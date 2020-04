Hoe traint Max Verstappen de kunst van het inhalen nu de Formule 1 stilligt?

Max Verstappen verkent op de simulator het circuit van Albert Park in Melbourne. Beeld Red Bull Racing

Race-instinct

Sinds zijn debuut in de Formule 1 wordt Verstappen geroemd om zijn instinctieve manier van racen. Zijn talent is het resultaat van aanleg, de lessen van vader Jos en het rijden van vooral veel wedstrijden. Hoe hij dat race-instinct scherp houdt nu het seizoen is platgelegd vanwege corona? Door dagelijks urenlang te ‘simmen’.

Verstappen heeft in zijn huis een simulator: een stoel, een stuur en een computer die tientallen circuits op een beeldscherm kan toveren. Hij had weinig tijd nodig om zich over de afgelasting van de GP in Australië heen te zetten. Op de dag dat hij de eerste race van het seizoen moest rijden, zat hij in zijn racestoel in zijn appartement in Monaco voor een virtuele wedstrijd.

‘Hierdoor blijf ik scherp’, zegt hij op website. ‘Ik kan ook niet veel anders doen, want iedereen moet binnen blijven. Daarnaast vind ik het ook gewoon leuk. Ik heb het in de winterstop ook veel gedaan en probeer er mijn vaardigheden mee te verbeteren.’

Door de coronacrisis is simmen onder rijders populairder dan ooit ziet Rudy van Buren, al jaren een van de beste Nederlandse simcoureurs. Volgens hem is het een prima manier voor coureurs om de raceloze maanden door te komen.

‘Vooral als het gaat om het bijhouden van racevaardigheden’, zegt hij. ‘Dan gaat het om zaken als inhalen en momenten kiezen, maar je oefent ook met het afstellen van de auto. Zo ben je in je hoofd ook echt bezig met racen en kun je jezelf absoluut scherp houden.’

Meervoudig wereldkampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hebben niets met virtueel racen. Of zij straks in het nadeel zijn als het seizoen wordt hervat? Van Buren betwijfelt het. ‘Iemand als Vettel stapt misschien in een kart en ziet dat als ultieme voorbereiding. Het is een beetje een generatiedingetje. Plus: bij de jongens die nu in de sim zitten, draait het vooral om de fun, hoor. Met hoofdletters.’

Asfaltgevoel

Als Verstappen half juni in Canada in zijn auto stapt voor de eerste race van het jaar (volgens het gunstigste scenario) heeft hij zes maanden en dertien dagen geen race meer gereden. Nooit reed hij zo’n lange periode niet.

Simulatoren kunnen veel nabootsen, maar geen zaken die racen op echt asfalt uniek maken: het gevoel van angst en snelheid, hoe de auto over het asfalt glijdt, of de G-krachten die het lichaam in de snelste bochten tot wel vijf keer zwaarder maken.

Asfalttijd is sowieso een schaars goed voor een coureur die veel minder tijd in zijn auto doorbrengt dan voetballers op het veld, of schaatsers op ijs. Zonder coronacrisis had Verstappen in het langste seizoen ooit (22 races) circa 120 uur achter het stuur doorbracht; zo’n vijftien werkdagen, verdeeld in racetijd (gemiddeld anderhalf uur per race) en trainingstijd (vier uur per weekeinde).

Toch denkt voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde niet dat Verstappen na ruim 100 GP’s is vergeten hoe hij met 300 kilometer per uur moet inhalen. Racen is volgens hem net als fietsen: als je het eenmaal hebt geleerd, raak je het niet meer kwijt. ‘Misschien dat die jongens straks hoogstens vijf rondjes extra nodig hebben om weer snel te zijn’, zegt Van der Garde.

Hij spreekt uit eigen ervaring. Van der Garde: ‘Ik heb in 2017 echt helemaal niks gedaan. In 2018 begon ik weer met langeafstandsracen en toen zat ik zo weer op snelheid. Vergeet niet: deze gasten zijn allemaal al heel jong begonnen met racen. Die basis raken ze niet kwijt.’

Fysiek

Bij de beoogde aanvang van het raceseizoen, drie weken geleden in Melbourne, was Verstappen topfit. Hij was maandenlang met een zorgvuldig programma van zijn personal trainer klaargestoomd voor een lang seizoen.

Nu de eerste acht races zijn geschrapt moet dat programma worden herschreven, zegt voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. ‘Dit is voor iedereen nieuw. Normaliter train je in die paar maanden dat er geen races zijn twee keer zo hard, zodat je alles in het seizoen alleen maar hoeft bij te houden.’

Er is in de winterstop net genoeg tijd om coureurs fris te krijgen voor de meer dan twintig races in negen maanden tijd. Dit jaar rekent de raceklasse nog op maximaal achttien races, vanaf juni. Hoogstwaarschijnlijk worden dat er minder.

Coureurs moeten er de komende tijd voor waken niet te veel te doen. Het lijf van een Formule 1-coureur is een uitgekiend compromis tussen kracht en uithoudingsvermogen. Verstappen houdt met gerichte krachttraining zijn spieren zowel sterk als flexibel, om ze te wapenen tegen de trillingen in zijn auto of de G-krachten in snelle bochten. Maar als hij te veel spieren kweekt, wordt hij te zwaar. Of hij past niet meer in zijn stoeltje.

Verstappen brengt de komende maanden veel tijd door op zijn balkon in Monaco, waar hij zijn trainingsapparatuur heeft liggen. Zijn conditie houdt hij op peil met fiets- en hardlooptrainingen. Ondertussen let hij op zijn voeding. ‘Niet te veel rood vlees en geen brood, want daar kom ik snel van aan’, zei hij drie jaar geleden in een interview met deze krant.

Hij kent zijn lijf na vijf jaar in de Formule 1 door en door. Het is essentiële kennis om de komende maanden net zo fit te blijven als hij in Melbourne was.