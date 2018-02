Hoe zal Nao Kodaira omgaan met haar nieuwe status als ze de 500 meter wint?

Wennemars voelde zich ongemakkelijk. Hij was snel genoeg om toe te treden tot de elite, maar zijn brein kon de overgang niet aan

Aan het bed zat olympisch kampioen Derek Parra, devoot christen en verklaard geheelonthouder, ladderzat te mompelen. Naast hem Aleksandr Kibalko, een Rusische schaatser met de valse charme van een boze sprookjeswolf. 'Want to buy a kalasjnikov?', vroeg hij me eens. 'I can get you one.' Op de gang flirtte de snelste vrouw op ijs, Catriona Lemay-Doan, hevig met een fysiotherapeut, aangeschoten en uitgelaten, hunkerend naar een avontuur voor een nacht.



Wennemars voelde zich ongemakkelijk. Hij was snel genoeg om toe te treden tot de elite, maar zijn brein kon de overgang niet aan. De boerenkinkel in hem speelde op, de tweederangsmarathonschaatser uit Dalfsen die nooit wereldkampioen zou worden. Hoe moest hij zich gedragen? Hij kende de sociale codes van zijn nieuwe groep niet.