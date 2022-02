Hoe meer tegenslag, hoe beter Kjeld Nuis gaat schaatsen

Kjeld Nuis schreeuwt het uit na de finish van zijn rit. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De avond voor zijn olympische 1.500 meter schreef Kjeld Nuis op wat zijn plan was voor zijn race. Het is een manier om zijn gedachten te kanaliseren en de spanning die onherroepelijk voor een olympische race toeslaat te beheersen. Het was geen hoogdravend proza, maar ‘een heel saai raceplannetje’.

Altijd als de loting bekend is, schrijft Nuis (32) op hoe hij wil vertrekken en op welke dingen hij moet letten. ‘Buitenbaan, rit 11, tegen Kim. Probeer er op de kruising naartoe te rijden, maar als je eroverheen opent, dan open je er maar gewoon overheen’, noteerde hij.

Het scenario kwam uit zoals hij hoopte. Kim Min-seok, die net als in 2018 brons zou pakken, opende snel en Nuis kon op de eerste kruising mooi achter hem aan. ‘Dat was top. Daarna kon ik ’m supergoed doorpompen en na 500 meter heb ik lekker afstand genomen en kon ik het zelf afmaken.’ Na 1.53,21 gleed hij over de finish. Niemand in de vier ritten erna zou nog in de buurt komen.

Op het middenterrein zag Thomas Krol het uitgeteld van de inspanning aan. Drie minuten lang had hij de overtuiging dat zijn 1.43,55 genoeg zou zijn voor goud, maar Nuis haalde hem wreed uit die droom. De altijd vriendelijke en beheerste Krol berustte in het verlies. Hij reed de beste race van zijn seizoen, concludeerde hij, en meer dan zilver zat er niet in. ‘Ik kon gewoon niet harder.’

100 procent goudscore

Tot de Winterspelen van Pyeongchang van 2018 was Nuis de man van ‘net niet’. Hij had overduidelijk talent, won zelfs wereldbekerwedstrijden, maar zodra het echt belangrijk werd ging het steeds mis. Dat hij niet naar de Spelen mocht in 2010 lag nog aan de selectieregels, maar voor de Spelen van Sotsji in 2014 verprutste hij het zelf. En dat terwijl hij tot de favorieten werd gerekend.

Het duurde tot zijn 27ste voordat hij dat euvel, met hulp van een sportpsycholoog, verholpen had. De psycholoog liet hem met het neerpennen van zijn raceplannetjes beginnen. Hij werd er wereldkampioen op de 1.000 en 1.500 meter mee en pakte dus eindelijk een hoofdprijs.

Sindsdien is hij een winnaar. Hij pakte zijn dubbele olympische titel in Pyeongchang en reed het jaar erna twee wereldrecords, waarvan die op de 1.500 meter (1.40,17) nog altijd staat. Hij werd wereldkampioen in 2020. En nu, op de Spelen, slaat hij weer toe, met een unieke statistiek als resultaat. Hij is de enige Nederlandse meervoudige medaillewinnaar met een goudscore van 100 procent: drie olympische races gereden en driemaal de beste.

Razendsnelle Krol

Een andere verhouding zal er niet meer komen in Beijing. Op de 1.000 meter kan Nuis niet zijn titel prolongeren. Tot zijn grote frustratie liep hij tijdens het olympisch kwalificatietoernooi het ticket voor die afstand mis. Ook een echte winnaar verliest weleens. En dat is onder andere te wijten aan Krol, die de 1.000 wel rijdt. Hij maakte het Nuis de afgelopen vier jaar heel moeilijk.

Ook dinsdagavond deed de razendsnelle tijd van Krol Nuis echt even slikken. ‘Ik dacht: fuck, dit gaat pijn doen.’ Maar dat hij Krol op het olympische kwalificatietoernooi en tijdens het EK in januari nog had verslagen, gaf hem het vertrouwen dat hij dat ook ditmaal kon.

De twee mannen legden de afgelopen jaren een tegenovergestelde weg af. Krol verkaste van de ploeg van Gerard van Velde naar Jac Orie na de Spelen van 2018, waaraan hij niet meedeed. Hij werd daar de trainingsmaat van Nuis, die op zijn beurt twee jaar geleden juist naar Krols oude team overstapte. Krol bloeide onder leiding van Orie op van een schuchtere subtopper tot een zelfverzekerde en meervoudige wereldkampioen.

Voor Nuis was de overstap naar Van Velde aanvankelijk geen succes, al had dat weinig met de coach of aanpak te maken, maar meer met de tegenslagen waarmee hij te kampen kreeg. Nuis is sowieso iemand die wel vaker pech heeft. Als er een valpartij tijdens een fietstraining is, ligt hij erbij, stelde Van Velde vast.

Terugveren

Maar Nuis staat ook altijd weer op, veerkrachtig als hij is. Hein Otterspeer, zijn ploeggenoot, maakt er weleens een grapje over. ‘Als er een vrachtwagen over jou heen rijdt, dan kun je er een dag later weer tegenaan.’

Hij moest de afgelopen twee jaar vaak genoeg terugveren na een dreun. Vorige winter miste Nuis de seizoenstart omdat hij corona kreeg. Het duurde tot de slotwedstrijd van het seizoen, de WK afstanden in Heerenveen, voordat hij zijn oude niveau weer enigszins had hervonden. Hij behaalde er zilver achter Krol.

In het voorjaar van 2021 belandde hij na zijn vaccinatie in het ziekenhuis met een ontstoken hartzakje. In de zomer werd hij tijdens een fietstraining aangereden door een auto en moest hij een paar weken later na steken in het hart ter controle naar een Duits ziekenhuis. Beide incidenten liepen met een sisser af, net als de bovenbeenblessure die hij op de NK sprint opliep, slechts twee weken voor de olympische 1.500 meter.

Hij raakte tijdens die momenten niet in paniek. Wie zich vaker moet herpakken, raakt er bedreven in. Nuis vaart er zelfs wel bij, denkt hij. ‘Om met tegenslagen om te gaan, het tij te keren en, zoals hier, uit te halen, daar word ik nog sterker van.’

In de dagen voorafgaand aan zijn wedstrijd haalde hij inspiratie uit de kalmte en precisie waarmee Ireen Wüst te werk ging. Hij maakte van dichtbij mee hoe zij maandag op dezelfde afstand haar olympische titel prolongeerde, ook na een moeizame periode. Hij herkende zichzelf in haar: een winnaar die uit een dal klimt.

Wüst kwam hem maandagavond oppeppen voor zijn race. ‘Gozer, jij rijdt zo goed hier. Beuk hem naar de finish en jij bent gewoon de beste.’ Ze gaf hem ook het advies om met zijn handen op de rug te blijven rijden tot aan de finish, exact zoals zij deed op weg naar haar gouden medaille. Dat advies nam hij ter harte.

‘Ik heb gisteren het perfecte voorbeeld gehad. Ik heb het echt geprobeerd te kopiëren’, zei Nuis, schor van het juichen. ‘Beter goed gejat dan slecht bedacht.’