Hoe slecht de ploeg die zich Feyenoord noemde tegen Young Boys was, is eigenlijk niet te beschrijven

Edgar Ié maakt de handsbal waardoor Young Boys de eerste penalty krijgt. Beeld AFP

Het was donderdag alsof een stel mannen vanuit Rotterdam naar Zwitserland was gereisd, om onder het pseudoniem Feyenoord anderhalf uur te ballen op een kunstgrasveld in Bern. Dit kon toch geen echt voetbalelftal zijn. Dit was toch geen ploeg van profs die elke maand betaald krijgen voor hun sportbeoefening.

Dat stel mannen op reis had in de kleedkamers van het Stade de Suisse in Bern een rood met wit shirt aangetrokken, met een rugnummer, een naam en voetbalschoenen. En toen gingen ze iets doen dat alleen vanaf een afstandje op voetbal leek. Hoe slecht de ploeg die zich Feyenoord noemde was tegen Young Boys, is in 700 woorden eigenlijk niet te beschrijven. De uitslag was 2-0, in de groepsfase van de Europa League.

Hier volgt toch een poging tot beschrijving: Feyenoord hangt met houtjes, touwtjes en plakband aan elkaar. Als de in elkaar geflanste constructie het houdt, marcheert het redelijk, want in potentie herbergt de selectie hier en daar best kwaliteit. Maar ja, wat is kwaliteit in een groep van halffitte of geblesseerde spelers, aangevuld met mannen zonder vertrouwen, zonder overtuiging, zonder idee, zonder verbinding met elkaar?

Meestal houden de houtjes en de touwtjes het dus niet, is dit seizoen gebleken, en dan valt het hele bouwwerk uit elkaar. Dan is Feyenoord een plumpudding die van te grote hoogte op een bord valt en alle kanten op waggelt. Of uit elkaar spat. Nooit was daar op het veld het tempo waarmee trainer Jaap Stam kauwgom kauwt. Er was geen opbouw, geen verband tussen de linies. Geen ziel. Onbegrijpelijk hoe simpele passes hun doel misten. Zelfs hoekschoppen waren erbarmelijk genomen, ook als aanvoerder Steven Berghuis ze nam.

Het opbeurende voor Feyenoord was dat Marco Senesi, de reeds door de centrifuge van kritiek uitgewrongen topaankoop uit Argentinië, behoorlijk voetbalde, zeker als je het afzette tegen de meeste van zijn collega’s. De backs Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps konden weer eens niet meedoen, maar de entree van hun vervangers Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia was niet bepaald een versterking voor de verdediging, de gemiddeld slechtste linie van het elftal. Haps viel nog even in. Het moet voor Stam, voorheen een van de beste verdedigers van zijn tijdperk, een verschrikking zijn om deze verkwanseling van het ambt te aanschouwen. Het is trouwens ook opvallend dat hij er niet meer van weet te maken.

Ook spits Nicolai Jørgensen ontbrak weer eens, aangeslagen, een hekel als hij bovendien heeft aan kunstgras. En dan te bedenken dat ook Young Boys vrij matig was. De nummer twee uit de competitie van Zwitserland deed betrekkelijk weinig, maar dat was ook helemaal niet nodig, want de ploeg kreeg de doelpunten gratis aangeboden. Twee strafschoppen.

Alle clubs in de groep waren donderdag begonnen met drie punten, want Feyenoord verloor eerder van Rangers en won in zijn beste wedstrijd van het seizoen van Porto. Ook na de afgang in Zwitserland is Feyenoord nog niet kansloos voor Europese overwintering. Alleen: dan is verbetering dringend noodzakelijk. Feyenoord gaf twee strafschoppen weg, alsof het twee voor de prijs van één was.

Verdediger Edgar Ié tilde in de dertiende minuut zijn arm op na een voorzet van rechts en zag de bal op zijn hand vallen, als een volleyballer zonder smashkracht. De Ivoriaan Assalé scoorde van elf meter. Het was ontluisterend.

Bij de inleiding tot de volgende strafschop, nog voordat een half uur was gevoetbald, mocht Aebischer gewoon tussen een paar Feyenoorders door dribbelen. Hij stak de bal naar Assalé, die graag en gretig over de handen van doelman Kenneth Vermeer dook. Ja, over die strafschop viel best te discussiëren, maar de beslissing van scheidsrechter Kehlet was te begrijpen.

Het elftal dat zich Feyenoord noemde, gesteund door ruim tweeduizend supporters nota bene, kwam de hele wedstrijd niet verder dan schoten van Luis Sinisterra en Orkun Kökcü. In de tweede helft, toen Young Boys het allang geloofde, volgde licht herstel, zonder dat het in aanvallende zin iets opleverde. Het leek soms zowaar of het echte Feyenoord weer op het veld stond.

Dat echte Feyenoord speelt zondag zijn volgende uitwedstrijd, in de competitie tegen koploper Ajax. Bij voorbaat lijkt het onbegonnen werk voor Feyenoord. Gelukkig betreft het hier voetbal. In voetbal zijn gekkere dingen gebeurd. Maar niet zo heel veel, waarschijnlijk.