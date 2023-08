Hoeveel magie huist er nog in het frêle lijf van Hakim Ziyech?

Hakim Ziyech in het shirt van of Chelsea tijdens de Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Dortmund in februari. Beeld Getty Images

De grap onder supporters van rivalen van Chelsea is dat Hakim Ziyech, bijgenaamd de tovenaar, slechts eenmaal toverde in een wedstrijd van Chelsea. En dat was toen hij tegen Chelsea speelde met vorige club Ajax in de Champions League in november 2019 en hij drie assists gaf op Stamford Bridge (eindstand 4-4).

De daaropvolgende drie seizoenen speelde de Marokkaan voor The Blues, maar bleef het slechts bij een handvol goocheltrucs en vooral veel gehang in de coulissen doordat hij niet geschikt werd geacht voor de voorstelling.

De speler die voor zijn oversteek met oplopend volume van zich liet horen in de eredivisie voor Heerenveen, Twente en Ajax, waar de liefhebbers en later ook de pragmatici van smulden, die door onder meer oud-minister en Ajax-fan Lodewijk Asscher veelvuldig werd gesmeekt terug te keren naar Amsterdam verlaat Chelsea voor Galatasaray uit de minder hoog aangeschreven Turkse competitie.

Paris Saint-Germain

Ziyech is 30 jaar, maar toonde op het WK afgelopen november nog geenszins te zijn versleten toen hij met Marokko de halve finale haalde en genialiteit vermengde met ongebreidelde werklust. Paris Saint-Germain leek een prachtige nieuwe kans voor Ziyech, hij was een halfjaar geleden al in Parijs om zich bij de ploeg van Messi en Mbappé te voegen, maar Chelsea stuurde tweemaal de verkeerde documenten door.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Bij de derde poging was de transferdeadline verstreken. Door die (mislukte) truc lag de begiftigde spelmaker toch weer aan de ketting bij Chelsea dat onder een nieuwe eigenaar alles koopt wat los en vastzit.

Ziyech verdwijnt nu goeddeels uit het oog van de (meeste) Nederlandse voetballiefhebbers. Galatasaray neemt als regerend kampioen mogelijk deel aan de Champions League mits het Deense Molde wordt verslagen in de laatste barrage. De ploeg heeft een aanval van formaat opgetuigd met Zaha, Icardi en Aktürkoglu. Maar zorgen zijn er wel over de linies daarachter en de verplichting drie Turkse spelers op te stellen.

Onder Ajax-supporters heerst er teleurstelling over die stap, zeker ook omdat bekend is dat Ziyech het liefst zo dicht mogelijk bij zijn familie vertoeft. Hij zou ook via een tussenpersoon zijn aangeboden bij Ajax en geen bezwaar hebben in teruggang qua salaris, zo stelde De Telegraaf.

Ajax-trainer Maurice Steijn gaf aan gecharmeerd te zijn van Ziyech maar dat hij op de positie van de Marokkaanse international al veel opties heeft met onder meer Berghuis, Bergwijn, Kudus en Conçeicao.

Bewijsdrang

Hoeveel magie huist er nog in het frêle lijf? Hoeveel bewijsdrang zit er in hem? Ziyech doet er zelf het zwijgen toe. Begrijpelijk want op het laatst was hij een magneet geworden voor de frustraties van Chelsea-supporters. Hij kreeg naast commentaar op zijn gebrekkige productie ook opmerkingen over zijn tengere postuur en chagrijnige uitstraling.

Kritiek die hem ook wel eens in Nederland ten deel viel, maar die hij dan een week later met een geniale pass of briljant schot aan gruzelementen trapte. Kansen op zo’n kunststukje waren schaars, hij deed in het voor Chelsea dramatische seizoen 2022-2023 in totaal slechts 928 minuten mee, scoorde daarin niet en gaf drie assists, waarvan slechts een op Stamford Bridge.

Bij Chelsea stonden vorig seizoen drie managers aan het roer en was de kleedkamer overvol met duurbetaalde vedetten. Ziyech wist eigenlijk nooit wanneer en waar hij zou gaan spelen.

De jaren ervoor had hij ook geen onuitwisbare indruk gemaakt. Zijn start bij Chelsea in 2020 was vals door een knieblessure waardoor zijn debuut op zich liet wachten. Daarna kampte hij nog met een heupblessure. Met een belangrijke treffer tegen Atlético Madrid (achtste finales Champions League) had hij toch nog enige waarde in het seizoen dat Chelsea vrij verrassend de Champions League won. Maar in de slotfase van dat toernooi kwam hij nauwelijks in actie.

Blessure

In zijn tweede seizoen was Ziyech kort na de jaarwisseling ineens de gevierde man met drie wedstrijden op rij waarin hij belangrijke doelpunten maakte. Maar een volgende blessure onderbrak dat ritme. Vorig seizoen kreeg hij kort na het WK en het curieuze afketsen van zijn overstap naar PSG ineens toch wat speeltijd, maar kon hij zich niet onderscheiden.

Wat niet hielp was zijn transfersom. Ziyech kostte Chelsea ‘slechts’ 40 miljoen, twaalf spelers die Chelsea de voorbije drie seizoenen aanschaften waren (meestal flink) duurder. Maar ook een peperdure huurspeler als Joao Felix en enkele zelfopgeleide talenten stonden in hoger aanzien dan de relatief goedkope Ziyech.

Er moest een oplossing komen. De koopdrift vanuit Saudi-Arabië hielp Chelsea al de nodige spelers te slijten. Ziyech was dichtbij een overstap naar Al Nassr maar die ging toch niet door. Daarna meldde Galatasaray zich concreet.

De stap naar Istanbul hoeft geen slechte te zijn. Bij Galatasaray is de concurrentie een stuk minder groot, houden ze van zijn type speler en waren al eerder landgenoten succesvol en geliefd. Met Wesley Sneijder als beste voorbeeld.