Hoe oud en broos Burak Yilmaz (36) ook is, de koning staat altijd weer op bij Turkije

Aanvoerder Burak Yilmaz van Turkije is blij met een treffer van zijn ploeggenoot Cengiz Under, vorige week tegen Montenegro. Beeld Reuters

Wie anders speelde voor alle grote clubs in Turkije? Wie anders maakte zoveel belangrijke doelpunten? Wie anders werd zo vaak afgeschreven en stond, met dank aan een Nederlandse fysiotherapeut, toch altijd weer op? Wie anders maakte op zijn 35ste de Franse subtopper Lille kampioen? Wie anders scoorde al vijfmaal tegen Nederland?

Om met dat laatste te beginnen: de laatste halve eeuw niemand. Cristiano Ronaldo, aan wie Yilmaz qua zelfbewustzijn veel doet denken, en Jan Koller kwamen tot vier treffers.

Yilmaz jaagt op de laatste parel op zijn kroon: excelleren op een eindtoernooi. Op het recente EK ging het helemaal mis. Nul punten, geen treffers van aanvoerder Yilmaz. ‘Geen zorgen, we gaan het op het WK laten zien’, stelde de spits na de sof met koninklijk zelfvertrouwen.

Hattrick tegen Oranje

Turkije staat bovenaan in de kwalificatiereeks na vijf duels met een punt meer dan Nederland (en Noorwegen). Yilmaz versperde Oranje al eens eerder de doorgang naar een eindtoernooi, het EK 2016, door zowel in Amsterdam (1-1) als in Konya (3-0) te scoren. Vers in het geheugen staat vooral zijn hattrick op 24 maart van dit jaar toen Nederland met 4-2 verloor in Istanbul. Tot die wedstrijd had Yilmaz al tien interlands niet gescoord.

Hij was net terug van een kuitblessure. Met dank aan een fysiotherapeut van Hollandse makelij, André van Alphen. Al sinds 2015 reist de fysio naar Istanbul, China, Trabzon en Lille voor Yilmaz. Van Alphen kwam in contact met Burak toen Wesley Sneijder, die zijn hele carrière door hem behandeld werd, bij Galatasaray met Yilmaz samenspeelde.

Trots en gestrest

Van Alphen heeft al tal van topspelers op zijn massagetafel gehad. Burak valt onder hen op door zijn gedrevenheid en de druk die hij zichzelf continu oplegt. ‘Hij is een supertrotse man. Dat hij de onbetwiste spits van Turkije is, daar is hij het roerend mee eens.’

Maar, weet van Alphen inmiddels, ook topspitsen ervaren stress. ‘Zeker als je je zo uitspreekt als hij. Dat heeft consequenties voor je lijf. Ik help hem erbij dat zijn lichaam het toch aankan.’

‘Burak Yilmaz is geen natuurtalent, wel een extreme doorzetter’, weet Turks voetbalkenner en podcastmaker Yordi Yamali. ‘Zijn vader, een middelmatige oud-doelman, wilde via hem zijn eigen droom waarmaken. Turkse jongens mogen pas op hun 9de bij een profclub trainen, maar Friket Yilmaz loodste zijn zoon al op zijn 7de binnen bij Antalyaspor. Burak was een lastig jochie, schold op ploeggenoten die beter waren, doet-ie nog steeds. Maar niemand heeft zijn drive.’

Burak flopt bij Besiktas, de club van zijn vader, en bij Fenerbahçe. Het vaatje buskruit excelleert pas op zijn 24ste bij Trabzonspor onder de kalme Senol Günes, de huidige bondscoach, als opmaat naar een glorieperiode bij Galatasaray met topscorers- en landstitels.

Overdosis zelfvertrouwen

Yamali: ‘Niet veel spelers durven dat aan, spelen voor de grote drie. Maar hij kent geen liefde. Alleen voor zijn eigen carrière. En toch val je voor hem, door dat koppige zelfvertrouwen. Ook al scoort hij voor een andere Turkse club dan mijn geliefde Galatasaray, dan nog retweet ik zijn goal met een kroontje erboven.’

In 2014 wil West Ham United hem kopen. ‘Hij durfde niet’, vertelt Van Alphen. Galatasaray zakt weg, Yilmaz gaat in 2016 naar China, verdient bakken met geld, maar mist de verzengende druk van het Turkse voetbal.

Hij is dan 31, de Turkse topclubs hoeven hem niet meer. Bij Trabzonspor toont hij toch weer zijn klasse waarna Besiktas hem een waardig carrièreslot gunt, tot vreugde van zijn vader. Maar Yilmaz is niet klaar. Hij kiest alsnog voor een serieus buitenlands avontuur bij Lille waar hij binnenkomt als pinchhitter, maar uitgroeit tot leider en topscorer.

Klaar voor Oranje

Met het Turks elftal gaat het de laatste tijd minder. Na het dramatische EK wordt thuis tegen Montenegro gelijkgespeeld (2-2) en komt de winst op Gibraltar (0-3) pas laat tot stand. Yilmaz is voor die laatste wedstrijd geschorst, wat misschien wel goed uitkomt. Hij is klaar voor Oranje, weet Van Alphen die hem dezer dagen nog zal ontmoeten. ‘Ook naar mij toe voert hij de druk altijd op, wil hij meer dan mogelijk is. Als ik zeg: ‘je moet er na 60 minuten uit’ dan weet ik dat hij toch 90 minuten speelt.’

Daarna volgt een appje waarin de koning zijn dankbaarheid toont aan zijn Nederlandse fysio. Van Alphen: ‘Ik heb er veel Turkse vrienden bij gekregen. Maar ik behandel ook Nederlandse internationals, hoor. En ik sta echt niet te juichen als hij tegen Nederland scoort. Ik vind het wel knap dat hij altijd weer levert. De druk op hem is gigantisch, daar kun je je geen voorstelling van maken.’