met de nodige groeipijnen, zo blijkt nu op de huidige WK.

Zondagochtend strijdt de Holland Acht met Canada en Nieuw-Zeeland om de zevende plek. Een paar uur later start de Nederlandse vrouwenacht wel in de finale. Vrijdag won de boot, die een jaar geleden bij de WK zesde was, de herkansing. Roemenië, Canada en Groot-Brittannië gingen met Nederland mee naar de finale.