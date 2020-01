Hoe Willem II een spitsenparadijs werd

Vangelis Pavlidis. Beeld BSR

Vangelis Pavlidis heeft het telkens over ‘Willem’ als hij zijn club Willem II bedoelt. Dat komt omdat de Griekse spits veertien maanden geleden nog onwetend was over het bestaan van de Tilburgse club. Hij tekende al voor 18 doelpunten en 8 assists (beker plus competitie) en is dolgelukkig in Tilburg. ‘Voor een spits is Willem het paradijs,’ zegt hij aan een sta-tafeltje in het Koning Willem II-stadion.

Pavlidis is het derde succesverhaal op rij in de punt bij de Tricolores. Eerder waren Fran Sol (47 goals in 88 duels) en Alexander Isak (14 goals in 18 duels) voltreffers. De opmars van Willem II, in het seizoen 2014-2015 nog eerstedivisionist, op de ranglijst de laatste jaren is niet los te zien van de kunst om goalgetters aan te trekken. Willem II was vorig seizoen bekerfinalist en staat sinds eind november in de top-5, terwijl het op de ranglijst van begrotingen dertiende staat.

Een toverformule ontbreekt. Isak en Pavlidis kwamen toen Joris Mathijsen technisch directeur was, Sol werd gehaald door Mathijsens (tijdelijke) voorganger Roland Vroomans. Het zijn ook heel andere types. De Spanjaard Sol is een echte afmaker, de Zweed Isak een bloedsnelle technicus en Pavlidis een onbaatzuchtige alleskunner.

De enige gemene deler is dat ze opgepikt werden bij tweede elftallen van buitenlandse topclubs. Sol zat bij de reserves van Villarreal, Isak en Pavlidis bij die van Borussia Dortmund. ‘Ook in die ploegen zit ongelooflijk veel kwaliteit,’ zegt Mathijsen. ‘Voor dat soort spelers is de eredivisie aantrekkelijk, zeker voor aanvallers. De voetbalvisie van Willem II is: initiatief tonen. Dat leggen we ze uit.’

Aleksander Isak. Beeld BSR

Pavlidis: ‘Hier krijg je als jonge speler echt de kans. In Duitsland en andere grote voetballanden kiezen ze altijd voor ervaring, zelfs in het tweede.’ Hij roemt de focus op de individuele ontwikkeling. Twee dagen voor de wedstrijd focust Pavlidis op specifieke ‘spitsendingen’: combineren, vrijlopen, afronden. ‘Men is hier ook echt in je geïnteresseerd, ze willen dat je je lekker voelt. En het publiek is net zo fanatiek als in Griekenland.’

Willem II-fans verbazen zich over het plotse neusje voor de spits van hun club. Vier jaar geleden moesten ze nog hopen op een bevlieging van middenvelders Nick van der Velden of Erik Falkenburg die bij gebrek aan beter als puntspelers werden opgesteld.

Scouting was lang een sluitpost op de begroting. Roland Vroomans, hoofdscout tussen december 2015 en september 2016, had slechts de beschikking over een video-analist en een parttime scout en moest na vier maanden ook nog op interim-basis het technisch directeurschap erbij doen.

Toch was Vroomans degene die Sol opspoorde. De Spanjaard kwam op zijn radar door een mail van diens zaakwaarnemer. ‘Hij had er wat videobeelden van Fran bij gedaan. Omdat ik zelf spits ben geweest heb ik toch even gekeken.’

Wat hij zag beviel hem, Vroomans ging eens kijken bij Villarreal B en raakte overtuigd. Maar nu moest de transfervrije Sol nog naar de op dat moment tegen degradatie vechtende Brabantse club willen. ‘We nodigden hem en zijn entourage uit voor de streekderby met NAC. De atmosfeer was geweldig vurig, dat trok hem over de streep.’

Sol werd een instant-publiekslieveling en een jaar geleden voor zo’n 3,5 miljoen euro verkocht aan Dinamo Kiev (1 goal in 13 competitieduels), het hoogste bedrag dat Willem II in 12 jaar voor een speler ving. Mathijsen, sinds medio 2016 in functie, sloot de deal. Met het geld kon Willem II eindelijk weer transfersommen betalen voor spelers, de faciliteiten verbeteren en investeren in de organisatie.

Omdat het tijdens de winterse transfermarkt doorgaans lastig is om spelers te kopen voor een aantrekkelijk bedrag mikte Mathijsen op de huur van een toptalent dat bij een topclub buiten de boot viel. ‘Die hebben we allemaal in kaart. Vooral in Duitsland zijn we goed bekend.’

Fran Sol. Beeld BSR

Mathijsen speelde vijf jaar bij Hamburger SV en de door hem aangestelde ervaren hoofdscout Gerard Wielaert heeft een gigantisch netwerk in het Ruhrgebied. Isak stond bovenaan hun lijst. Ettelijke belletjes met de zaakwaarnemer van Isak, die Mathijsen al kende, volgden. Hij moest overtuigd raken van de groeikansen bij Willem II en dat dan overbrengen op zijn protegé, die ook al nog nooit van Willem II gehoord had. Dortmund, dat zowat Isaks volledige salaris bleef betalen, moest eveneens aan boord komen.

Mathijsen voetbalde vroeger tegen de sportdirecteur van Dortmund. Het praat vaak net wat makkelijker. Pavlidis, die door Dortmund werd gehuurd van Bochum, kwam ook op huurbasis, maar met een optie tot koop.

Isak bleek een sensatie in de eredivisie en werd afgelopen zomer door Dortmund verkocht aan Real Sociedad (5 goals in 21 duels). Pavlidis staat inmiddels tot 2022 onder contract bij Willem II.

Wat opvalt is dat de laatste jaren ook spelers die voor andere posities worden gehaald aanwinsten blijken, ook al komen ze uit zowat alle windstreken. Scouting en spelersbegeleiding zijn onder Mathijsen (weer) topprioriteiten geworden. Er werken twee fulltime-scouts, drie parttimers en nog wat scouts die alleen in het weekend spelers bekijken. Ook is een fulltime teammanager aangesteld die voor spelers dag en nacht bereikbaar is. De technische staf is gespitst op spelersontwikkeling.

‘Alle jongens om mij heen zijn jong en nieuw en toch loopt het,’ zegt Pavlidis. ‘Knap werk van Willem.’