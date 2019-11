Hoe zussen Antoinette en Michelle de Jong leren overleven in het gekke wereldje van het topschaatsen

Antoinette de Jong op de wereldbekerkwalificaties in Heerenveen. Beeld BSR Agency

Schaatsster Michelle de Jong (20) heeft hetzelfde vlammend rode haar als haar oudere zus Antoinette (24). Ze is ook snel op het ijs en ze plaatste zich afgelopen weekeinde, net als haar zus, voor wereldbekerwedstrijden. De zussen lijken in veel op elkaar, maar juist de gelijkenis zat de jongste lang dwars.

Michelle de Jong zat vijf jaar geleden in Sotsji op de tribune toen Antoinette de Jong als 18-jarige bij haar olympische debuut zevende werd op de 3 kilometer. Zij gold als een nog groter talent. Ze reed in haar jeugdjaren harder dan haar zus, maar juist in de periode dat haar grote voorbeeld zich in de schaatstop wurmde, mocht zij niet meer schaatsen. Ze had last van groeipijnen, die zich vooral manifesteerden in haar knieën. Op last van de artsen mocht ze niet meer trainen. ‘Het was heel lastig voor me. Het heeft bij elkaar wel 2,5 jaar geduurd.’

Ondertussen bleef Michelle zichzelf vergelijken met Antoinette, die medailles pakte bij de WK allround en vorig jaar Europees kampioen allround werd. Toen ze eind 2015 haar trainingen weer kon oppakken, werd die drang tot vergelijking een dwang. Het zat haar in de weg, vooral omdat ze door de groeipijnen een achterstand had opgelopen.

Antoinette probeerde haar bij te sturen in haar ambities. ‘Het is topsporters eigen om het hoogst haalbare te willen, om de lat hoog te leggen, maar Michelle legde die te hoog. Ze dacht er niet meer realistisch over na.’ Haar adviezen waren aan dovemansoren gericht in die jaren. ‘Ze was in de puberteit en wilde niet luisteren. Dus dan liet ik het lekker gaan. Als je haar zou vragen wat ik betekend heb, dan zal ze zeggen: niet heel veel. Ze wilde het zelf doen. Ze is eigenwijs. Dat zit, zeg ik eerlijk, in de familie.’

Tegenpolen

Met behulp van een sportpsycholoog leerde Michelle haar eigen koers varen. Een gelukje was dat zij en haar zus misschien naast de ijsbaan erg op elkaar lijken, maar op het ijs elkaars tegenpolen zijn. Antoinette is een vrouw van de 3 kilometer en die ook uit de voeten kan op de 1.000, 1.500 en 5.000 meter. Ze plaatste zich op vier die afstanden voor de wereldbeker. Michelle is een sprintster. Zij kwalificeerde zich alleen op de 500 meter.

Dat beiden de wereldbekercyclus ingaan is een mijlpaal voor de Friese familie De Jong. Het werd gevierd. ‘Mijn vader had er al een Beerenburg op genomen’, zegt Antoinette. ‘Ik vind het ook leuk dat zij er nu bij hoort, dat zij die stap nu ook heeft kunnen maken.’

Sinds een jaar heeft Michelle de eenzijdige strijd met haar zus weten los te laten. ‘Ik heb geleerd me op mezelf te richten’, zegt ze. Ze kreeg in april een contract bij Team Reggeborgh van coach Gerard van Velde en ging zo haar eerste seniorenjaar direct als professional in. Ze maakte veel progressie door mee te trainen met Jutta Leerdam en de mannelijke sprinters van de ploeg, mannen als Dai Dai Ntab en Kai Verbij.

Michelle: ‘We maken nu heel veel dezelfde dingen mee. Dat kun je met elkaar delen en elkaar steunen.’ Beeld BSR Agency

Michelle en Antoinette kunnen nu zonder problemen zussen zijn. Tijdens de wedstrijden in Thialf verbleven ze allebei in hetzelfde hotel in Wolvega, elk met hun eigen ploeg. Michelle trok naar haar oudere zus toe. ‘Ze kwam me elke dag wel opzoeken, soms zat ze de hele avond bij me en vlocht ze mijn haar’, vertelt Antoinette. Het knetterde vaak tussen beiden in haar puberjaren, vertelt Michelle. ‘Vroeger konden we echt botsen, maar nu komen we goed overeen.’

Erg wennen

Ze zijn meer elkaars gelijke geworden. Michelle: ‘We maken nu heel veel dezelfde dingen mee. Dat kun je met elkaar delen en elkaar steunen.’ Ze praten over het gekke wereldje waarvan ze deel uit maken. Het is een harde wereld en de zussen zijn niet zo ingesteld. Toen de jonge Antoinette doorbrak was dat erg wennen. Die ervaring brengt ze over op haar zusje. ‘In deze wereld is het iedereen voor zich en is iedereen heel egoïstisch. Dat valt haar ook wel eens tegen, maar ik denk dat ze haar draai wel vindt en wat harder wordt.’

Dat onderkent Michelle, al drukt ze zich wat diplomatieker uit. ‘Het is een pittig wereldje en je wordt meteen hardgemaakt in je eerste seizoen. Je moet elke dag het beste uit jezelf halen en op jezelf leren bouwen. Dat is heel belangrijk en dat leer ik nu wel.’ Ze bespreken het, maar Antoinette hoeft niet te proberen haar jongere zus de les te lezen of met goedbedoelde adviezen te overladen. Michelle: ‘Nee, ik doe mijn eigen ding. Ik kom er zelf wel achter.’