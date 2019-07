Hoe Simon Yates voor Australië de winst pakt en Rohan Dennis zomaar uit de koers verdween

Simon Yates gaat donderdag in Bagnères-de-Bigorre als winnaar over de streep. Beeld Foto Jean Catuffe / Getty

Het was een Australisch dagje met twee gezichten, donderdag in de Tour de France. In de rit van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre, met twee Pyreneeëncols in de slotfase, won de Brit Simon Yates, in dienst van de Australische ploeg Michelton-Scott. Maar Rohan Dennis uit Adelaide, regerend wereldkampioen tijdrijden, trok minstens zoveel aandacht.

De renner, die dit seizoen overstapte van het gestopte BMC naar Bahrain Merida, de ploeg van Vincenzo Nibali, kneep bij het passeren van een bevoorradingszone ineens in de remmen en plaatste zijn fiets achter een volgauto van het team. Hij meldde dat hij niet verder reed, maar lichtte volgens zijn team niet toe wat zijn beweegredenen waren. Toen hij later in de finishstraat in Bagnères werd gesignaleerd, volhardde hij in het zwijgen en beende door, vermoedelijk naar het hotel, inmiddels gehuld in een korte broek en een shirt met daarop het motto van de ploeg met de ineens wat wrange connotatie: ‘het gaat niet om mij, maar om ons.’

Verwarring en teleurstelling

Bij de bus verkeerde teammanager Gorazd Stangelj, voormalig wielrenner uit Slovenië, in verwarring. Hij zei teleurgesteld te zijn en verklaarde niet eens te weten waar Dennis zich ophield. Naar diens motieven moest hij gissen. Speculaties dat hij moeite had met een rol als knecht voor onder anderen sprinter Sonny Colbrelli, sprak hij tegen. ‘Je hebt gezien hoe hij vaak van voren het tempo bepaalde en onze renners in goede positie bracht.’ Volgens de Nederlandse ploegleider Tristan Hoffman waren er geen onderlinge fricties.

Het moment van afstappen bevreemdde Stangelj: vrijdag is er een tijdrit in Pau en de Australiër geldt in het specialisme steevast als de topfavoriet. Hij klopte tijdens de WK in Innsbruck op een parcours van 62 kilometer Tom Dumoulin met 1 minuut en 22 seconden. Een suggestie dat hij niet tevreden was over het materiaal van het team, met zowel zijn fiets als zijn tenue, weerlegde de manager niet helemaal overtuigend. ‘Rohan wil dat alles 100 procent is. Het is niet makkelijk om alles 100 procent te hebben.’

Volgens Stangelj heeft hij zich de afgelopen twee dagen mogen inhouden om krachten te sparen voor de rit tegen de klok. ‘We hebben hem alle vrijheid gegeven. Maar hoe het ook zij: ik kan me niet voorstellen dat er iets zo belangrijk is dat je er de Tour de France voor verlaat.’ Of dit het einde betekent van de verbintenis van Dennis met de ploeg, vond hij ‘moeilijk te zeggen’.

Renner Rohan Dennis, die donderdag zonder verklaring plotseling uit de Tour stapte.

Tweelingbroer

Intussen sloegen de renners van Mitchelton-Scott, onder wie drie Aussies, elkaar bij de bus op de schouders. Simon Yates, vorig jaar winnaar van de Vuelta, was onverwacht naar de Tour gehaald om zijn tweelingbroer Adam bij te staan na een voor hem teleurstellend verlopen Giro d’Italia. Hij zon daar op revanche, nadat hij in 2018 na een ijzersterk begin ineens door het ijs zakte.

In Frankrijk greep hij zijn kans op een ritzege op een dag waarop de klassementsrenners zich afzijdig hielden. Hij maakte deel uit van een veertigkoppige vluchtersgroep, met daarin opvallend genoeg ook de Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen en Mike Teunissen. Op 46 kilometer van de finish, tijdens de afdaling van de Col de Peyresourde, vertrok hij en kreeg de Oostenrijker Gregor Mühlberger en de Spanjaard Pelle Bilbao met zich mee.

In de eindsprint manifesteerde zich zijn ervaring als baanrenner, hij dook de binnenkant van de laatste bocht in en hield vervolgens handig de deur dicht voor Mühlberger. Yates heeft nu etappewinsten in alle drie de grote ronden op zijn cv staan. ‘Daar ben ik heel trots op.’

Het was de tweede zege voor de ploeg nadat Daryl Impey in de negende etappe naar Brioude de snelste was. Yates beklemtoonde dat hij hier vooral is om zijn broer te helpen. ‘Vandaag was mijn eerste kans om het eens te proberen. Die heb ik met beide handen aangegrepen. Misschien komt er nog wel meer aan.’

Snipperdag

Dat de klassementsrenners zich gedeisd hielden, hing samen met het parcours. Daarin vormde een lange afdaling het slotakkoord. Team Ineos, met de nummers twee en drie in de rangschikking, Geraint Thomas en Egan Bernal, hield voldoende tempo aan om aspiraties van de concurrenten in de kiem te smoren. Die wisten ook dat de echte test de komende dagen wacht, met na de tijdrit op vrijdag en zware bergetappes op zaterdag en zondag, onder meer een aankomst op de Tourmalet, een vertrouwde protagonist in de Tour.

Dat Groenewegen en Teunissen meezaten in de kopgroep was volgens laatstgenoemde geen toeval. Het idee was wat tijd te winnen, zodat ze op de cols wat kalmer aan konden doen. Teunissen eindigde donderdag als 93ste op 1 uur en 13 minuten , Groenewegen als 149ste, op 1 uur en 49 minuten. Waarom zouden sprinters ook geen snipperdag kunnen nemen als de klassementsrenners ook even vrijaf nemen?