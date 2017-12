Hoge woord is eruit: Dumoulin zet in 2018 in op Giro, doet geen poging Tour te winnen

Het verlangen van de sportman

Een eigenzinnige keuze als deze past bij Dumoulin. Hij stamt niet uit een traditioneel wielermilieu, waar de Tour als heilig wordt ervaren. In 2016 koos hij ook al voor de Olympische tijdrit in plaats van een klassement rijden in een grote ronde. 'Het maakt Tom echt niet uit wat mensen vinden', weet bondscoach Thorwald Veneberg. 'Dit is puur een sporttechnische afweging geweest, al hoop ik wel dat hij de Tour nu laat schieten. Anders vraag ik me af of hij fris genoeg is om in september in Oostenrijk zijn regenboogtrui op de tijdrit te verdedigen.'



Voor veel renners geldt de Tour als een stressvol evenement, Dumoulin vormt daar geen uitzondering op. Het is vaak dringen geblazen, omdat elke ploeg voorin het peloton wil zitten. 'Dat wringen ligt Tom helemaal niet', zegt oud-Tourwinnaar Jan Janssen.



Janssen is net terug van een rondje op de fiets als hij verneemt dat Dumoulin de Giro als hoofddoel heeft uitgekozen. 'Ik snap hem wel. Er is ook een kasseienrit in de Tour opgenomen. Is ook niet zijn ding. De Giro is toch wat kalmer. Die jongen is gewoon gek van Italië.'



Janssen had vorige week zijn oude collega André Darrigade uit Frankrijk aan de lijn. Die zei hem: 'Er zit een heel vies klimmetje in de slotweek, Col de Portret in de Pyreneeën. Dat loopt zo steil omhoog dat het lijkt alsof je tegen een muur aanloopt. Dat is werk voor echte klimmers. Dumoulin gaat daar ten onder.'