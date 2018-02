Hoezeer Dick Advocaat ook tiert en inspireert, zijn Sparta verliest wéér

Hij is niet zo'n zeventiger die vooral over het verleden praat, hij praat over de toekomst Simon de Jong

Hij nipt aan zijn gin-tonic en zingt: 'Advocaatje ging op reis, tiereliereliere.' Een aantal oud-spelers haken in.



Sponsor en recent afgetreden bestuurslid Simon de Jong is al net zo positief. 'Ik was lang groot fan van Pastoor, maar het team had iemand als Dick nodig. Hij is heel direct, houdt het simpel, spreekt de voetbaltaal. En wat me ook opvalt: hij is niet zo'n zeventiger die vooral over het verleden praat, hij praat over de toekomst.'



Er is hoop dat Advocaat na dit seizoen doorgaat bij Sparta als technisch directeur. Misschien stapt De Jong dan zelf ook weer aan boord, zodat beleid kan worden gemaakt van een permanente rentree in de subtop.



'Iedereen is positief, maar eerst moeten we dit overleven,' vertelt Pot. 'Niemand wil een degradatie achter zijn naam, Dick is extreem eerzuchtig. Hij staat nog steeds bijna te huilen als er iets mislukt. En bij Sparta gebeurt dat nog wel eens. Maar hij blijft alles geven. Hij kan niet anders.'