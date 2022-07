Hoe voetballer Frenkie de Jong speelbal werd in het harde spel om de knikkers

Frenkie de Jong als international in actie tegen Wales. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de kracht van zijn voetballeven staat Frenkie de Jong (25) voor de uitgang bij Barcelona, omdat de liefde niet meer wederzijds is. De middenvelder, het idool van voetballend Nederland, is ongewenst verklaard. Hij is te duur vooral. Vertrekt hij nu naar Manchester United, na slopende onderhandelingen? Gaat hij terug naar trainer Erik ten Hag, onder wie hij relatief onbezorgde tijden beleefde bij Ajax? De toekomst is nog ongewis.

Een weinig verheffend spel voltrekt zich rond Camp Nou. Barcelona heeft ruimte nodig in de door de competitieleiding van La Liga streng gecontroleerde salarishuishouding en wil van zijn duurste speler af, ook om nieuwelingen als Rafinha, Christensen en Kessié te kunnen inschrijven. Alleen: De Jong wil helemaal niet weg uit Catalonië.

Hij vertrok in 2019 voor een transfersom van 85 miljoen euro bij Ajax, inclusief bonussen. Hij kost United nu naar het schijnt opnieuw 85 miljoen, inclusief allerlei afspraken, want hij heeft nog miljoenen tegoed van de club die hem te duur vindt in het onderhoud.

Mislukt?

Is hij dan mislukt, nu de prijs niet is opgedreven in drie jaar? Nee, zeker niet. Alleen: een onverdeeld succes is hij ook niet, ondanks alle toeristen die zijn shirt kochten, ondanks de heerlijke dribbels in Camp Nou en de lach die zich als een olievlek over het veld verspreidde op dagen dat hij de bal toucheerde zoals hij dat wilde. De Jong probeerde zich te verheffen bij de club in verval, die hij al bezocht als kereltje, op vakantie met zijn ouders, toen hij zich vergaapte aan Lionel Messi, met wie hij opeens voetbalde. Maar de beste tijd van Barcelona was voorbij. Eén prijs won hij in drie jaar, de Copa del Rey in 2021.

Frenkie de Jong drukt te zwaar op de begroting van Barcelona. Beeld Pro Shots

Messi vertrok, trainer Ronald Koeman werd ontslagen, voorzitter Laporta keerde terug, Xavi kwam, de kas bleek leeg, mede door de desastreuze effecten van corona op het bezoek van zwermen toeristen aan het stadion en de aanpalende winkel. En Frenkie kwam te weinig op de positie te spelen waar hij het best rendeert. Als architect, centraal op het veld, aansturend van achteruit op het middenveld. Of, zoals bondscoach Louis van Gaal zei toen hij een jaar geleden aantrad bij Oranje: Frenkie is onze beste speler. Hij staat centraal.

Droomclub

Misschien was Barcelona niet eens de beste keus in 2019, want daar voetbalt routinier Sergio Busquets, sinds jaar en dag de centrale man op het middenveld. Maar Barcelona was zijn droomclub. De Jong zwierf door het elftal, tot aan rechtsbuiten en centrale verdediger toe. Soms was hij goed, soms zelfs heel goed, soms viel hij nauwelijks op. En Xavi wisselde hem vaker dan hem lief was.

Zelf oordeelde hij dat het altijd beter kon. Daarbij is hij gelukkig. Hij vroeg zijn jeugdliefde Mikky onlangs ten huwelijk door een knieval tijdens de vakantie in Amerika. Ze kochten een nieuw huis. Zijn contract is verlengd tot 2026. Hij wil blijven. Hier ligt zijn toekomst. Hier wil hij kampioen worden.

Voorzitter Joan Laporta zei begin juli nog dat Barcelona hem niet wilde verkopen, maar steeds meer informatie over financiën lekt uit. Over (achterstallig) salaris. Twintig miljoen? Hoe gaan ze dat oplossen? Barcelona dirigeert De Jong sindsdien met niet eens zo zachte hand naar de uitgang. Barcelona, dat naar de Verenigde Staten vertrekt voor een tournee, kan hem verwijderen uit de selectie en alleen laten trainen, en hem daarmee een slechte aanloop naar het WK bezorgen. Het is een smerig spel. Als Barcelona hem negeert, daalt ook zijn transferwaarde. Wie houdt het spel het langst vol?

Nieuwe spelmaker van Manchester United?

De Jong weet intussen dat Manchester United hem dolgraag wil. De clubs zijn het eens. Barcelona denkt hem te kunnen missen, ook vanwege de aanwezigheid van andere goede middenvelders. Pedri en Gavi zijn dé talenten van Spanje, Busquets is de routinier, Kessié is overgenomen van Milan. Terwijl United een nieuwe spelmaker nodig heeft.

Ten Hag ziet in hem én in een andere oud-Ajacied, Christian Eriksen, de vormgevers van het elftal. Ten Hag bouwde zijn succesvolle Ajax rond Frenkie de Jong, met een dubbele zes, zoals hij dat noemde. Twee controleurs op het middenveld, waarbij De Jong de bijna vrije man was. Meestal startend vanaf de linkerflank, met genoeg ruimte om in te dribbelen, te passen of te combineren. Doelpunten maken is daarbij nooit een specialiteit geweest. Hij is de man die anderen beter kan laten voetballen, die de zwaarte in een elftal kan wegnemen. Alleen: bij Barcelona willen ze dat niet meer zien.