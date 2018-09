Hoe moet Nederland zich kwalificeren voor het EK voetbal 2020? De Nations League nog een keer uitgelegd

De kwalificatiestrijd voor het EK ­voetbal van 2020 bestaat uit twee delen. Tussen maart en november 2019 vindt de traditionele kwalificatie plaats. Er doen 55 landen mee. Ze worden verdeeld in tien groepen, elk bestaande uit vijf of zes landenteams. De beste twee ploegen van elke poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. Dat levert 20 van de 24 EK-deelnemers op.

De resterende vier deelnemers komen uit de Nations League, een nieuw initiatief van de UEFA dat grotendeels voorafgaand aan de reguliere kwalificatie wordt gespeeld. Het eerste deel wordt dit najaar ­afgewerkt, tussen september en november. Ook aan deze competitie doen alle 55 landen mee. Ze zijn op basis van hun kracht in vier ­divisies verdeeld (League A, B, C en D), elk met vier groepen. In ­divisie A, waarin Nederland speelt, bestaat een groep met drie landen. Nederland is ingedeeld met Frankrijk, de tegenstander van zondag, en Duitsland.

De vier winnaars van de groepen in divisie A spelen in juni 2019 om de eindzege in de Nations League, via een halve finale en een finale. De ­winnaar verdient geen startbewijs voor het EK.

In maart 2020 zijn in alle vier de ­divisies play-offs. Alleen landen die zich niet via de reguliere kwalificatie hebben geplaatst voor het EK doen mee. De winnaars van elk van de vier divisies verdienen een startbewijs voor het EK. Ook divisie D, met landen als Andorra, San Marino en Liechtenstein, kan dus een land ­afvaardigen naar het EK dat over twee jaar in twaalf landen wordt ­gehouden.

De Nations League kent ook promotie en degradatie. Mocht Nederland als derde eindigen in zijn groep, dan degradeert de ploeg vanuit divisie A naar divisie B in de volgende editie van het toernooi, in het najaar van 2020.

De Nations League van de UEFA is ­bedoeld om de vele oefenduels te ­vervangen door wedstrijden met meer belang. Op de achtergrond speelt mee met zo’n extra competitie meer geld is te verdienen.