Hoe onverstoorbaar is PSV-coach Van Bommel nog?

Coach Mark van Bommel tijdens de Eredivisie wedstrijd tussen PSV en AZ Alkmaar in het Philips Stadion. Beeld Getty Images

Kansloze nederlagen tegen FC Utrecht en AZ met drie rode kaarten en een beschamend gelijkspel tegen Sparta; natuurlijk is het dan crisis bij PSV. ‘De titel kunnen ze nu al vergeten’, zegt Ronald Waterreus, oud-doelman van PSV en analist. ‘Zelfs als Ajax nog drie keer verliest, moet PSV de komende 23 wedstrijden winnen om kampioen te worden. Dat gaat niet gebeuren. Misschien moeten ze in Eindhoven durven toegeven dat Ajax een veel betere ploeg heeft.’

PSV kan zich donderdagavond bij een zege op LASK Linz al plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League, het perspectief in eigen land is vertroebeld geraakt met een achterstand van acht punten op koploper Ajax. Reken coach Mark van Bommel niet af op het wederom mislopen van de landstitel, stelt Waterreus. ‘Beoordeel de ontwikkeling van de ploeg, de spelers en hemzelf als coach. De jonge talenten in de aanvalslinie hebben veel verbloemd bij PSV.’

Met verbazing luisterde Waterreus na de late ontsnapping van PSV bij Sparta naar de tirade van Denzel Dumfries over de lakse houding van de spelers. ‘Het is veelzeggend dat de rechtsback gaat roepen wat er moet gebeuren. Ik zou Denzel adviseren om een bal af te pakken en die bij een ander in te leveren. En verder te zwijgen. Het zegt ook iets over de hiërarchie bij PSV dat Dumfries zijn ongenoegen uit, want hij heeft wel een punt.’

Beschaamde uitschakeling

Twee jaar geleden moest PSV-directeur Toon Gerbrands woedende supporters tot kalmte manen na de beschamende uitschakeling in de voorronde van de Europa League door Osijek. Hij weigerde aan hun eis te voldoen. ‘Iedereen riep dat trainer Phillip Cocu moest opstappen. Ik zei: dat gaat niet gebeuren.

‘Wij constateerden immers dat de relatie tussen de trainer en de spelersgroep uitstekend was. De binnenwereld heeft veel meer informatie dan de buitenwereld die alleen naar de resultaten kijkt. Daarom laat ik me alleen leiden door de binnenwereld. Acht maanden later stonden we weer met een kampioensschaal in onze handen.’

Dat scenario lijkt nu uitgesloten. Dinsdag presenteerde Gerbrands in Eindhoven zijn boek over ‘De Prijs van Succes’. De timing was ongelukkig, na een week waarin PSV forse schade opliep. De boeken van de 62-jarige directeur over leiderschap komen coach Van Bommel nu meer van pas. En als iemand het lijden van een verliezende trainer herkent, is het voormalig volleybalcoach Gerbrands.

‘Iedereen roept dat je als coach jezelf moet blijven na enkele nederlagen, maar dat is juist het moeilijkste. Er gebeurt immers van alles om je heen. Twintig jaar geleden schreven vier kranten dat Gerbrands moest opstappen als bondscoach van de volleyballers, omdat we de Spelen van Sydney dreigden te missen. Dat is geen pretje, de druk werd flink opgevoerd.

‘Gelukkig liet het bestuur van de Nevobo zich niet leiden door de krantenkoppen en uiteindelijk waren we op de Spelen nog dicht bij de halve finales. Die ervaringen deel ik met Mark. Ik weet hoe eenzaam het vak van coach kan zijn.

‘Ik maakte mee dat mensen wegliepen van tafel, omdat ik daar ging zitten. Iedereen kan een club of een team leiden in goede tijden. Het onderscheid wordt gemaakt bij tegenslag. Mark herpakt zich elke keer, je hebt ook geen tijd om te treuren. Je moet als coach altijd weer perspectief creëren.’

Vrije val

Onverstoorbaar is het mantra van Van Bommel. Maar hoe onverstoorbaar is hij nog na de vrije val van zijn ploeg? Gerbrands: ‘Intern hoeft Mark echt niet altijd onverstoorbaar te zijn. Mag hij ook zijn twijfels delen. Tegenover de buitenwereld moet je wel onverstoorbaar zijn. En dus blijft hij publiekelijk achter zijn spelers staan.’

Kom Waterreus niet aan met het cliché dat Van Bommel een kopie van zichzelf mist in de selectie. ‘Ik heb lang genoeg met hem op het veld gestaan, ook Mark pakte wel eens een domme rode kaart. Hij was voor zijn tegenstander een vervelende speler, maar laten we niet vergeten dat hij ook uitstekend kon voetballen.’

Waterreus proeft het leedvermaak over de malaise bij PSV. ‘Veel mensen vinden het leuk als het niet zo goed gaat met Van Bommel. Hij roept het ook een beetje over zichzelf af, maar de crux is zijn persoonlijke groei. Ik zie hem al een stuk minder in de slag met de vierde official. Na het gelijkspel tegen Sparta nam Mark bijna zakelijk en onderkoeld de verantwoordelijkheid. Aan dat gedrag meet ik zijn progressie. Hij is en blijft een geboren winnaar.’

Welke opdracht zet Gerbrands in zijn boek voor Van Bommel? ‘De prijs van succes is niet alleen de schaal die je omhoog houdt, maar ook het offer dat je daarvoor moet brengen. Dan weet hij voldoende.’