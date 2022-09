Hoe WK-favoriet Van der Poel in een Australische cel belandde

Mathieu van der Poel verlaat schielijk het WK in Wollongong in Australië. Beeld BELGA

Het WK wielrennen in Wollongong is zondagmorgen nog maar 35 kilometer onderweg als Mathieu van der Poel (27), een van de favorieten voor de regenboogtrui, in de remmen knijpt. Hij kleedt zich om in een camper en stapt vervolgens schielijk in een auto – zijn voorlopig laatste beeld uit Australië.

In de wedstrijd, waarin hij na een periode van fysieke malheur wilde tonen dat hij tot de besten van de wereld behoort, heeft verder fietsen bij nader inzien geen zin meer. Hij heeft een tumultueus verlopen nacht achter de rug. Enkele uren bracht hij door in de cel van het politiebureau in Kogarah. De beschuldiging: mishandeling van twee meisjes van 13 en 14 jaar. Ze verstoorden zijn nachtrust. De renner ontkent. Wat gebeurde er in het Novotel aan de Grand Parade in Brighton-le-Sands?

Van der Poel gaat zaterdagavond op tijd naar bed, al om 9 uur. Hij wil nog wat slaap inhalen. Mogelijk kampt hij nog wat met een jetlag, hij is eind vorige week van Brussel via Dubai naar Sydney gevlogen. Zijn vriendin Roxanne is erbij. Hun kamer ligt enkele verdiepingen hoger dan die van de anderen uit de selectie van de Nederlandse ploeg. Aanvankelijk zou hij daar een kamer delen met Jan Maas, maar hij is verkouden. Dan neem je geen risico's.

Schaafwond aan elleboog

Niet lang daarna beginnen beide meisjes, behorend bij gezinnen die in kamers aan de overkant van de gang verblijven, lawaai te maken. Tot drie keer toe kloppen ze op de deur van Van der Poel en nemen dan de benen. De renner is iets na half elf de overlast beu en gaat verhaal halen. Volgens de meisjes heeft hij ze geduwd. Een van hen valt, de ander komt tegen een muur aan en loopt een schaafwond aan de elleboog op. Van der Poel verklaart later dat hij ze niet heeft vastgepakt, maar dat hij ze ‘niet zo vriendelijk’ gevraagd heeft op te houden. ‘Ze zijn wel erg geschrokken. Ik was redelijk pissig.’

Pascal Eenkhoorn (nr. 32) troost Mathieu Van der Poel. Niet veel later zou hij afstappen. Beeld Getty Images

De ouders van de meisjes informeren het hotelmanagement. Om middernacht meldt de politie zich. De renner informeert bondscoach Koos Moerenhout, die zich naar de kamer spoedt. Christoph Roodhooft, de manager van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck, wordt gealarmeerd. De agenten nemen de Nederlander mee naar het bureau. Roodhooft vergezelt hem, Moerenhout blijft achter. Zijn paspoort wordt ingenomen en hij moet de cel in. Om 4 uur in de ochtend keert hij terug in zijn hotelkamer. De vrijlating is voorwaardelijk. Rond 7 uur dut hij nog even in.

Na overleg met Moerenhout, die wil voorkomen dat de kwestie al vroeg op straat ligt, vertelt Van der Poel de ploeg pas vlak voor de start in de camper wat er is gebeurd. Bauke Mollema denkt dat het een geintje is. Hij had drie kwartier bij hem in de auto gezeten en hem was wel opgevallen dat zijn kopman stiller was dan gebruikelijk.

Ook Pascal Eenkhoorn vermoedt even dat Van der Poel, met wie hij goed is bevriend, de selectie voor de gek houdt. De poging van de Nederlandse troef er nog iets van te maken is snel voorbij. Bij de eerste doorkomst in de finishplaats stapt hij af. Hij laat Moerenhout weten dat hij er lichamelijk en mentaal doorheen zit.

‘Ontgoocheld’

De reacties komen snel. Bij de camper vertelt manager Roodhooft dat de renner ‘ontgoocheld’ is. ‘Hij had gehoopt hier iets recht te zetten. En dat is op een domme manier gedwarsboomd.’ Hij kan zich moeilijk inbeelden dat Van der Poel de meisjes heeft geduwd. Volgens vader Adrie, thuis in Kapellen, kan zijn zoon soms zijn geduld verliezen, maar hij houdt het voor onmogelijk dat hij een ander fysiek belaagt, en zeker een kind niet. Bondscoach Moerenhout noemt het ‘enorm klote’. ‘Apart van de schuldvraag: hij heeft hier keihard voor gewerkt en reist naar de andere kant van de wereld. Dit verzin je niet.’

Van der Poel vlak voor de start. Beeld Getty Images

Intussen moet de KNWU in de verdediging. Waarom moest Van der Poel het in zijn eentje opknappen? Waarom was er bijvoorbeeld niet een hotel afgehuurd waar geen andere gasten toegang toe hadden? Hoofdcoach Jan van Veen, die ook pas zondagmorgen op de hoogte werd gebracht, gelooft dat de bond weinig te verwijten valt. ‘Toen Koos ’s nachts bericht kreeg van Mathieu, was het kwaad al geschied. Als we hadden geweten wat er aan de hand was, hadden we zeker ingegrepen. Bij overlast van buren, regelen we een andere kamer.’

Het was, zegt hij, misschien beter geweest als Van der Poel meteen de KNWU op de hoogte had gebracht. ‘Maar ja, in zo’n situatie loopt de irritatie alleen maar op. Het is ook wel logisch dat je het zelf wil oplossen.’ Volgens Van Veen is de bond bij wereldkampioenschappen wel aangewezen op de grotere hotels, waar ook ander publiek verblijft. ‘Er moeten onder meer ruimtes beschikbaar zijn voor mecaniciens en het stallen van de fietsen.’

In de nasleep kwamen vergelijkingen op met de desastreuze afloop van Van der Poels deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Toen kwam hij op de mountainbike al in de eerste ronde ten val. Hij rekende er bij het nemen van een hoge rotspartij op dat in de afdaling een plank lag, hoewel het team had gewaarschuwd dat die na de training was verwijderd. Dat Van der Poel in de nacht van zaterdag op zondag in eerste instantie niet de bond inschakelde, zou er andermaal op wijzen dat hij zich vooral richt op zijn eigen entourage; manager Roodhooft is ook op WK’s zijn vertrouwenspersoon. Volgens hoofdcoach Van Veen is er geen enkele indicatie dat Van der Poel zich aan de ploeg onttrekt. ‘Ik snap het verband niet. We hebben hem zeker niet aan zijn lot overgelaten.’

Aan de magistratuur in Australië zal hij zich hoe dan ook moeten conformeren. Dinsdag dient hij te verschijnen op een zitting van de rechtbank.