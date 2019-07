Hoe Robin Haase het tennis met andere regels een nieuw gezicht wil geven

Wimbledon is het kroonjuweel van het tennis, maar zelden is de verdeeldheid over de toekomst van de sport zo groot geweest als nu. Bij de hervorming van de Davis Cup bleken tradities niet langer heilig. Niet alleen het landentoernooi ging op de schop, ook de spelers beseffen dat drastische renovaties noodzakelijk zijn om de tennissport aantrekkelijk te houden. Robin Haase: ‘Waarom hanteren we na honderd jaar nog de telling van 15-0, 40-15 en deuce?’

Haase werd woensdag in de tweede ronde op Wimbledon in drie sets (7-6, 7-5, 7-6) uitgeschakeld door Milos Raonic. De 32-jarige Hagenaar had zijn grootste nederlaag vorige week al geïncasseerd, toen hij uit protest tegen het beleid van de directie van de Association Tennis Professionals (ATP) uit de spelersraad stapte.

Haase: ‘De council is het laatste half jaar een bron van frustratie en negatieve energie geweest. Ik was met bepaalde ideeën teruggekeerd, maar als je nooit over die thema’s kunt praten? Telkens kreeg ik te horen: geweldig plan, daar praten we volgende keer over. Op een gegeven moment was ik het zat. Ik sprak tegen een muur. Het was trekken aan een dood paard. Er is een last van mijn schouders gevallen.’

Eigenlijk moeten de leden van de directie (ATP Board) nu ook opstappen, aldus Haase. ‘Ik heb ballen getoond door uit de spelersraad te stappen, waarna enkele collega’s mij zijn gevolgd. De directie moet nu hetzelfde doen. Het is wat mij betreft tijd voor een nieuw bewind.’

Juist nu is daadkracht nodig om de sport te hervormen, stelt Haase. Een grandslamtoernooi als Wimbledon maskeert de armoede, de reguliere ATP Tour biedt te weinig vermaak. In de laagste categorie toernooien waar de winnaar 250 punten verdient, ontbreken de topspelers. De aandacht is navenant, zo werd het grastoernooi in het Turkse Antalya voor nagenoeg lege tribunes gespeeld.

Haase: ‘Je zou voor die toernooien aan een ander format kunnen denken, je moet durven veranderen.’ Dit zijn zijn voorstellen om het tennis een nieuw gezicht te geven.

Kortere partijen, andere telling

Haase: ‘Waarom niet 1-0, 2-0 en 3-0 om een game te winnen? Of moeten we de puntentelling hanteren als in darts, waarbij we kijken wie vanaf vijf punten het eerste op nul staat? De vraag is wat het best te begrijpen is voor het publiek.

‘Tennis is een tv-sport, wat wil de jeugd? Als een set tot 6 games gaat, is het toch logisch om de tiebreak op 5-5 te spelen en niet op 6-6? Bij het toernooi voor de nieuwe generatie (Next Gen, red.) in Milaan wordt al geëxperimenteerd met sets tot 4 games. We zouden het kunnen invoeren in de ATP Tour, dan is een set al op 2-2 spannend.

‘Van mij hoeft het niet, ik ben een traditioneel mens. Maar het kan niet zo zijn dat we over tien jaar constateren dat de tennissport de boot heeft gemist. Daarom begrijp ik dat Wimbledon een tiebreak heeft ingevoerd op 12-12 in de vijfde set. Zo geef je de spelers eigenlijk een zesde set om de service van de ander te breken. Zo niet, dan is een tiebreak de beste oplossing. En ik vind het niet erg als de grandslamtoernooien hun eigen regels hanteren.’

Stop met inspelen

Haase: ‘Inspelen kun je ook op een trainingsbaan, het duurt nu veel te lang voor de partij begint. Ik vind wel dat je de spelers moet laten serveren voor een partij. Werpers in het honkbal gooien zich warm in een kooi, tennissers moeten de schouder los kunnen serveren. In die tijd kunnen de spelers worden voorgesteld aan het publiek en daarna begin je aan de wedstrijd. Ook dat voorstel wordt breed gedragen in de tennissport.’

Meer variatie op de baan

Maak van Wimbledon weer een tempel voor de aanvallers, de nagenoeg verdwenen netspelers die service en volley hanteren. Het duel tussen Haase en Raonic is het bewijs dat de servicekanonnen nog kunnen domineren op Wimbledon en tegelijkertijd een pleidooi om de sport te versnellen. Met 32 aces en zelfs tweede opslagen met snelheden van 230 kilometer per uur maakt Raonic het verschil, nadat Haase op 6-5 heeft verzuimd om de eerste set uit te serveren.

Rally’s zijn zeldzaam, het wachten is op een foutje van Haase als Raonic door zijn servicebeurt vliegt. De 28-jarige Canadees profiteert maximaal van de ondergrond, al mag het contrast tussen Wimbledon en de andere grandslamtoernooien van Haase nog groter zijn. Het is een illusie te denken dat gras nog de snelste baansoort is, aldus Haase. ‘Al sinds de Wimbledonfinale in 2002 tussen de baseliners Hewitt en Nalbandian is het gras trager.

‘Oud-profs die vertellen hoe je moet spelen op gras snappen er vaak geen bal van. De service blijft dominant, maar ik speel soms liever service/volley op hardcourt dan op gras. Rosmalen lijkt meer op Wimbledon. Halle heeft het gras van vroeger, met een lagere stuit. En hoe lager de stuit, des te sneller het wordt.’

Laat het tennis meer onderscheidend zijn, stelt Haase. ‘Het is voor de tennissport essentieel dat de baansoorten weer echt verschillend zijn. Op gravel speel je de lange rally’s, op gras tennis je meer naar voren. En op hardcourt moet je twee seizoenen hebben: met snel en traag hardcourt. Dat zie ik als de ideale toernooikalender. Meer uiteenlopende speelstijlen leiden tot meer verrassende uitslagen. Zo wordt het tennis ook minder voorspelbaar dan nu.’