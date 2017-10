Hoe ziet het Nederlands elftal eruit op het WK van 2022?

Een land met overal voetbalvelden en voetballers zal altijd talent voortbrengen, is de overtuiging van vrijwel alle kenners. Ook, ja zelfs na de uitschakeling voor het WK. De talentenkaravaan trekt voort, want de eredivisie is hervat na de eliminatie voor Rusland. De Nederlandse competitie staat bekend als opleidingsinstituut voor Europa, als league van rookies. Maar blijft dat zo?



Het was best wrang om in de afgelopen weken te zien dat allerlei voormalige spelers uit de eredivisie zich plaatsten voor het WK of de play-offs: Eriksen, Vertonghen, Alderweireld, Mertens, Berg, Toivonen.