Hof zet streep door levenslange olympische schorsing 28 Russische sporters - maar IOC buigt niet

Onvoldoende bewijs

Het CAS-besluit betekent niet dat atleten uit de groep van 28 nu zullen worden uitgenodigd voor de Spelen IOC, reactie op de website

Het IOC is volgens een eerste reactie uit het hoofdkwartier nog steeds onverbiddelijk. 'De beslissing van 5 december blijft van kracht', aldus de woordvoerders van het comité. Aangezien het Russisch olympisch comité is geschorst, kunnen Russen slechts aan de Winterspelen deelnemen op uitdrukkelijke uitnodiging door het IOC.



'Het CAS-besluit betekent niet dat atleten uit de groep van 28 nu zullen worden uitgenodigd voor de Spelen. Niet gestraft worden houdt niet automatisch het privilege van een uitnodiging in. Het is ook van belang op te merken dat de algemeen secretaris van het CAS heeft benadrukt dat deze beslissing niet betekent dat deze 28 sporters onschuldig zijn verklaard', aldus het IOC in een persverklaring.



De individuele schorsingen die zijn opgelegd door het IOC, waren grotendeels gebaseerd op de verklaringen van kroongetuige Grigori Rodtsjenkov, de naar de VS gevluchte directeur van het antidopinglab van Moskou. Hij legde het systeem bloot waarmee de Russen, ten tijde van de Spelen van Sotsji, de controles omzeilden. Rodtsjenkov deed getuigenissen tijdens de verhoren van de Russen in Zwitserland.



Het tribunaal van CAS, het hoogste rechtsprekende orgaan in de internationale sport, bestaande uit drie juristen, oordeelde dat het niet zijn mandaat was om het grootscheepse bedrog, bestaande uit het manipuleren van dopingstalen, te bewijzen. Het ging om de beoordeling van 42 individuele gevallen en in hoeverre het bewijs belastend genoeg was voor de betrokken wintersporters uit Rusland. Dat was in 28 gevallen 'onvoldoende'.