Begin deze maand werd de Champions League-finale nog afgewerkt, belangrijke landentoernooien zijn net begonnen of moeten zelfs nog starten, en toch gaan de Nederlandse topclubs alweer trainen. Ajax en Feyenoord aanstaande maandag, PSV al sinds afgelopen dinsdag. PSV speelt half juli voor het eerst tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Mogelijk zijn Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui dan nog in Egypte voor de Afrika Cup.

Voetbal stopt letterlijk nooit meer. Hoeveel wedstrijden kan een topvoetballer aan? Van 60 potjes in een jaar kijkt niemand meer op. ‘We moeten eens aan de spelers gaan denken, anders maken we dit prachtige spelletje kapot,’ waarschuwde manager Jürgen Klopp kort voor hij met Liverpool de Champions League won na een matige finale.

Analytici weten het slordige spel aan vermoeidheid van de acteurs, waarvan een groot aantal aansluitend nog om de Nations League zou strijden. Anderen hadden de Copa América of Afrika Cup in het vooruitzicht.

KNVB-bondsarts Edwin Goedhart snapt de discussie. ‘Naast het aantal wedstrijden is alles ‘meer’ geworden: de intensiteit, maar ook de aandacht, belangen, salarissen, transfersommen en dus de mentale druk.’

Fitter

UEFA-studies meldden echter dat het aantal blessures niet significant toeneemt. Spelers zijn veel fitter geworden om zich daartegen te wapenen. De begeleiding is verbeterd, er wordt veel gemeten, trainingen, voeding en verzorging op maat gesneden. Bondscoach Ronald Koeman zei al eerder in deze krant dat hoe hij leefde als profvoetballer 25 jaar geleden, met zelfs stapavondjes tijdens een eindtoernooi, nu niet meer zou kunnen.

De consument wil altijd voetbal kijken, en dus groeien de Champions League, het EK en WK als klimop. Voor de Copa América, inmiddels een bijna jaarlijks evenement, worden Qatar en Japan uitgenodigd om maar meer wedstrijden te kunnen programmeren. Europa kreeg The Nations League als extraatje.

‘Ergens houdt het op,’ denkt Goedhart. ‘Het aantal explosieve acties in de Premier League is de laatste jaren met dertig procent toegenomen. Dat zijn continu aanslagen op de spieren en gewrichten. Als het zo doorgaat kan zelfs het fitste lijf dat niet meer aan, zeker zonder langdurige rust in de zomer.’

Goedhart heeft het idee dat spelers minder lang in de top meekunnen. ‘Tenzij een coach kan en wil rouleren.’

Lees verder onder de graphic

Emotioneel vermoeid

De FIFPro, de internationale spelersvakbond, maakt zich grote zorgen en pleit voor een minimale rustperiode van vier weken tussen de seizoenen. Oud-bondscoach van Argentinië Cesar Menotti noemde Lionel Messi tegenover The New York Times ‘structureel emotioneel vermoeid’ door alle druk, wedstrijden en reizen.

Daar tegenover staat de fiere koploper in het meeste-wedstrijden-klassement met 67 duels en in totaal liefst 5819 minuten in de benen, Daley Blind. De Ajacied en Oranje-international werd eigenlijk alleen maar beter naarmate het seizoen vorderde.

Sowieso is Ajax mirakels te noemen, vier spelers staan er in de top 10 van meeste wedstrijden. Vijf Ajacieden kwamen nog uit op het WK vorige zomer, ze konden zich op hun vakantiestrandbed bij wijze van spreken net een keer omdraaien voordat ze moesten aantreden in een eerste CL-voorronde van drie in totaal.

De net getrouwde, aanstaande vader Blind beleefde zijn mooiste seizoen met het winnen van de dubbel en het bereiken van de halve finale van de Champions League en de finale van de Nations League. De beste remedie voor ‘zware benen’ is misschien wel succes, een product dat bij geen drogist, apotheek of reformwinkel te verkrijgen is. Goedhart: ‘Er komen goede stoffen vrij, de sfeer in een groep verbetert. Als je je goed voelt, marcheert alles beter.’

Zomers eindtoernooi

Een ander voordeel voor Blind: vorig seizoen speelde hij bij Manchester United slechts 1231 minuten en sinds 2014 maakte hij geen zomers eindtoernooi meer mee. Hij begon uitgerust en raakte door het spelen van wedstrijden steeds fitter. De 29-jarige verdediger is geen trainingsbeest, althans niet zoals de andere Ajacieden in de top 10 Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Dusan Tadic dat zijn. De Jong had in de zomer al aan inhoud en explosiviteit gewerkt. De Ligt controleert elke kruimel die hij tot zich neemt. Het lijf van Dusan Tadic kan wedijveren met dat van Cristiano Ronaldo, de fitnesskeizer van het voetbal.

Vooral Tadic stimuleerde zijn ploeggenoten om nog meer in hun fysiek te investeren. Ook de adviezen van voedingscoach Gregory Hirschfeld kwamen aan. Voor het slapengaan een bakje kwark werd vaste prik.

Voor de technische staf was het vooral monitoren, finetunen en variatie aanbrengen in het trainingsaanbod voor de juiste prikkels. Via metingen, waarbij bijvoorbeeld werd gekeken naar het aantal explosieve acties en hoe de hartslag daarop reageert, kon worden afgelezen hoe spelers er fysiek voorstonden. Ajacieden die aantoonbaar vermoeid raakten, trainden minder of anders, werden eerder gewisseld of kregen een paar dagen vrij bij een schorsing.

Daarbij is de eredivisie natuurlijk geen Premier League en The Nations League geen WK, zelfs geen Copa América. Tot het uiterste hoefden de Ajacieden niet altijd te gaan. Zelfs Tadic bevroedt dat zijn topfitte lijf over twee jaar zou zijn opgebrand in de topzware, maar riant betalende Premier League. ‘Geld is niet alles. Ik wil vooral nog lekker lang voetballen.’