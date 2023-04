Hoe Sanne Wevers haar evenwicht hervond

Handen in magnesium. Strakke blik. Het haar in een knotje. Dit is de dag van de voltooiing van de rentree, bij de EK turnen in Antalya. Hup, daar gaat ze, Sanne Wevers, met een artistieke sprong de balk op. Flikflak naar hurkhoeksprong, met hele draai. Dan de Wevers’ pirouette.

Wie een grote is in turnen, leent zijn of haar naam aan speciale elementen. Sanne Wevers is een hele grote. 31 jaar, voormalig olympisch kampioene op balk, in 2016 in Rio, toen ze zelfs van wondervrouw Simone Biles won. Ze had allang kunnen stoppen met turnen, tussen al die meisjes en superjonge vrouwen, met zo’n zwaar trainingsregime. Maar ze houdt van het spelletje, zoals zij dat noemt.

Kijk hoe ze staat, een paar maanden geleden, tijdens een zogenoemde Tedx-talk aan de Universiteit van Amsterdam. Gracieus wandelt ze tijdens haar verhaal over de balk, op blote voeten, scherp uitgelicht, terwijl ze de volle zaal vertelt hoe de Roemeense Catalina Ponor haar als kind inspireerde. Op de lange weg van de topsport besefte ze dat ze meer moest kunnen om mee te doen met de besten. Moeilijker sprongen en trucs leren, waarvoor ze weer sterker moest zijn.

Harder en vaker trainen, gefocust zijn, in haar droom gaan wonen. In haar hoofd speelde ze drie keer per dag de olympische finale minutieus af. Ze wist precies wat ze zou aantrekken, waar ze haar tas zou neerzetten, waar de balk was, welke rituelen ze zou volgen, waar de jury zat. Alles. Alles was voorbereid. Mentaal, fysiek. En ergens in de voorbereiding, zo wist ze, zou het moment komen dat bezorgdheid zou verdwijnen en het geloof zich zou nestelen in haar brein.

Ze houdt nu eenmaal van de balk van tien centimeter breed, die ook de metafoor was voor het wankele turnleven na het goud van Rio. Haar habitat, het bewaren van evenwicht, bleek opeens lastig, onder meer tijdens corona en door de immense turncrisis van grensoverschrijdend gedrag, waarbij ook haar later vrijgesproken vader Vincent tot de beschuldigden behoorde. Ze zat gevangen achter de hekken van het geïmplodeerde topsportprogramma, want de bond achtte het tijd voor introspectie. Kan het wel, dertig uur of meer trainen in de week zonder dat het ongezond is, zonder dat je verhalen krijgt over wangedrag van trainers of begeleiders, of het nu mentaal, fysiek of seksueel is. Het turnen was besmet. Kan het ook op een lieve, aardige manier? Alleen: Wevers wilde turnen zoals ze het altijd had gedaan, met haar vader als trainer.

En nu staat ze daar, in de finale, een jaar voor de Spelen van Parijs. Losse radslag. Flikflak. Overslag. Nog een pirouette. Ze benadert de perfectie en wint. Ze loopt naar haar vader en omhelst hem. Hij klopt op haar rug. Vincent Wevers wil alleen vooruitkijken. Hij zegt dat Sanne niet alleen zijn dochter is, maar ook een speciale sportvrouw die er staat als het moet. Dat kunnen er weinig, volgens hem. Over precies dat aspect ging haar lezing bij de universiteit: op je best zijn als het er werkelijk toe doet.